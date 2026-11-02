Satu lagi kekalahan, kesekian kalinya musim ini, membuat kubu Napoli kembali mempertanyakan musim yang kian menunjukkan segala tanda bencana. Padahal, ini baru November dan Napoli sudah sangat jauh dari empat besar Serie A, sementara di Liga Champions mereka berada di peringkat ke-24, dengan peluang lolos ke babak playoff pun terancam.
Kekalahan di Turin dari Juventus menjadi yang terbaru dalam rentetan penampilan mengecewakan tim asuhan Allegri yang masih punya banyak waktu untuk membalikkan keadaan musim ini dan menjadikan periode ini sekadar krisis sementara. Namun, jika mereka tidak segera berhasil melakukannya, situasi bisa memburuk dan mengulang apa yang terjadi setelah Scudetto diraih bersama Spalletti, lalu disusul musim dengan lebih banyak pelatih ketimbang momen kegembiraan. Di tengah situasi yang goyah, posisi Allegri sebagai pelatih pun terancam. Ia harus membalikkan tren ini untuk mempertahankan jabatannya. Jelas, mantan pelatih AC Milan itu tidak bisa menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan atas awal musim yang diwarnai rekor-rekor buruk ini. Namun, seperti diketahui, dalam sepakbola pelatih selalu menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya, meski penyebab krisis mendalam ini banyak dan beragam.