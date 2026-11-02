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Allegri De Laurentiis NapoliGetty Images
Simone Gervasio
Diterjemahkan oleh

Semua penyebab krisis Napoli dan apa yang bisa terjadi pada Allegri, yang bukan satu-satunya pihak yang bersalah: mulai dari cedera, bursa transfer, hingga De Laurentiis, apa yang terjadi

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Satu lagi kekalahan, kesekian kalinya musim ini, membuat kubu Napoli kembali mempertanyakan musim yang kian menunjukkan segala tanda bencana. Padahal, ini baru November dan Napoli sudah sangat jauh dari empat besar Serie A, sementara di Liga Champions mereka berada di peringkat ke-24, dengan peluang lolos ke babak playoff pun terancam.

Kekalahan di Turin dari Juventus menjadi yang terbaru dalam rentetan penampilan mengecewakan tim asuhan Allegri yang masih punya banyak waktu untuk membalikkan keadaan musim ini dan menjadikan periode ini sekadar krisis sementara. Namun, jika mereka tidak segera berhasil melakukannya, situasi bisa memburuk dan mengulang apa yang terjadi setelah Scudetto diraih bersama Spalletti, lalu disusul musim dengan lebih banyak pelatih ketimbang momen kegembiraan. Di tengah situasi yang goyah, posisi Allegri sebagai pelatih pun terancam. Ia harus membalikkan tren ini untuk mempertahankan jabatannya. Jelas, mantan pelatih AC Milan itu tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan atas awal musim yang diwarnai rekor-rekor buruk ini. Namun, seperti diketahui, dalam sepakbola pelatih selalu menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya, meski penyebab krisis mendalam ini banyak dan beragam.

  • Laga melawan Juventus mempertemukan dua tim yang tengah dilanda krisis. Hasil 2-0 di Turin hanya membuat tim asuhan Spalletti keluar dari krisis. Sementara itu, tim asuhan Allegri justru semakin terpuruk dalam situasi yang kini menjadi awal musim terburuk di Serie A sejak De Laurentiis memimpin: kekalahan keenam dalam 13 pertandingan resmi, kekalahan keempat dalam sepuluh pekan liga, 14 poin di klasemen, hasil terburuk sejak 2009-10, tertinggal cukup jauh, yakni sembilan poin dari Como yang berada di posisi keempat dan enam poin dari Frosinone. Poin Napoli bahkan hanya setengah dari poin Lazio yang memimpin klasemen.

    Di Turin, Napoli menelan kekalahan tandang ketiga pada paruh awal musim ini, setelah sebelumnya kalah dari Inter dan Venezia. Kepada Venezia, Napoli memberikan tiga poin pertama mereka di Serie A musim ini. Rata-rata 1,40 poin per laga masih jauh dari yang semestinya diraih tim yang memulai musim dengan target setidaknya kembali finis di empat besar dan lolos ke Liga Champions. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak menguntungkan Napoli (tim ini baru saja meraih peringkat kedua, setelah menjuarai Serie A pada musim sebelumnya). Tahun lalu, mereka memiliki 8 poin lebih sedikit, berada 7 posisi lebih rendah di klasemen, dan kebobolan 5 gol lebih banyak.

    Di depan, ada dua laga yang sangat berat: pada Rabu melawan Porto di Liga Champions, lalu pada Minggu menjamu Lazio asuhan Gattuso di Maradona.

     

  • Bagaimana menjelaskan musim seperti ini? Pertama-tama, lewat cedera. Namun, banyaknya pemain yang absen tidak bisa dijadikan alasan, apalagi musim lalu tim yang kala itu dilatih Conte juga dihantam masalah fisik. Saat itu, "kesalahan" dituding terletak pada metode latihan pelatih asal Lecce tersebut. Namun, staf pelatih telah berganti musim ini dan cedera tetap terjadi. Ini menunjukkan bahwa skuad tersebut kini telah mencapai akhir siklusnya, rentan mengalami masalah fisik, dan tidak menjalani regenerasi yang dibutuhkannya.

     

    Jumlah pemain yang berada secara bersamaan mencapai sebelas orang di ruang perawatan Napoli. Masalah ini memburuk di setiap pertandingan, seperti terlihat ketika Di Lorenzo, De Bruyne, dan Olivera mengalami cedera di Turin. Faktanya, Allegri nyaris tidak pernah bisa menurunkan susunan pemain utama. McTominay, Buongiorno, Badiashile, Favasuli, Spinazzola, Lobotka, Alisson Santos, Neres, Vergara, dan pemain-pemain lainnya. Banyak yang harus menepi, sebagian lebih dari sekali, sebagian lagi baru saja kembali bermain. Menurut Repubblica sudah terjadi 43 kasus cedera dalam musim yang baru berjalan sedikit lebih dari dua bulan. Angka tersebut menunjukkan masalah nyata yang membuat Napoli tidak mampu menemukan konsistensi. Kartu merah, skorsing, dan flu juga turut memperburuk keadaan. Yang jelas, tim ini terbukti rapuh dalam segala hal, seperti terlihat dari penampilan bagus melawan Frosinone, Bodo, Roma, dan Monza serta keterpurukan melawan Como, Villarreal, Venezia, dan Juventus.

