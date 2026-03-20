Dalam adu penalti melawan Nottingham Forest, para penendang FC Midtjylland yang dilatih oleh Mike Tullberg justru gagal mencetak gol dalam ketiga tendangan mereka.
Semua tendangan penalti gagal, padahal kiper Jerman sama sekali tidak berhasil menahan bola! Drama yang menimpa tim asuhan mantan pelatih BVB di Liga Europa
Hal yang menarik: Kiper Nottingham, Stefan Ortega, tidak perlu melakukan penyelamatan pada ketiga tendangan penalti tersebut. Gue-Sung Cho dan Aral Simsir masing-masing membentur tiang kiri gawang. Saat skor sudah 0-3, Edward Chilufya pun kehilangan ketenangan; kakinya tergelincir dan bola melambung jauh di atas gawang saat ia terjatuh ke belakang. Pertandingan pun berakhir setelah tiga babak tambahan.
Pada leg pertama pekan lalu, Midtjylland masih menang 1-0, namun tekanan di kandang sendiri tampaknya terlalu berat. Nottingham memimpin 2-1 setelah 90 menit, dan tidak ada gol tambahan di babak perpanjangan waktu.
- AFP
Tullberg bercanda: "Kenapa sih kita latihan tendangan penalti?"
Tullberg kemudian mengatakan dengan nada kecewa kepada stasiun TV Denmark TV2: "Beberapa pemain tidak mau mengambil tendangan penalti, jadi yang lain mengambil alih tanggung jawab. Tendangan-tendangan itu tidak bagus, tapi begitulah adanya. Bukan salah mereka bahwa kami tersingkir. Dan saya lebih memilih tersingkir seperti ini daripada dengan penampilan di 50 menit pertama. Di sana terlihat perbedaan kelas yang jelas."
Meskipun tersingkir dengan pahit, Tullberg tetap bersemangat bercanda. "Saya bertanya kepada Duncan (asisten pelatih Rasmussen; Catatan redaksi): 'Kenapa sih kita latihan penalti?' Sepertinya memang tidak akan terjadi."
Midtjylland telah menyelesaikan fase grup Liga Europa di posisi ketiga klasemen dengan performa luar biasa, namun tetap masuk sebagai underdog dalam laga melawan klub Liga Premier yang telah menghabiskan lebih dari 300 juta euro untuk transfer pada musim dingin dan musim panas lalu - dengan pendapatan sedikit di atas 200 juta euro. Angka-angka yang hanya bisa diimpikan oleh tim Denmark.
Di liga, Midtjylland - berbeda dengan FC Kopenhagen yang sedang krisis - saat ini berada di babak perebutan gelar. Namun, pada laga pembuka akhir pekan lalu, tim peringkat kedua ini kalah 0-1 dari FC Nordsjælland, sehingga selisih poin dengan pemuncak klasemen Aarhus GF kini menjadi lima poin.
Tullberg bermain selama enam tahun di BVB - Ortega kembali tidak masuk dalam skuad DFB
Tullberg telah menjadi pelatih Midtjylland sejak September tahun lalu, setelah sebelumnya bekerja selama enam tahun di akademi muda Borussia Dortmund. Pada awal 2025, pria berusia 40 tahun itu juga sempat menjadi pelatih sementara dalam tiga pertandingan dan membawa BVB meraih dua kemenangan serta satu hasil imbang. Ia kemudian digantikan oleh Niko Kovac.
Ortega dan Nottingham kini akan menghadapi FC Porto di perempat final, yang sebelumnya menyingkirkan VfB Stuttgart di babak 16 besar. Pemain berusia 33 tahun itu pindah dari Manchester City ke klub tradisional tersebut pada musim dingin - juga untuk menjaga peluangnya masuk skuad Piala Dunia. Namun, mantan pemain Bielefeld itu absen dari skuad Maret yang dipimpin pelatih nasional Julian Nagelsmann. Terakhir kali ia masuk dalam skuad DFB adalah pada perempat final Nations League sekitar setahun yang lalu, namun ia tidak diturunkan.
Mike Tullberg: Riwayat Karier dan Statistik sebagai Pelatih
Stasiun Periode Pertandingan Rata-rata poin BVB II 2019 hingga 2020 25 1,36 Liga Remaja BVB U19 2020 hingga 2024 31 1,55 BVB U19 2020 hingga 2025 103 2,44 BVB (Pelatih Sementara) 2025 (22 Januari hingga 2 Februari) 3 2,33 BVB U19 2025 (3 Februari hingga 30 Juni) 11 1,73 BVB II 2025 (5 Mei hingga 1 September) 8 1,00 FC Midtjylland 2025 hingga saat ini 30 2,00