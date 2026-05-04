"Semua pemain mempercayainya" - Roberto De Zerbi telah "sangat membantu Tottenham" di tengah pertarungan sengit untuk menghindari degradasi, sementara Conor Gallagher menikmati kemenangan "sempurna" atas Aston Villa
Kelas taktik brilian De Zerbi mengejutkan Villa
Tim asuhan De Zerbi mendominasi sejak peluit pertama melawan Villa, membuat tim asuhan Unai Emery yang sedang mengejar tiket Liga Champions itu tampak lesu dan kalah di segala lini. Pelatih asal Italia itu melakukan empat perubahan pada susunan pemainnya, dengan menurunkkan Richarlison dan Mathys Tel sebagai starter dalam formasi tiga penyerang yang diperbarui. Hasilnya, penampilan di babak pertama berhasil membuat tuan rumah kewalahan, dengan Spurs melepaskan delapan tembakan berbanding nol dari Villa sebelum jeda.
Gallagher membuka skor pada menit ke-12, mengontrol bola sundulan dari Youri Tielemans sebelum melepaskan tendangan akurat ke sudut gawang. Keunggulan itu berlipat ganda tepat sebelum pertandingan memasuki setengah jam ketika Richarlison, yang kembali ke starting XI, menunjukkan naluri predatornya. Mathys Tel memberikan umpan silang yang akurat, memungkinkan pemain Brasil itu menyelinap di antara Matty Cash dan Victor Lindelof untuk menyundul gol kesepuluhnya di liga musim ini.
Gallagher memuji dampak yang 'sempurna'
Gallagher, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan berkat penampilannya, memuji habis-habisan manajer barunya. Gelandang ini tampak bersemangat kembali di bawah bimbingan De Zerbi, yang menunjukkan bahwa para pemain telah sepenuhnya menerima visi baru untuk klub ini.
Gallagher mengatakan kepada TNT Sports: "Itu adalah penampilan yang fantastis. Persis seperti yang kami butuhkan. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam seminggu menjelang pertandingan, kami tunjukkan malam ini dan kami sangat senang dengan penampilan serta tiga poin tersebut. Ini adalah malam yang sempurna, tapi semoga ini baru permulaan. Kami ingin mempertahankannya untuk beberapa pertandingan terakhir musim ini. Ini sangat penting bagi kami dan semoga kepercayaan diri kami mulai tumbuh dan kami bisa terus bermain seperti itu. Saya tidak bisa cukup memuji dia [De Zerbi]. Dia sangat hebat. Setiap pemain di skuad menyukainya, semua orang mempercayainya, dia membuat Anda merasa baik, percaya diri, dia mengeluarkan yang terbaik dari para pemain dan ini baru permulaan. Semoga kami bisa terus belajar darinya dan membangun tim yang hebat."
De Zerbi 'sangat bangga'
De Zerbi sangat puas dengan penampilan terbaru Tottenham, dan memuji kerja keras para pemain baik saat menguasai bola maupun tidak.
Berbicara kepada TNT Sports, De Zerbi mengatakan: "Kami bermain melawan Aston Villa dan Aston Villa adalah tim yang sangat bagus, dengan banyak pemain hebat dan manajer yang luar biasa, tetapi kami bermain sangat baik selama 60 menit, baik saat menguasai bola maupun tidak. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol, terutama di babak pertama, tapi saya senang dengan penampilan para pemain saya ini. Saya tahu betapa beratnya perjuangan mereka musim ini dan karena itu saya sangat bangga. Satu-satunya hal buruk di lapangan adalah gol yang kami kebobolan."
Perhatian kini beralih ke fase akhir musim
Tottenham kini berada di peringkat ke-17, menggeser West Ham, namun jadwal pertandingan mereka masih cukup berat. Dengan laga melawan Leeds United, Chelsea, dan Everton yang akan segera berlangsung, De Zerbi meminta para pemainnya untuk mengingat "situasi sulit" yang mereka alami beberapa pekan lalu agar tetap fokus.
De Zerbi menyimpulkan: "Musim ini belum berakhir. Kami masih harus memainkan tiga pertandingan lagi, pertandingan yang sangat sulit, dimulai Senin malam [depan], melawan Leeds. Leeds bermain sangat baik. Mereka pantas berada di posisi ini di klasemen. Kami tidak boleh melupakan bagaimana situasi sebelum melawan Wolverhampton - dan sebelum itu, situasinya sangat menyedihkan. Kenangan ini harus tetap ada di benak kami setiap hari, terutama minggu ini setelah kemenangan ini."