  • Jadi, cedera memang menjadi masalah, tetapi begitu pula aktivitas transfer yang nyaris tak ada. Pada musim panas, hanya Badiashile (dengan status pinjaman) dan Favasuli yang datang. Dalam bursa transfer itu, Napoli menerima pemasukan dari penjualan Gutierrez tetapi tidak menginvestasikannya kembali. Yang membebani keuangan De Laurentiis adalah penebusan Hojlund, Lucca, dan Alisson (sekitar 90 juta euro). Akibatnya, skuad tidak menjadi lebih kuat dan justru semakin tertinggal dari tim-tim lain. Klub menugaskan Allegri untuk menilai ulang pemain-pemain yang dianggap gagal oleh jajaran pelatih sebelumnya, seperti Lucca, Lang, Beukema, dan Marianucci. Namun, hasilnya belum terlihat.

    La Gazzetta dello Sport menyebut adanya "penilaian yang terlalu tinggi terhadap kualitas skuad". Manajemen Napoli mengira tim ini bisa sekadar bertahan dan tetap meraih hasil bagus. Repubblica, sebaliknya, menyoroti direktur olahraga Manna dan transaksi-transaksi yang keliru ("bahkan 23 dalam dua tahun", tulis mereka).

    Allegri, yang selalu sejalan dengan klub, menerima tugas itu, tidak meminta pemain baru, dan "puas" dengan skuad ini serta kontrak tiga tahun. Ia mengakomodasi para pemain yang kelelahan setelah dua tahun bersama Conte, dengan pendekatan yang lebih lunak dan kembali ke formasi 4-3-3 yang disukai para tokoh paling berpengaruh di ruang ganti. Namun, setelah dua bulan pertama yang tenang, masalah kini mulai terlihat dan, bagi Max yang mengutamakan hasil, hasil itulah yang belum ada.

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  • Memang, cedera, yang sebagian besar terjadi akibat benturan, tidak bisa diabaikan. Begitu pula jadwal Napoli yang cukup tidak menguntungkan dan berat. Namun, tim ini bisa dan harus tampil lebih baik. Di lini serang, Napoli menciptakan peluang dan mencetak gol. Namun, Allegri harus membenahi pertahanan. Tim yang dilatihnya tidak boleh kebobolan sebanyak ini jika tidak ingin gagal lolos ke Liga Champions musim depan dan gagal setidaknya melewati fase liga edisi ini, target minimum yang ditetapkan pemilik klub.

    Pemilik klub. Memang, kritik terbesar dari pendukung Napoli saat ini ditujukan kepada De Laurentiis, bahkan melebihi kritik terhadap Allegri (yang posisinya untuk saat ini masih aman, sampai terbukti sebaliknya). Krisis ini juga harus dikaitkan dengan keputusan-keputusan yang diambil pada musim panas, sebelum menunjuk Max. Karena itu, pihak yang patut disalahkan bukan hanya satu orang. Kalangan Napoli menyalahkan sang presiden dan keputusannya yang dianggap terlalu konservatif untuk menyerahkan kursi pelatih kepada sosok yang hasilnya menurun dan permainannya bermasalah, seperti terlihat dalam pengalaman terakhirnya yang gagal di AC Milan. Sikap skeptis terhadap Allegri juga muncul dari keputusan untuk tidak memilih sosok yang tampaknya menjadi kandidat utama, Vincenzo Italiano, yang jauh dari gambaran sebagai pelatih yang piawai mengelola tim seperti Allegri dan yang, menurut para suporter, justru akan membawa hasil yang jauh berbeda.

    Singkatnya, suasana di Napoli sedang bergejolak. Di tengah maraknya rumor tentang kemungkinan penjualan klub, De Laurentiis setidaknya dalam beberapa pekan terakhir lebih banyak berbicara tentang pusat latihan baru dan stadion milik klub ketimbang hasil tim. Tahun yang seharusnya bersejarah, tahun peringatan 100 tahun klub, terancam dikenang dalam sejarah karena alasan yang salah.

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POR

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NAP

NAP

NAP

NAP

Serie A

08 Nov 2026

LAZ

LAZ