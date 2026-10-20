Yang pertama adalah Benfica, yang melepasnya pada musim panas: dengan rata-rata satu gol per pertandingan pada awal musim, pemain berusia 21 tahun itu menjadi salah satu kejutan di Serie A musim ini. Ketajamannya dalam mencetak gol membuat banyak klub papan atas Italia dan Eropa tertarik. Benfica, klub asal Lisabon yang memegang hak kepemilikannya saat Varela tampil menonjol sebagai pemain pinjaman di Gil Vicente tahun lalu, melepasnya pada musim panas, tetapi masih memiliki hak untuk menyamai tawaran, yakni hak menyamai tawaran yang datang di masa depan. Ketertarikan dan penjajakan dari klub-klub lain bisa berkembang dalam beberapa pekan ke depan.















