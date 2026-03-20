Semua tendangan penalti gagal, padahal kiper Jerman sama sekali tidak berhasil menahan bola! Drama yang menimpa tim asuhan mantan pelatih BVB di Liga Europa

Tullberg kemudian mengatakan dengan nada kecewa kepada stasiun TV Denmark TV2: "Beberapa pemain tidak mau mengambil tendangan penalti, jadi yang lain mengambil alih tanggung jawab. Tendangan-tendangan itu tidak bagus, tapi begitulah adanya. Bukan salah mereka bahwa kami tersingkir. Dan saya lebih memilih tersingkir seperti ini daripada dengan penampilan di 50 menit pertama. Di sana terlihat perbedaan kelas yang jelas."

Meskipun tersingkir dengan pahit, Tullberg tetap bersemangat bercanda. "Saya bertanya kepada Duncan (asisten pelatih Rasmussen; Catatan redaksi): 'Kenapa sih kita latihan penalti?' Sepertinya memang tidak akan terjadi."

Midtjylland telah menyelesaikan fase grup Liga Europa di posisi ketiga klasemen dengan performa luar biasa, namun tetap masuk sebagai underdog dalam laga melawan klub Liga Premier yang telah menghabiskan lebih dari 300 juta euro untuk transfer pada musim dingin dan musim panas lalu - dengan pendapatan sedikit di atas 200 juta euro. Angka-angka yang hanya bisa diimpikan oleh tim Denmark.

Di liga, Midtjylland - berbeda dengan FC Kopenhagen yang sedang krisis - saat ini berada di babak perebutan gelar. Namun, pada laga pembuka akhir pekan lalu, tim peringkat kedua ini kalah 0-1 dari FC Nordsjælland, sehingga selisih poin dengan pemuncak klasemen Aarhus GF kini menjadi lima poin.