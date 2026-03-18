"Semua pemain benar-benar hancur" - Micky van de Ven meyakinkan para penggemar Spurs bahwa para pemain "sangat bertekad" untuk menyelamatkan diri dalam pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier

Dalam wawancara dengan SPURSPLAY, mantan pemain Wolfsburg itu mengatakan: “Musim ini sangat berat bagi semua orang di ruang ganti, terutama setelah pertandingan melawan Bilbao. Semua orang berharap bisa meraih kesuksesan di musim depan, terus membangun atas dasar kesuksesan itu, tapi kami mengalami kesulitan musim ini.

“Jelas kami mengalami cedera, beberapa pemain andalan juga absen di lapangan, tapi terkadang Anda butuh semua pemain bersama-sama, lalu pemain ini cedera dan yang lain kembali, lalu yang lain lagi cedera. Jelas sangat sulit saat berada di lapangan dan setiap kali harus meninggalkan lapangan tanpa poin. Satu-satunya tujuan bermain adalah meraih tiga poin, karena dengan begitu Anda merasa bahwa latihan sepanjang minggu ini tidak sia-sia. Jadi, ini benar-benar sulit. Setiap pemain merasa hancur dengan situasi yang kami hadapi saat ini, dan semua orang hanya ingin membalikkan keadaan secepat mungkin.”