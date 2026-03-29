Semua orang tergila-gila pada Sandro Tonali: impian Manchester United dan minat Manchester City, derby senilai 100 juta

Hari ini ia ditugaskan untuk memimpin Italia, dan pada musim panas nanti ia bisa menjadi salah satu rekrutan termahal: semuanya berpusat pada Sandro Tonali.





Gelandang timnas Italia ini sempat diragukan selama beberapa hari karena kondisi fisiknya yang belum prima, namun ia tetap tampil menonjol di Bergamo dan jika timnas asuhan Gennaro Gattuso berhasil mencapai final playoff Piala Dunia, hal itu sangat berkat kontribusi pemain kelahiran tahun 2000 ini.





Melawan Irlandia Utara, ia pertama-tama memecah kebuntuan dengan tendangan pertama yang indah, kemudian memfasilitasi gol kedua melalui assist untuk Moise Kean.





Dari lapangan ke bursa transfer, karena masa depan pemain Newcastle ini masih belum pasti dengan klub-klub besar Inggris siap memicu persaingantransfer bernilai jutaan poundsterling.