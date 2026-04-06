"Semua orang sangat rapuh!" - Mikel Arteta & para pemain Arsenal yang "goyah" "belum siap secara mental" untuk meraih gelar juara, kata mantan bintang Liga Premier
Tekanan semakin meningkat terhadap pasukan Arteta
Upaya The Gunners untuk meraih musim bersejarah menemui hambatan besar setelah tersingkir berturut-turut dari kompetisi piala, yang membuat para penggemar dan pakar mempertanyakan apakah tim ini sudah siap menghadapi fase krusial musim ini. Setelah penampilan mengecewakan di final Carabao Cup di Wembley, klub asal London Utara itu mengalami kekalahan mengejutkan 2-1 di perempat final Piala FA dari tim Championship, Southampton, yang membuat Leboeuf khawatir akan hal terburuk.
Leboeuf khawatir akan kerentanan mental
Dalam wawancara dengan ESPN FC, pemenang Piala Dunia asal Prancis itu membandingkan skuad Arsenal saat ini dengan tim-tim legendaris di masa lalu. "Arsenal mungkin adalah tim terbaik di dunia, tapi kalian harus membuktikan, meski dengan pemain dan individu yang berbeda, kekuatan kalian dan kalian harus menang melawan Southampton. Itu agak disayangkan," kata Leboeuf. "Saya membayangkan saat-saat saya bermain melawan Arsenal bersama [Patrick] Vieira, [Emmanuel] Petit, dan Ian Wright, serta banyak pemain lain seperti Tony Adams, hal seperti ini tidak akan pernah terjadi. Secara mental, mereka terlalu kuat dan mampu menyelesaikan semua pekerjaan. Kalian bisa lihat semua orang sangat rapuh, dari segi kepelatihan karena mereka tidak membuat pilihan yang tepat. Tapi para pemain di lapangan tidak melakukan tugasnya, mereka menjadi sangat goyah karena kita sudah mendekati akhir musim. Kalian bisa rasakan mereka belum siap secara mental. Mereka harus lebih kuat."
Energi tegang dari pinggir lapangan
Leboeuf bukanlah satu-satunya yang melihat adanya retakan di fondasi tim, karena mantan penyerang Arsenal Theo Walcott menyoroti sikap manajer sebagai sumber ketidakstabilan. Walcott mencatat bahwa suasana di pinggir lapangan St Mary's mengingatkannya pada musim-musim sebelumnya yang berakhir dengan kegagalan, di mana energi yang panik dari bangku cadangan tampak mengganggu para pemain di lapangan.
Dia berkata: "Secara visual, melihat Mikel di pinggir lapangan, itu adalah elemen-elemen dari tahun-tahun sebelumnya di mana energi itu tercermin ke dalam tim. Itu adalah energi yang gugup, sangat tegang. Bukan hanya Mikel, tetapi banyak staf yang ada di sana pada saat-saat tertentu. Rasanya seperti terlalu banyak juru masak di dapur, terlalu banyak pesan. 'Mainkan tim terbaikmu' adalah hal yang tepat untuk dilakukan malam ini. Mudah saja jika saya mengatakan itu sekarang, tetapi Anda menginginkan reaksi dari final piala dan itu tidak terjadi malam ini, malah lebih buruk."
Musim di persimpangan jalan
Dengan laga perempat final Liga Champions melawan Sporting CP yang semakin dekat dan perebutan gelar Liga Premier yang masih belum pasti, The Gunners harus segera mengembalikan ketenangan mereka. Arteta mengakui bahwa jadwal pertandingan mendatang akan menjadi ujian sejati bagi karakter skuadnya saat mereka berusaha menghindari musim keenam berturut-turut tanpa trofi. "Kami menghadapi periode terpenting di kedua kompetisi ini, dan inilah saatnya ketika kami menghadapi momen sulit di musim ini, untuk menunjukkan apa yang sebenarnya kami miliki – dan inilah saatnya kami harus menunjukkan siapa kami sebenarnya," kata manajer The Gunners.