Benfica mempertahankan awal sempurnanya di fase liga Liga Europa UEFA dengan kemenangan telak 4-1 atas Celtic di Estadio da Luz. Mantan penyerang Aston Villa, Jhon Duran, membuka keunggulan lewat penalti Panenka pada awal laga sebelum Alexander Bah mencetak gol kedua dengan tendangan voli.

Duran kemudian mencetak gol keduanya dari sudut sempit untuk mengubah skor menjadi 3-0 sebelum turun minum.

Meski Camilo Duran memperkecil ketertinggalan Celtic, pemain pengganti Vangelis Pavlidis memastikan kemenangan lewat gol pada pengujung laga, yang menempatkan tim asuhan Marco Silva di peringkat ketiga klasemen.