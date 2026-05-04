"Semua pemain mempercayainya" - Roberto De Zerbi telah "sangat membantu Tottenham" di tengah pertarungan sengit untuk menghindari degradasi, sementara Conor Gallagher menikmati kemenangan "sempurna" atas Aston Villa

Gallagher, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan berkat penampilannya, memuji habis-habisan manajer barunya. Gelandang ini tampak bersemangat kembali di bawah bimbingan De Zerbi, yang menunjukkan bahwa para pemain telah sepenuhnya menerima visi baru untuk klub ini.

Gallagher mengatakan kepada TNT Sports: "Itu adalah penampilan yang fantastis. Persis seperti yang kami butuhkan. Segala sesuatu yang kami lakukan dalam seminggu menjelang pertandingan, kami tunjukkan malam ini dan kami sangat senang dengan penampilan serta tiga poin tersebut. Ini adalah malam yang sempurna, tapi semoga ini baru permulaan. Kami ingin mempertahankannya untuk beberapa pertandingan terakhir musim ini. Ini sangat penting bagi kami dan semoga kepercayaan diri kami mulai tumbuh dan kami bisa terus bermain seperti itu. Saya tidak bisa cukup memuji dia [De Zerbi]. Dia sangat hebat. Setiap pemain di skuad menyukainya, semua orang mempercayainya, dia membuat Anda merasa baik, percaya diri, dia mengeluarkan yang terbaik dari para pemain dan ini baru permulaan. Semoga kami bisa terus belajar darinya dan membangun tim yang hebat."