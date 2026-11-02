Laga melawan Juventus mempertemukan dua tim yang tengah dilanda krisis. Hasil 2-0 di Turin hanya membuat tim asuhan Spalletti keluar dari krisis. Sementara itu, tim asuhan Allegri justru semakin terpuruk dalam situasi yang kini menjadi awal musim terburuk di Serie A sejak De Laurentiis memimpin: kekalahan keenam dalam 13 pertandingan resmi, kekalahan keempat dalam sepuluh pekan liga, 14 poin di klasemen, hasil terburuk sejak 2009-10, tertinggal cukup jauh, yakni sembilan poin dari Como yang berada di posisi keempat dan enam poin dari Frosinone. Poin Napoli bahkan hanya setengah dari poin Lazio yang memimpin klasemen.

Di Turin, Napoli menelan kekalahan tandang ketiga pada paruh awal musim ini, setelah sebelumnya kalah dari Inter dan Venezia. Kepada Venezia, Napoli memberikan tiga poin pertama mereka di Serie A musim ini. Rata-rata 1,40 poin per laga masih jauh dari yang semestinya diraih tim yang memulai musim dengan target setidaknya kembali finis di empat besar dan lolos ke Liga Champions. Perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak menguntungkan Napoli (tim ini baru saja meraih peringkat kedua, setelah menjuarai Serie A pada musim sebelumnya). Tahun lalu, mereka memiliki 8 poin lebih sedikit, berada 7 posisi lebih rendah di klasemen, dan kebobolan 5 gol lebih banyak.

Di depan, ada dua laga yang sangat berat: pada Rabu melawan Porto di Liga Champions, lalu pada Minggu menjamu Lazio asuhan Gattuso di Maradona.