Berbicara dalam sebuah wawancara dengan publikasi Spanyol AS, kapten tim nasional Prancis itu menepis narasi negatif yang mengitari permainan keseluruhannya. Ia menjelaskan bahwa menerima sudut pandang yang berbeda memang merupakan bagian dari sepak bola profesional yang matang.

"Mereka yang bilang saya cuma mencetak gol? Itu pendapat mereka," kata Mbappe saat ditanya soal kritik yang masih terus ada. "Selama bertahun-tahun, berkat pengalaman, saya belajar bahwa dalam sepak bola, semua orang punya pendapat dan Anda harus menerimanya. Kadang mereka sependapat dengan Anda, kadang tidak."

Sang penyerang bintang menegaskan bahwa kesuksesan di lapangan tidak bisa dibatasi pada satu gaya bermain saja, dengan mengatakan: "Tidak hanya ada satu cara untuk menang dalam sepak bola, ada jutaan cara, itulah mengapa saya selalu siap untuk mendengarkan."