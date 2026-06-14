Semua tentang Spanyol vs. Cape Verde, di mana menontonnya di TV dan streaming: saluran, jadwal, susunan pemain

Spanyol memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.





Di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, La Furia Roja akan menjalani debutnya melawan Cape Verde.





Tim asuhan Luis de la Fuente, juara Eropa saat ini, termasuk di antara tim-tim favorit untuk meraih gelar juara dan ingin langsung tampil kuat di Grup H, yang juga dihuni oleh Arab Saudi dan Uruguay.





Di sisi lain, ada kisah dongeng Cape Verde yang dipimpin oleh Bubista, yang setelah lolos dari kualifikasi Afrika kini bersiap menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini.





Semua informasi tentang Spanyol vs. Cape Verde: jadwal, susunan pemain, di mana menontonnya di TV dan streaming.











