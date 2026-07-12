Persaingan antara kedua negara ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Piala Dunia, terutama pada babak perempat final tahun 1986 ketika Diego Maradona mencetak dua gol paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Messi mengakui bahwa meskipun ia belum lahir saat itu untuk menyaksikan momen-momen tersebut secara langsung, gambaran tersebut tetap menjadi bagian inti dari identitas Argentina. "Semua yang saya lihat dan ingat [tentang pertandingan Argentina vs. Inggris pada 1986] berasal dari video dan gambar yang terus-menerus ditonton dan dikenang kembali oleh orang-orang Argentina," kata Messi kepada ESPN.

Menyikapi keunikan pertandingan ini, bintang Inter Miami itu menambahkan: “Namun, saya rasa tim ini sudah terbiasa bermain sepak bola terlepas dari siapa lawannya. Jelas, bermain melawan Inggris itu istimewa karena mereka adalah tim raksasa, dan pertandingan melawan tim-tim raksasa selalu istimewa. Secara pribadi, ini adalah pertama kalinya saya akan bermain melawan mereka. Saya sudah pernah bermain melawan semua tim kecuali Inggris, jadi itu juga akan menjadi hal yang menyenangkan. Dan kami akan menjalaninya apa adanya: semifinal Piala Dunia melawan tim raksasa, tim hebat, dan kami akan berusaha tampil dalam kondisi terbaik untuk bersaing lagi."