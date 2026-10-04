Setelah masa baktinya di Leeds United, Marsch menyampaikan pandangan tegas soal putusan finansial terbaru terhadap Manchester City. Berbicara kepada The Guardian, Marsch menanggapi keputusan komisi independen yang menyatakan klub itu bersalah atas 115 pelanggaran finansial.

Pelatih kepala Kanada itu tidak menahan diri soal konsekuensi yang seharusnya diterima juara bertahan tersebut. "Saya pikir Man City harus dihukum berat. Saya pikir mereka harus diturunkan, dan omong-omong, semua orang tahu soal itu. Semua orang tahu," ujar Marsch dalam wawancaranya.