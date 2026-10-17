Sorotan tajam terhadap Carrick sangat membuat Farke frustrasi, terutama karena sedikitnya pelatih asal Inggris yang berkiprah di level tertinggi. Ia yakin mantan pelatih Middlesbrough itu menunjukkan kualitasnya yang luar biasa dengan menstabilkan Manchester United pada masa yang penuh gejolak.

“Ia datang [ke United] musim lalu dalam situasi seperti itu. Ia sangat membantu menstabilkan klub dan menenangkan keadaan. Ia melakukan pekerjaan yang luar biasa,” kata Farke.

“Saat ini, setelah enam pertandingan, awal musim mereka tidaklah buruk sekali. Tentu saja, menurut pandangan mereka sendiri, mereka ingin bersaing memperebutkan gelar, tetapi mereka berada di papan tengah dan kritik sudah mulai bermunculan. Saya tidak menyukainya.”

Ia menambahkan: “Jika kita punya pelatih muda yang menjanjikan, ayolah, mari kita beri mereka sedikit dukungan, terutama mereka yang memiliki paspor Inggris. Ingatlah apa yang telah ia lakukan untuk klub selama bertahun-tahun sebagai pemain, serta apa yang ia lakukan untuk mereka musim lalu dalam situasi yang sangat sulit. Banyak orang mungkin akan ragu untuk turun tangan dan membantu di tengah musim, tetapi ia melakukannya dengan sangat baik.

“Saya rasa kita tidak menuju ke arah yang benar. Saya tidak menyukainya dan tidak mengerti mengapa kita melakukan ini, terutama terhadap pelatih-pelatih muda Inggris. Saya senang ketika pelatih muda Inggris mendapat kesempatan, jadi saya tidak mengerti mengapa ada begitu banyak sikap negatif. Sepertinya orang-orang di luar ingin mempertanyakan mereka dan melihat semua orang gagal. Saya pikir kita seharusnya senang memiliki seseorang dengan potensi sebesar itu dan tidak terlalu cepat meragukannya.”