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“Semua orang senang jika ada yang gagal”: Pelatih Leeds United Daniel Farke membela Michael Carrick yang tengah dikritik saat tekanan di Manchester United meningkat
Awal yang sulit di Manchester United
Carrick mulai mendapat tekanan di United setelah awal musim yang kurang meyakinkan. Pelatih berusia 45 tahun itu baru meraih dua kemenangan dalam sembilan pertandingan pertama timnya di semua kompetisi.
Ia pertama kali mengambil alih kendali di Old Trafford setelah kepergian Ruben Amorim pada Januari. Carrick berhasil membawa Manchester United lolos ke Liga Champions berkat performa gemilang pada paruh kedua musim lalu.
Namun, penurunan hasil belakangan ini membuat masa depan jangka panjangnya menjadi sorotan tajam. Meningkatnya sentimen negatif itu kini mendorong sesama manajer, Farke, untuk membela Carrick dengan tegas.
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Farke serukan diakhirinya sikap negatif yang toksik
Farke bersikeras Carrick layak mendapat penghormatan jauh lebih besar atas apa yang telah dicapainya. Menurutnya, budaya sepakbola modern terlalu cepat menghakimi dan menjatuhkan pelatih-pelatih yang menjanjikan.
“Dalam sepakbola, seperti halnya dalam masyarakat, kita punya kecenderungan untuk menuntut semua orang bergerak lebih cepat, sementara semua orang juga semakin mudah meragukan,” jelas Farke, seperti dikutip Metro.
“Perkembangan di media sosial, saya tidak sedang mengeluh, tetapi kenyataannya semua orang melontarkan hal-hal negatif dan senang jika seseorang gagal. Saya sama sekali tidak menyukai perkembangan ini dalam masyarakat kita. Hal yang sama terjadi dalam sepakbola, jadi kita tidak bisa menghindarinya. Kenyataannya, kita harus menghadapinya, meski saya tetap tidak menyukainya.
“Sejauh itu menjadi tanggung jawab saya, saya tidak akan mengikuti arus tersebut. Kalau kita bicara tentang Michael, tidak banyak pelatih dan manajer muda asal Inggris di Liga Primer.”
Melindungi pelatih muda asal Britania Raya dalam sepak bola
Sorotan tajam terhadap Carrick sangat membuat Farke frustrasi, terutama karena sedikitnya pelatih asal Inggris yang berkiprah di level tertinggi. Ia yakin mantan pelatih Middlesbrough itu menunjukkan kualitasnya yang luar biasa dengan menstabilkan Manchester United pada masa yang penuh gejolak.
“Ia datang [ke United] musim lalu dalam situasi seperti itu. Ia sangat membantu menstabilkan klub dan menenangkan keadaan. Ia melakukan pekerjaan yang luar biasa,” kata Farke.
“Saat ini, setelah enam pertandingan, awal musim mereka tidaklah buruk sekali. Tentu saja, menurut pandangan mereka sendiri, mereka ingin bersaing memperebutkan gelar, tetapi mereka berada di papan tengah dan kritik sudah mulai bermunculan. Saya tidak menyukainya.”
Ia menambahkan: “Jika kita punya pelatih muda yang menjanjikan, ayolah, mari kita beri mereka sedikit dukungan, terutama mereka yang memiliki paspor Inggris. Ingatlah apa yang telah ia lakukan untuk klub selama bertahun-tahun sebagai pemain, serta apa yang ia lakukan untuk mereka musim lalu dalam situasi yang sangat sulit. Banyak orang mungkin akan ragu untuk turun tangan dan membantu di tengah musim, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik.
“Saya rasa kita tidak menuju ke arah yang benar. Saya tidak menyukainya dan tidak mengerti mengapa kita melakukan ini, terutama terhadap pelatih-pelatih muda Inggris. Saya senang ketika pelatih muda Inggris mendapat kesempatan, jadi saya tidak mengerti mengapa ada begitu banyak sikap negatif. Sepertinya orang-orang di luar ingin mempertanyakan mereka dan melihat semua orang gagal. Saya pikir kita seharusnya senang memiliki seseorang dengan potensi sebesar itu dan tidak terlalu cepat meragukannya.”
- Getty
Carrick di bawah tekanan untuk meraih hasil positif
Meski mendapat dukungan penuh dari Farke, Carrick sadar betul bahwa hasil di Old Trafford harus segera membaik. United berharap bisa bersaing memperebutkan gelar-gelar utama, tetapi saat ini masih berada di papan tengah.
Perhatian kini sepenuhnya tertuju pada pertandingan-pertandingan berikutnya dalam upaya mereka naik di klasemen Liga Primer. Carrick tentu ingin kembali menemukan formula kemenangan yang mengantarkan United lolos ke kompetisi antarklub kasta tertinggi Eropa beberapa bulan lalu.
Jika United mampu mencatat serangkaian penampilan positif, tekanan dari luar niscaya akan mereda. Hingga saat itu tiba, manajer muda tersebut harus melewati periode sulit ini dan membuktikan bahwa dialah sosok yang tepat untuk membawa klub melangkah maju.
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