Klub Monza tengah menikmati ketajaman mesin golnya, Gustavo Varela, setidaknya hingga Januari. Setelah mengawali musim dengan gemilang, penyerang tengah asal Portugal itu sudah menarik perhatian sejumlah klub besar: ia telah mencetak 6 gol setelah 7 pekan kompetisi, meski absen dalam satu laga karena cedera. Dari 13 gol yang dicetak Monza, ia menjadi pencetak gol terbanyak kedua Serie A, sejajar dengan Donyell Malen dan di belakang Antonio Raimondo, pada musim debutnya di Italia.
Semua tergila-gila pada Varela: Inter memantaunya, Benifca bisa menyamai tawaran tetapi tidak memiliki klausul pembelian kembali
Benfica dan Hak Menyamai Tawaran
Yang pertama adalah Benfica, yang melepasnya pada musim panas: dengan rata-rata satu gol per pertandingan pada awal musim, pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu kejutan di Serie A musim ini. Ketajamannya dalam mencetak gol membuat banyak klub papan atas Italia dan Eropa tertarik. Benfica, klub asal Lisabon yang memegang hak kepemilikannya saat Varela tampil menonjol sebagai pemain pinjaman di Gil Vicente tahun lalu, melepasnya pada musim panas, tetapi masih memiliki hak untuk menyamai tawaran, yakni hak menyamai tawaran yang datang di masa depan. Ketertarikan dan penjajakan dari klub-klub lain bisa berkembang dalam beberapa pekan ke depan.
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