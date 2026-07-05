"Semuanya baik-baik saja" - Pacar Enzo Fernandez membantah kabar bahwa pasangan itu ingin meninggalkan Inggris di tengah beredarnya rumor keterlibatan Real Madrid terkait gelandang Chelsea tersebut

Menanggapi rumor tersebut, Cervantes menegaskan bahwa ia merasa bahagia dengan kondisi keluarga mereka saat ini di Inggris dan membantah spekulasi bahwa Fernandez ingin hengkang dari Chelsea.

"Tidak, jujur saja, semuanya baik-baik saja," katanya meyakinkan. "Anak saya lahir di Inggris dan mereka bersekolah di sana, jadi saya sangat bahagia. Tim mana pun tidak masalah bagi saya. Apa pun timnya, saya akan baik-baik saja."

Ketika ditanya apakah bergabung dengan Real Madrid akan menjadi langkah impian, Cervantes menjawab: "Tidak, bagi saya semua tim sama saja."