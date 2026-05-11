Semua tentang Xabi Alonso! Liverpool menghubungi Real Madrid untuk melakukan penjajakan di tengah ketidakpastian seputar Arne Slot

Slot terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2027. Setelah musim debut yang gemilang di mana ia membantu The Reds meraih gelar Liga Premier dengan meyakinkan, musim 2025-26 klub ini berjalan tidak sesuai harapan.

The Reds tersingkir dari ketiga kompetisi piala - Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga - di babak awal dan sudah lama melepaskan peluang mempertahankan gelar Liga Premier, saat ini berada di peringkat keempat dengan selisih 20 poin dari pemuncak klasemen Arsenal.

Oleh karena itu, Slot dan gaya permainannya telah menghadapi rentetan kritik - beberapa di antaranya sangat pedas - dalam beberapa bulan terakhir, dan media Inggris melaporkan bahwa klub setidaknya sedang mempertimbangkan pergantian manajer.