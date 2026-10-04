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Leeds United v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal
Diterjemahkan oleh

'Semua orang tahu' - Mantan bos Leeds Jesse Marsch menuntut Manchester City dihukum degradasi dari Premier League

J. Marsch
Manchester City
Premier League

Mantan manajer Leeds United Jesse Marsch melancarkan serangan tajam terhadap Manchester City setelah putusan bersalah terbaru mereka atas 115 pelanggaran finansial. Pelatih asal Amerika Serikat itu menegaskan bahwa kecurangan mereka sudah menjadi rahasia umum di dunia sepak bola, mempertanyakan legitimasi aktivitas transfer mereka dan secara terbuka menuntut agar sang juara didegradasi.

  • Marsch menyerukan hukuman berat

    Setelah masa baktinya di Leeds United, Marsch menyampaikan pandangan tegas soal putusan finansial terbaru terhadap Manchester City. Berbicara kepada The Guardian, Marsch menanggapi keputusan komisi independen yang menyatakan klub itu bersalah atas 115 pelanggaran finansial.

    Pelatih kepala Kanada itu tidak menahan diri soal konsekuensi yang seharusnya diterima juara bertahan tersebut. "Saya pikir Man City harus dihukum berat. Saya pikir mereka harus diturunkan, dan omong-omong, semua orang tahu soal itu. Semua orang tahu," ujar Marsch dalam wawancaranya.

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    Mempertanyakan aktivitas transfer musim panas

    Marsch mengingat kembali musim panas 2022, satu-satunya bursa transfer penuh yang ia jalani sebagai pelatih Leeds. Pada tahun itu, klub menjual Kalvin Phillips ke Manchester City seharga £45 juta. Marsch menilai sangat mencurigakan bahwa kedua klub sama-sama mengklaim meraih keuntungan pada periode tersebut.

    "Musim panas itu, kami dan Manchester City adalah satu-satunya tim yang mengatakan kami menghasilkan uang. Dalam kasus kami, kami memang menghasilkan uang, karena kami menjual Raphinha, kami menjual Kalvin Phillips. Masih banyak sisa dari apa yang kami belanjakan," jelas Marsch, seraya menyoroti realitas finansial mantan timnya yang sangat kontras.

  • Ketidakpercayaan atas biaya transfer Haaland

    Merefleksikan lebih jauh periode itu, Marsch menyoroti kontras yang mencolok antara Leeds dan Manchester City. Ia mencatat Leeds memiliki pemilik yang tidak punya dana besar dan perlu menghemat uang. Ketika City mengumumkan bahwa mereka telah merekrut Erling Haaland hanya dengan £52 juta, Marsch terkejut.

    "Sementara ketika Man City mengatakan ini, saya benar-benar seperti: 'Anda bercanda? Ini semacam lelucon?' Ketika mereka mengatakan mendapatkan Erling Haaland seharga £52 juta, rasanya seperti: 'Ya, oke, tentu!' Jadi, saya tahu ada ketidakkonsistenan di dalamnya, tetapi apa yang bisa Anda lakukan? Anda hanya mengangkat tangan dan berkata, 'inilah sepakbola'," akunya.

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya untuk Manchester City?

    Manchester City secara resmi telah mengajukan banding atas putusan yang menyatakan mereka bersalah karena menggelembungkan pemasukan melalui kontrak palsu. Seiring proses hukum independen berlangsung dalam beberapa bulan ke depan, dunia sepakbola akan mengawasi dengan saksama. Jika banding itu gagal, Manchester City bisa menghadapi sanksi olahraga berat, termasuk pengurangan poin atau degradasi langsung yang secara terbuka telah dituntut Marsch.

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