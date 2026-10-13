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“Semua yang mereka menangi memang pantas mereka dapatkan”: Luis Enrique bela Manchester City di tengah skandal FFP Liga Primer Inggris
Enrique membela prestasi olahraga Manchester City
Di tengah badai hukum besar terkait 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris, Manchester City mendapat sekutu yang tak terduga di ibu kota Prancis.
Penyelidikan terhadap keuangan City, yang mencakup periode 2009 hingga 2018, telah memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan sanksi, mulai dari denda besar hingga pengurangan poin atau bahkan dikeluarkan dari kasta tertinggi.
Berbicara kepada media menjelang pertandingan PSG melawan Manchester City di Liga Champions pada Rabu, Enrique menyampaikan sikapnya dengan jelas. “Ada banyak kegaduhan seputar klub-klub besar. Kita harus menunggu keputusan akhir dari orang yang akan memutuskan perkara itu. Kami sedang menunggu dan saya berharap semuanya akan berakhir baik bagi Manchester City karena segala yang dilakukan di lapangan sungguh luar biasa. Semua trofi yang mereka menangi memang pantas mereka dapatkan. Kita harus menunggu mereka yang mengambil keputusan,” kata pelatih PSG itu, seperti dilaporkan oleh Foot Mercato.
- AFP
Menghormati proses hukum
Meski mengakui keseriusan situasi tersebut, Enrique tetap berhati-hati dalam menyikapi penyelidikan yang sedang berlangsung secara berimbang.
Enrique kemudian menjelaskan pandangannya tentang sejarah terkini klub Inggris itu, sekaligus kembali memuji identitas mereka di lapangan. “Ini mengejutkan, tetapi kita harus menghormati prosesnya dan menunggu keputusan akhir dari otoritas yang berwenang. Jika saya hanya berbicara soal sepak bola, soal apa yang saya lihat di lapangan, saya rasa mereka pantas meraih trofi itu. Saya menyukai apa yang mereka tampilkan di lapangan,” tambahnya.
Era penuh prestasi yang menuai sorotan
Tuduhan terhadap Manchester City mencakup periode 2009 hingga 2018, ketika klub tersebut meraih tiga gelar Liga Primer, tiga Piala Liga, dan dua Community Shield. Tuduhan itu memicu perpecahan besar di kalangan komunitas sepakbola.
Kedua tim akan menghadapi pertandingan pada Rabu setelah sama-sama meraih kemenangan meyakinkan pada laga pembuka Liga Champions. Manchester City menang nyaman 2-0 atas Porto, sementara Paris Saint-Germain tampil dominan untuk menghancurkan Slovan Bratislava 6-1.
- Getty Images
Respons menantang Manchester City
Menanggapi temuan komisi Premier League, Manchester City mengeluarkan pernyataan resmi yang tegas dan menyatakan bahwa mereka sama sekali tidak bersalah atas seluruh tuduhan terkait keuangan. Klub mengungkapkan “kekecewaan dan keterkejutan mendalam” atas putusan tersebut serta menegaskan bahwa mereka memiliki bukti lengkap yang tak terbantahkan untuk mendukung posisi mereka. City juga mengkritik putusan itu karena mengandung “kesalahan material yang jelas terkait hukum, prinsip, dan fakta.”
Setelah menghormati proses regulasi sepanjang penyelidikan yang berlangsung selama bertahun-tahun, klub bertekad tidak akan membiarkan persoalan ini berhenti begitu saja. Karena itu, City menegaskan komitmennya untuk menempuh seluruh jalur hukum dan banding yang tersedia dengan tekad tanpa henti demi sepenuhnya membersihkan nama serta melindungi reputasinya di seluruh dunia.
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