"Semua orang sangat rapuh!" - Mikel Arteta & para pemain Arsenal yang "goyah" "belum siap secara mental" untuk meraih gelar juara, kata mantan bintang Liga Premier

Leboeuf bukanlah satu-satunya yang melihat adanya retakan di fondasi tim, karena mantan penyerang Arsenal Theo Walcott menyoroti sikap manajer sebagai sumber ketidakstabilan. Walcott mencatat bahwa suasana di pinggir lapangan St Mary's mengingatkannya pada musim-musim sebelumnya yang berakhir dengan kegagalan, di mana energi yang panik dari bangku cadangan tampak mengganggu para pemain di lapangan.

Dia berkata: "Secara visual, melihat Mikel di pinggir lapangan, itu adalah elemen-elemen dari tahun-tahun sebelumnya di mana energi itu tercermin ke dalam tim. Itu adalah energi yang gugup, sangat tegang. Bukan hanya Mikel, tetapi banyak staf yang ada di sana pada saat-saat tertentu. Rasanya seperti terlalu banyak juru masak di dapur, terlalu banyak pesan. 'Mainkan tim terbaikmu' adalah hal yang tepat untuk dilakukan malam ini. Mudah saja jika saya mengatakan itu sekarang, tetapi Anda menginginkan reaksi dari final piala dan itu tidak terjadi malam ini, malah lebih buruk."