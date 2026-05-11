Semua tentang Xabi Alonso! Liverpool menghubungi Real Madrid untuk melakukan penjajakan di tengah ketidakpastian seputar Arne Slot
Tanggapan tajam pasca bencana di Madrid
Sebelum menunjuknya sebagai pengganti Slot, Liverpool, menurut AS, ingin mengetahui mengapa mantan gelandang andalan itu gagal total di Madrid. Klub asal Merseyside ini berada dalam posisi yang rapuh; setelah musim yang bencana yang membuat The Reds berada dalam kekacauan meskipun telah menginvestasikan lebih dari €400 juta, hari-hari Slot mungkin sudah terhitung, dan Alonso — yang telah lama dipandang sebagai kandidat terdepan untuk menduduki kursi panas LFC — kini sedang diawasi dengan cermat.
Posisi Slot di Liverpool semakin tertekan
Slot terikat kontrak dengan Liverpool hingga 2027. Setelah musim debut yang gemilang di mana ia membantu The Reds meraih gelar Liga Premier dengan meyakinkan, musim 2025-26 klub ini berjalan tidak sesuai harapan.
The Reds tersingkir dari ketiga kompetisi piala - Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga - di babak awal dan sudah lama melepaskan peluang mempertahankan gelar Liga Premier, saat ini berada di peringkat keempat dengan selisih 20 poin dari pemuncak klasemen Arsenal.
Oleh karena itu, Slot dan gaya permainannya telah menghadapi rentetan kritik - beberapa di antaranya sangat pedas - dalam beberapa bulan terakhir, dan media Inggris melaporkan bahwa klub setidaknya sedang mempertimbangkan pergantian manajer.
Alonso & Ketegangan di Ruang Ganti Real
Menurut sejumlah laporan media, Alonso telah memicu perpecahan yang dalam di ruang ganti Real Madrid. Ketegangan meningkat pada bulan Oktober ketika para pemain kunci seperti Vinicius Junior dan Fede Valverde secara terbuka mengkritik metodenya—termasuk sesi taktik yang berlarut-larut dan analisis video.
Namun demikian, faksi lain mendukung metode Alonso dan upayanya untuk merombak sistem dan gaya bermain. Bagi para pemain ini, keluhan yang terus-menerus - terutama dari Vinicius - hanyalah dalih; posisi pemain Brasil itu di bawah Alonso sama sekali tidak sebanding dengan statusnya di bawah mantan pelatih Carlo Ancelotti.
Ketidakhormatan yang ditunjukkan oleh beberapa pemain begitu mencolok sehingga, menurut laporan, beberapa di antaranya bahkan berpura-pura tidur selama sesi taktik dan mengobrol saat Alonso berbicara. Perilaku ini tidak hanya membuat marah sekutunya di skuad, tetapi juga memicu kemarahan sang pelatih, yang kini masih tanpa klub. "Saya tidak menyadari bahwa saya masuk ke tempat penitipan anak di sini," kata Alonso yang terkejut dilaporkan pernah berteriak pada suatu saat.