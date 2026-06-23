"Semua orang tahu bahwa itu adalah klub yang tidak jujur": Julian Alvarez melontarkan pernyataan mengejutkan soal transfer - Drama transfer antara Atlético Madrid dan Barcelona semakin memanas

Alvarez, yang selama beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan kepindahannya dari Madrid—terutama ke Barcelona—secara tiba-tiba mengumumkan kepindahannya setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria dalam laga kedua fase grup Piala Dunia pada Senin malam. "Yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer ini," kata pemain berusia 26 tahun itu dalam wawancara dengan ESPN. "Saya ingin mewujudkan impian saya."

Namun, Atleti memiliki pandangan yang sangat berbeda. “Entah mereka membayar klausul pelepasan sebesar 500 juta euro, atau transfer ini tidak akan terjadi,” kata sumber dari lingkaran Atletico dengan nada tajam kepada Barca yang diketahui sedang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, mereka berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Olahraga FIFA untuk mengajukan keluhan terhadap juara Spanyol tersebut, karena klub itu sedang bernegosiasi dengan seorang pemain yang masih terikat kontrak dengan Atleti hingga tahun 2030.

"Semua orang tahu bahwa (Barca, red.) adalah klub yang tidak jujur," lanjut sumber dari Atletico tersebut. "Namun, mereka telah berhadapan dengan klub yang tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja."