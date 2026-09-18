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MbappeGetty Images
Yosua Arya
Diterjemahkan oleh

'Semua orang punya pendapat!' - Kylian Mbappe membalas kritik yang menyebut dirinya 'hanya pencetak gol' setelah musim tanpa trofi di Real Madrid

K. Mbappe
Real Madrid
LaLiga

Penyerang Real Madrid Kylian Mbappe membalas klaim bahwa dirinya hanya sekadar pencetak gol yang gagal mengangkat timnya meraih trofi secara kolektif. Berbicara setelah kampanye dengan catatan gol tertinggi berakhir tanpa gelar, kapten Prancis itu menegaskan bahwa ia tetap terbuka terhadap kritik yang membangun meski di tengah berbagai komentar.

  • Mbappe menanggapi kritik soal kekurangan trofi

    Mbappe merespons langsung anggapan bahwa ia adalah pemain yang hanya mencetak gol, alih-alih mengangkat timnya menuju gelar-gelar besar. Pemain berusia 27 tahun itu mengakhiri musim lalu sebagai top skor di Liga, Liga Champions, dan Piala Dunia 2026. Namun, ia menutup kampanye tanpa mengangkat satu pun trofi.

    Kontras antara catatan individunya yang impresif dan ketiadaan gelar tim telah memicu klaim dari para pengkritiknya bahwa gol-golnya gagal membuat rekan-rekan setimnya menjadi lebih baik.

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  • mbappe(C)Getty Images

    Menerima setiap opini dalam sepak bola

    Berbicara dalam sebuah wawancara dengan publikasi Spanyol AS, kapten tim nasional Prancis itu menepis narasi negatif yang mengitari permainan keseluruhannya. Ia menjelaskan bahwa menerima sudut pandang yang berbeda memang merupakan bagian dari sepak bola profesional yang matang.

    "Mereka yang bilang saya cuma mencetak gol? Itu pendapat mereka," kata Mbappe saat ditanya soal kritik yang masih terus ada. "Selama bertahun-tahun, berkat pengalaman, saya belajar bahwa dalam sepak bola, semua orang punya pendapat dan Anda harus menerimanya. Kadang mereka sependapat dengan Anda, kadang tidak."

    Sang penyerang bintang menegaskan bahwa kesuksesan di lapangan tidak bisa dibatasi pada satu gaya bermain saja, dengan mengatakan: "Tidak hanya ada satu cara untuk menang dalam sepak bola, ada jutaan cara, itulah mengapa saya selalu siap untuk mendengarkan."

  • Belajar dari perdebatan sepak bola yang terstruktur

    Mbappe berhati-hati membedakan antara analisis yang matang dan komentator yang sekadar ingin memancing, dengan menegaskan bahwa ia menyaring argumen yang disampaikan dengan niat buruk.

    "Ada orang-orang yang hanya ingin mengejek atau menyakiti," tambahnya. "Sedangkan bagi mereka yang ingin berbicara tentang sepak bola, dengan pendekatan yang terstruktur dan visi tentang permainan, saya selalu terbuka terhadap komentar mereka, apa pun sudut pandang mereka. Anda juga bisa belajar dari mereka."

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  • MbappeGetty Images

    Fokus beralih ke musim ini

    Terlepas dari perdebatan seputar absennya trofi musim lalu, Mbappe mengawali kampanye domestik baru di Spanyol dengan impresif. Penyerang tajam itu sudah mencetak tujuh gol dalam enam pertandingan La Liga musim ini saat ia berupaya mengubah dominasinya secara individu menjadi trofi kolektif untuk Real Madrid.

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