Goal.com
Live
Diterjemahkan oleh

Semua orang tergila-gila pada Sandro Tonali: impian Manchester United dan minat Manchester City, derby senilai 100 juta

Transfers
Manchester United
Manchester City
S. Tonali
Premier League
Newcastle United
Juventus

Gelandang timnas Italia itu memicu persaingan sengit di bursa transfer Inggris: apa kabar terbaru mengenai masa depan Tonali.

Hari ini ia ditugaskan untuk memimpin Italia, dan pada musim panas nanti ia bisa menjadi salah satu rekrutan termahal: semuanya berpusat pada Sandro Tonali.


Gelandang timnas Italia ini sempat diragukan selama beberapa hari karena kondisi fisiknya yang belum prima, namun ia tetap tampil menonjol di Bergamo dan jika timnas asuhan Gennaro Gattuso berhasil mencapai final playoff Piala Dunia, hal itu sangat berkat kontribusi pemain kelahiran tahun 2000 ini.


Melawan Irlandia Utara, ia pertama-tama memecah kebuntuan dengan tendangan pertama yang indah, kemudian memfasilitasi gol kedua melalui assist untuk Moise Kean.


Dari lapangan ke bursa transfer, karena masa depan pemain Newcastle ini masih belum pasti dengan klub-klub besar Inggris siap memicu persaingantransfer bernilai jutaan poundsterling.

  • TONALI MENJADI TARGET UTAMA MANCHESTER UNITED

    Siapa yang paling memantau situasi Tonali adalah Manchester United.


    Setan Merah bersiap untuk meninjau kembali skuad mereka, terutama lini tengah, yang pasti akan kehilangan Casemiro yang akan pindah ke MLS. Seperti dilaporkan oleh Matteo Moretto, mantan pemain Milan ini berada di urutan teratas daftar incaran Manchester United untuk memperkuat lini tengah, dan peluang transfer ini semakin menguat.


    Dalam beberapa minggu ke depan, United akan mendalami hal ini untuk memahami kelayakan sebenarnya dari transfer tersebut. Namun, mereka bukan satu-satunya klub.

  • CITY JUGA MEMPERHATIKAN TONALI

    Manchester City asuhan Pep Guardiola pun ikut memburu Tonali, di mana sudah ada mantan pemain AC Milan lainnya, Tijjani Reijnders, yang bermain di sana.


    Dengan BernardoSilva yang akan hengkang dan Rodri yang sangat diminati oleh Real Madrid, Cityzens pun harus bersiap menghadapi kemungkinan kebutuhan untuk melakukan perombakan besar-besaran di lini tengah. Profil Tonali, berdasarkan penampilannya di klub dan tim nasional, sangat menarik perhatian klub dan pelatih.

  • ULASAN TENTANG NEWCASTLE: DERBY SENILAI 100 JUTA

    Tapi berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk merekrut Tonali dari Newcastle? Jawabannya sederhana: sangat mahal, sangat-sangat mahal.


    Penilaian yang dibuat oleh The Magpies sangat tinggi: seperti dilaporkan oleh Moretto, harganya berkisar sekitar 100 juta euro.


    Antara United dan City bisa saja terjadi persaingan sengit dengan angka-angka fantastis, yang di satu sisi memanjakan sang pemain dan dunia sepak bola Italia, namun di sisi lain tidak menyenangkan bagi tim-tim yang memimpikan untuk membawa kembali pemain kelahiran tahun 2000 ini ke Serie A, terutama Juventus yang telah mengincar Tonali selama bertahun-tahun.

  • "PERJANJIAN" TANPA EROPA

    Tonali memang transfer yang mahal, tapi hal itu bisa jadi lebih memungkinkan tergantung bagaimana musim ini berakhir.


    Beberapa hari yang lalu, beredar kabar dari Inggris mengenai "kesepakatan gentlemen" antara pemain tersebut dan Newcastle, sebuah perjanjian yang menyatakan bahwa klub Inggris tersebut akan memfasilitasi kepergian sang pemain jika tim asuhan Eddie Howe gagal lolos ke kompetisi Eropa musim depan.