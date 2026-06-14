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Peru v Spain - International FriendlyGetty Images Sport

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Semua tentang Spanyol vs. Cape Verde, di mana menontonnya di TV dan streaming: saluran, jadwal, susunan pemain

World Cup
Spain vs Cape Verde
Spain
Cape Verde

Informasi mengenai pertandingan Spanyol vs. Cape Verde, pada hari pertama babak penyisihan grup Piala Dunia: susunan pemain dan cara menyaksikan pertandingan tersebut.

Spanyol memulai perjalanan mereka di Piala Dunia 2026.


Di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat, La Furia Roja akan menjalani debutnya melawan Cape Verde.


Tim asuhan Luis de la Fuente, juara Eropa saat ini, termasuk di antara tim-tim favorit untuk meraih gelar juara dan ingin langsung tampil kuat di Grup H, yang juga dihuni oleh Arab Saudi dan Uruguay.


Di sisi lain, ada kisah dongeng Cape Verde yang dipimpin oleh Bubista, yang setelah lolos dari kualifikasi Afrika kini bersiap menjadi kuda hitam dalam kompetisi ini.


Semua informasi tentang Spanyol vs. Cape Verde: jadwal, susunan pemain, di mana menontonnya di TV dan streaming.




  • SPANYOL-CAPE VERDE: SALURAN TV DAN SIARAN LANGSUNG

    Pertandingan: Spanyol vs. Cape Verde

    Tanggal: Senin, 15 Juni 2026

    Waktu: 18.00

    Saluran TV: DAZN

    Streaming: DAZN

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  • PEMBENTUKAN TIM YANG DIPREDIKSI UNTUK SPANYOL VS. KAP VERDE

    SPANYOL (4-3-3): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsì, Laporte, Cucurella; Fabian Ruiz, Rodri, Pedri; Ferran Torres, Oyarzabal, Baena. Pelatih: De La Fuente.

    CAPE VERDE (4-2-3-1): Vozinha; Moreira, Lopes, Costa, Paulo; Semedo, Pina; Mendes, Monteiro, Cabral; Rocha Livramento. Pelatih: Bubista.

  • DI MANA MENONTON SPANYOL VS. KAP VERDE DI TV

    Pertandingan antara Spanyol dan Cape Verde akan disiarkan langsung di televisi oleh DAZN melalui aplikasi untuk smart TV yang kompatibel, atau menggunakan konsol game (PlayStation, Xbox), TIMVISION Box, atau perangkat seperti Google Chromecast dan Amazon Fire Stick TV.

  • SPANYOL VS. KAP VERDE: SIARAN LANGSUNG

    Pertandingan Spanyol vs. Cape Verde juga akan tersedia dalam siaran langsung streaming di perangkat seperti ponsel pintar, tablet, PC, dan komputer desktop melalui DAZN, dengan mengunduh aplikasinya atau mengunjungi situs web resmi platform tersebut.

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Spain
ESP
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Cape Verde
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