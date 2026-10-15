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“Semua orang tahu performanya!”: Reaksi Jhon Duran setelah tampil gemilang dalam kemenangan meyakinkan Benfica
Dua gol Duran antar Benfica yang tampil efektif kalahkan Celtic
Benfica mempertahankan awal sempurnanya di fase liga Liga Europa UEFA dengan kemenangan telak 4-1 atas Celtic di Estadio da Luz. Mantan penyerang Aston Villa, Jhon Duran, membuka keunggulan lewat penalti Panenka pada awal laga sebelum Alexander Bah mencetak gol kedua dengan tendangan voli.
Duran kemudian mencetak gol keduanya dari sudut sempit untuk mengubah skor menjadi 3-0 sebelum turun minum.
Meski Camilo Duran memperkecil ketertinggalan Celtic, pemain pengganti Vangelis Pavlidis memastikan kemenangan lewat gol pada pengujung laga, yang menempatkan tim asuhan Marco Silva di peringkat ketiga klasemen.
- Getty Images Sport
Duran puji peningkatan kepercayaan diri dan dinamika bersama Pavlidis
Pemain Terbaik Pertandingan, Duran, mengaku senang dengan penampilannya yang menghasilkan dua gol sembari memuji persaingan dan keakraban di lini depan Benfica. "Kemenangan yang luar biasa bagi kami, dua gol lagi, dan saya masih berusaha meraih lebih banyak lagi," kata Duran.
"Dua gol ini penting untuk meningkatkan kepercayaan diri saya dan membantu saya bekerja sama lebih erat lagi dengan Vangelis Pavlidis."
"Semua orang tahu bagaimana performanya saat ini; ia mencetak banyak gol dan menjadi andalan di sini," tambah Duran. "Setiap kali mendapat kesempatan bermain, saya akan memberikan yang terbaik untuk semua orang."
Silva menuntut kendali meski penampilan di babak pertama gemilang
Manajer Benfica Marco Silva memuji permainan eksplosif timnya dalam 45 menit pertama dan menyoroti betapa mudahnya mereka mengacaukan permainan juara Skotlandia itu. "Performa kami di babak pertama sangat bagus sehingga semuanya terlihat lebih mudah," kata Silva.
"Kami melihat kualitas Celtic, dan jika kami memberi mereka kepercayaan diri, mereka bisa menyulitkan kami."
"Kami berhasil kembali menampilkan permainan terbaik dan mencetak gol keempat," tambah Silva. "Kami seharusnya lebih solid dalam mengendalikan pertandingan saat unggul, jadi ada hal-hal yang perlu kami pelajari."
- Getty Images Sport
Benfica bangun momentum jelang lawatan ke Omonia
Kemenangan telak itu menempatkan Benfica di papan atas klasemen Liga Europa dengan enam poin dari dua pertandingan.
Skuad Silva akan berusaha mempertahankan rekor sempurna mereka di kompetisi Eropa saat bertandang menghadapi Omonia pada matchday ketiga.
Sementara itu, Celtic kembali ke Parkhead untuk menjamu Celta Vigo dan memburu poin pertama mereka di kompetisi Eropa.
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