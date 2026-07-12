AFP
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‘Semua tim kecuali Inggris’ - Lionel Messi menanggapi pencapaian langka pertama dalam kariernya dan menjelaskan bagaimana generasi Argentina tahun 2026 terinspirasi oleh prestasi Diego Maradona saat menghadapi The Three Lions
Pertemuan bersejarah di Atlanta
Messi bersiap untuk mencentang salah satu dari sedikit target yang tersisa dalam karier gemilangnya saat Argentina menghadapi Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Pertandingan ini dipastikan setelah kedua tim berhasil melewati laga perempat final yang melelahkan; Argentina mengalahkan Swiss 3-1 setelah perpanjangan waktu, sementara tim Inggris asuhan Thomas Tuchel juga memastikan kemenangan 2-1 atas Norwegia setelah perpanjangan waktu.
Pertandingan semifinal, yang akan berlangsung di Atlanta pada hari Rabu, menandai pertama kalinya Messi menghadapi Inggris dalam pertandingan internasional. Meskipun telah puluhan tahun berada di puncak kariernya, pemain berusia 39 tahun ini belum pernah berhadapan dengan The Three Lions untuk negaranya, sebuah fakta yang menambah daya tarik tersendiri pada pertandingan sistem gugur yang sudah sangat dinanti ini.
- Getty Images Sport
Bertekad menyamai prestasi Maradona
Persaingan antara kedua negara ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari legenda Piala Dunia, terutama pada babak perempat final tahun 1986 ketika Diego Maradona mencetak dua gol paling terkenal dalam sejarah sepak bola. Messi mengakui bahwa meskipun ia belum lahir saat itu untuk menyaksikan momen-momen tersebut secara langsung, gambaran tersebut tetap menjadi bagian inti dari identitas Argentina. "Semua yang saya lihat dan ingat [tentang pertandingan Argentina vs. Inggris pada 1986] berasal dari video dan gambar yang terus-menerus ditonton dan dikenang kembali oleh orang-orang Argentina," kata Messi kepada ESPN.
Menyikapi keunikan pertandingan ini, bintang Inter Miami itu menambahkan: “Namun, saya rasa tim ini sudah terbiasa bermain sepak bola terlepas dari siapa lawannya. Jelas, bermain melawan Inggris itu istimewa karena mereka adalah tim raksasa, dan pertandingan melawan tim-tim raksasa selalu istimewa. Secara pribadi, ini adalah pertama kalinya saya akan bermain melawan mereka. Saya sudah pernah bermain melawan semua tim kecuali Inggris, jadi itu juga akan menjadi hal yang menyenangkan. Dan kami akan menjalaninya apa adanya: semifinal Piala Dunia melawan tim raksasa, tim hebat, dan kami akan berusaha tampil dalam kondisi terbaik untuk bersaing lagi."
Rentetan gol bersejarah Messi terhenti
Messi terus menampilkan performa spektakuler di Piala Dunia yang sedang berlangsung; saat ini ia berada di puncak daftar pencetak gol turnamen tersebut dengan delapan gol, sejajar dengan Kylian Mbappé dari Prancis. Selain itu, catatan gol yang mengesankan ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia, sehingga total golnya kini mencapai angka 21—sebuah rekor yang belum pernah tercapai sebelumnya.
Messi mencetak hat-trick saat melawan Aljazair, dua gol saat melawan Austria, serta masing-masing satu gol saat melawan Yordania, Tanjung Verde, dan Mesir. Namun, rentetan golnya yang luar biasa akhirnya terhenti di babak perempat final melawan Swiss, di mana ia gagal mencetak gol untuk pertama kalinya dalam turnamen ini, namun tetap berkontribusi dengan memberikan assist yang krusial. Hal ini menandai berakhirnya rentetan penampilan mencetak gol berturut-turut di Piala Dunia yang luar biasa, yang awalnya dimulai saat ia mencetak gol melawan Australia di babak 16 besar Piala Dunia Qatar 2022.
- Getty Images Sport
Alvarez waspada terhadap ancaman dari Inggris
Argentina berhasil melaju ke babak empat besar berkat gol menakjubkan di babak perpanjangan waktu dari Julián Álvarez, sebelum Lautaro Martínez mencetak gol ketiga untuk memastikan kemenangan atas Swiss. Kini mereka akan menghadapi tim Inggris yang sedang dalam performa apik berkat penampilan gemilang Jude Bellingham. Meskipun sejarah pertemuan kedua tim — termasuk insiden 'Tangan Tuhan' dan kartu merah David Beckham pada 1998 — mendominasi pembicaraan, kubu Argentina sangat menyadari kualitas skuad asuhan Tuchel saat ini, terutama dengan Bellingham yang tampil sebagai pahlawan saat melawan Norwegia. "Kami sangat bangga bisa berada di antara empat tim terbaik di dunia," kata Álvarez setelah kemenangan atas Swiss.
Penyerang Atlético Madrid itu memperingatkan bahwa juara dunia bertahan tidak boleh kehilangan fokus jika ingin memastikan tempat di final Minggu depan melawan Spanyol atau Prancis. “Inggris, seperti yang kita tahu, memiliki pemain-pemain yang mengesankan. Mereka adalah tim hebat yang tampil bagus [di Piala Dunia ini], tetapi kami perlu memulihkan tenaga dan mempersiapkan permainan kami,” tambah Álvarez.
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