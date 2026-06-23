Atlético Madrid menanggapi pengumuman kepindahan striker andalannya, Julian Alvarez, dengan pernyataan tajam yang ditujukan kepada FC Barcelona. "Kita telah melihat bagaimana Barcelona bertindak di masa lalu," kata seorang sumber anonim dari lingkaran Atlético yang dikutip oleh surat kabar Spanyol As: "Tidak ada jumlah uang apa pun yang bisa membuat Barca membeli Julian Alvarez. Dia tidak akan pindah ke Barcelona."
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"Semua orang tahu bahwa itu adalah klub yang tidak jujur": Julian Alvarez melontarkan pernyataan mengejutkan soal transfer - Drama transfer antara Atlético Madrid dan Barcelona semakin memanas
Alvarez, yang selama beberapa pekan terakhir dikaitkan dengan kepindahannya dari Madrid—terutama ke Barcelona—secara tiba-tiba mengumumkan kepindahannya setelah kemenangan Argentina 2-0 atas Austria dalam laga kedua fase grup Piala Dunia pada Senin malam. "Yang terbaik bagi semua pihak adalah transfer ini," kata pemain berusia 26 tahun itu dalam wawancara dengan ESPN. "Saya ingin mewujudkan impian saya."
Namun, Atleti memiliki pandangan yang sangat berbeda. “Entah mereka membayar klausul pelepasan sebesar 500 juta euro, atau transfer ini tidak akan terjadi,” kata sumber dari lingkaran Atletico dengan nada tajam kepada Barca yang diketahui sedang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, mereka berencana mengajukan gugatan ke Pengadilan Olahraga FIFA untuk mengajukan keluhan terhadap juara Spanyol tersebut, karena klub itu sedang bernegosiasi dengan seorang pemain yang masih terikat kontrak dengan Atleti hingga tahun 2030.
"Semua orang tahu bahwa (Barca, red.) adalah klub yang tidak jujur," lanjut sumber dari Atletico tersebut. "Namun, mereka telah berhadapan dengan klub yang tidak akan membiarkan hal itu berlalu begitu saja."
Selain Barcelona, tampaknya PSG, Real Madrid, dan klub-klub lain juga sedang mengincar Julian Alvarez
Para klub elit Eropa dilaporkan sedang memburu Alvarez: PSG, juara Liga Champions; Arsenal, juara Liga Inggris; dan tentu saja rival-rival Atlético dari Spanyol, FC Barcelona dan Real Madrid.
Real Madrid, misalnya, menawarkan 150 juta euro untuk sang juara dunia 2022, yang langsung ditolak mentah-mentah oleh Rojiblancos.
Beberapa minggu lalu, Atlético sudah mengejek Barcelona di media sosial dan menuduh juara Spanyol itu menyebarkan berita palsu serta sengaja membocorkan informasi.
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Alvarez menyampaikan keinginannya untuk pindah kepada pihak manajemen Atleti
"Saya tahu ini bukan saat yang tepat untuk berbicara," kata Alvarez setelah pertandingan Piala Dunia di Dallas, "tapi saya juga tidak ingin terus-menerus bersembunyi. Saya ingin menjadi orang yang jujur, dan saya sudah berbicara dengan orang-orang di Atlético yang perlu saya ajak bicara." Dan kepada mereka itulah ia menyampaikan keinginannya untuk pindah.
Alvarez tidak mengungkapkan ke mana ia ingin pergi, namun menurut ESPN, ia tampaknya paling tertarik pada Barcelona, yang sedang mencari pengganti Robert Lewandowski yang akan hengkang.
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Julian Alvarez sejauh ini hanya menjadi pemain cadangan di Piala Dunia
Karier Alvarez mulai bersinar pada tahun 2022 di Piala Dunia di Qatar, di mana pemain yang saat itu berusia 22 tahun itu, bersama Lionel Messi, berperan besar dalam keberhasilan Argentina meraih gelar juara. Melalui River Plate dan Manchester City, ia bergabung dengan Atlético pada musim panas 2024 dengan biaya transfer sebesar 75 juta euro, dan menandatangani kontrak hingga tahun 2030.
Dalam 106 pertandingan di bawah asuhan rekan senegaranya, Diego Simeone, Alvarez mencetak 49 gol dan memberikan 17 assist, namun belum pernah meraih gelar juara.
Pada Piala Dunia yang sedang berlangsung di AS, Kanada, dan Meksiko, Alvarez sejauh ini belum menjadi faktor penentu. Sementara Messi mencetak kelima gol dalam dua kemenangan yang diraih sang juara bertahan sejauh ini, Alvarez harus puas dengan peran sebagai pemain pengganti.