Di tengah badai hukum besar terkait 115 dugaan pelanggaran aturan keuangan Liga Primer Inggris, Manchester City mendapat sekutu yang tak terduga di ibu kota Prancis.

Penyelidikan terhadap keuangan City, yang mencakup periode 2009 hingga 2018, telah memicu spekulasi luas mengenai kemungkinan sanksi, mulai dari denda besar hingga pengurangan poin atau bahkan dikeluarkan dari kasta tertinggi.

Berbicara kepada media menjelang pertandingan PSG melawan Manchester City di Liga Champions pada Rabu, Enrique menyampaikan sikapnya dengan jelas. “Ada banyak kegaduhan seputar klub-klub besar. Kita harus menunggu keputusan akhir dari orang yang akan memutuskan perkara itu. Kami sedang menunggu dan saya berharap semuanya akan berakhir baik bagi Manchester City karena segala yang dilakukan di lapangan sungguh luar biasa. Semua trofi yang mereka menangi memang pantas mereka dapatkan. Kita harus menunggu mereka yang mengambil keputusan,” kata pelatih PSG itu, seperti dilaporkan oleh Foot Mercato.