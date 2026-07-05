AFP
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"Semuanya baik-baik saja" - Pacar Enzo Fernandez membantah kabar bahwa pasangan itu ingin meninggalkan Inggris di tengah beredarnya rumor keterlibatan Real Madrid terkait gelandang Chelsea tersebut
Pasangan Fernandez menegaskan bahwa keluarganya bahagia di Inggris
Cervantes membantah spekulasi bahwa Fernandez berencana hengkang dari Chelsea di tengah minat yang terus-menerus dari Real Madrid. Dalam wawancara dengan El Chiringuito, ia mengatakan bahwa keluarganya sudah menetap di Inggris dan tidak memiliki rencana untuk pindah dalam waktu dekat. Cervantes menjelaskan bahwa putra mereka lahir di Inggris dan anak-anak mereka bersekolah di sana. Chelsea mendatangkan pemain timnas Argentina tersebut dari Benfica dengan biaya transfer yang memecahkan rekor Inggris, dan kontraknya masih berlaku hingga Juni 2032, sehingga transfer apa pun akan sulit terwujud.
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Cervantes membantah spekulasi tentang kepergiannya
Menanggapi rumor tersebut, Cervantes menegaskan bahwa ia merasa bahagia dengan kondisi keluarga mereka saat ini di Inggris dan membantah spekulasi bahwa Fernandez ingin hengkang dari Chelsea.
"Tidak, jujur saja, semuanya baik-baik saja," katanya meyakinkan. "Anak saya lahir di Inggris dan mereka bersekolah di sana, jadi saya sangat bahagia. Tim mana pun tidak masalah bagi saya. Apa pun timnya, saya akan baik-baik saja."
Ketika ditanya apakah bergabung dengan Real Madrid akan menjadi langkah impian, Cervantes menjawab: "Tidak, bagi saya semua tim sama saja."
Chelsea tetap berada dalam posisi yang kuat
Fernandez telah berulang kali dikaitkan dengan Real Madrid, dengan berbagai laporan yang menyebutkan bahwa ia telah diidentifikasi sebagai target potensial di lini tengah. Namun, kontrak jangka panjangnya bersama Chelsea serta tekad klub yang dilaporkan untuk mempertahankannya membuat kesepakatan apa pun menjadi sulit.
Spekulasi tersebut juga diperkuat oleh komentar yang dikaitkan dengan Javier Pastore, yang menyatakan bahwa Fernandez telah menjajaki opsi di luar Stamford Bridge dan mungkin lebih memilih pindah ke klub seperti Real Madrid. Di saat yang sama, ia mengatakan bahwa fokus utama sang gelandang saat ini tetap pada tugas-tugas internasionalnya bersama Argentina.
- Getty Images Sport
Perhatian tetap tertuju pada tugas internasional
Prioritas utama Fernandez saat ini adalah tugas internasional bersama Argentina, yang akan menghadapi Mesir di babak 16 besar Piala Dunia pada hari Selasa. Sementara itu, Los Blancos telah mengeluarkan pernyataan resmi yang menegaskan bahwa tidak ada negosiasi dengan Chelsea terkait transfer gelandang tersebut.
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