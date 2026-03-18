"Semua pemain benar-benar hancur" - Micky van de Ven meyakinkan para penggemar Spurs bahwa para pemain "sangat bertekad" untuk menyelamatkan diri dalam pertarungan menghindari degradasi di Liga Premier
Musim yang penuh gejolak
Perjalanan musim Spurs telah berubah menjadi mimpi buruk, membuat para pemain terguncang karena mereka kesulitan menemukan konsistensi maupun hasil yang memuaskan. Menyoroti dampak emosional dari penurunan performa saat ini, Van de Ven mengakui bahwa suasana di Hotspur Way sedang berada di titik terendah sepanjang sejarah setelah serangkaian kekalahan yang memalukan.
Ruang ganti 'kecewa berat' dengan performa tim saat ini
Dalam wawancara dengan SPURSPLAY, mantan pemain Wolfsburg itu mengatakan: “Musim ini sangat berat bagi semua orang di ruang ganti, terutama setelah pertandingan melawan Bilbao. Semua orang berharap bisa meraih kesuksesan di musim depan, terus membangun atas dasar kesuksesan itu, tapi kami mengalami kesulitan musim ini.
“Jelas kami mengalami cedera, beberapa pemain andalan juga absen di lapangan, tapi terkadang Anda butuh semua pemain bersama-sama, lalu pemain ini cedera dan yang lain kembali, lalu yang lain lagi cedera. Jelas sangat sulit saat berada di lapangan dan setiap kali harus meninggalkan lapangan tanpa poin. Satu-satunya tujuan bermain adalah meraih tiga poin, karena dengan begitu Anda merasa bahwa latihan sepanjang minggu ini tidak sia-sia. Jadi, ini benar-benar sulit. Setiap pemain merasa hancur dengan situasi yang kami hadapi saat ini, dan semua orang hanya ingin membalikkan keadaan secepat mungkin.”
Van de Ven membantah tuduhan yang 'dibuat-buat'
Van de Ven mengungkapkan kekecewaannya terhadap pemberitaan yang mengklaim bahwa para pemain kunci tim sedang mencari jalan keluar alih-alih fokus pada upaya bertahan.
Dia menambahkan: “Kadang-kadang kami hanya membaca hal-hal tentang diri kami sendiri dan pemain lain. Kami hanya berpikir: 'Apa ini?' Kami membaca sesuatu tentang seorang pemain yang mengatakan bahwa dia akan pergi dan tidak peduli dengan situasi yang mereka hadapi, lalu seseorang membaca ini dan berpikir: 'Bagaimana ini bisa muncul?' Orang-orang hanya mengada-ada dan itu membuat kami frustrasi karena hal itu menimbulkan lebih banyak masalah. Para penggemar kemudian mulai percaya hal ini atau mulai berkata: 'Oh, para pemain tidak peduli lagi. Apa yang akan terjadi dengan klub ini?' Tapi, percayalah, semua orang yang terlibat di lapangan, semua staf, para pemain, semua orang, mereka sangat peduli dengan situasi yang kita hadapi dan kami hanya ingin membalikkan keadaan.”
Tugas yang berat di Liga Champions
Sebelum laga krusial perebutan enam poin dalam pertarungan menghindari degradasi Liga Premier melawan Nottingham Forest, Spurs harus terlebih dahulu berusaha menciptakan keajaiban di Liga Champions. Setelah menelan kekalahan 5-2 pada leg pertama melawan Atlético Madrid, tim asal London ini dihadapkan pada tugas berat untuk membalikkan defisit di Tottenham Hotspur Stadium pada Rabu malam.
