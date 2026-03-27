“Semua orang menyukainya,” namun Christian Pulisic mengungkapkan alasan mengapa AC Milan mungkin “harus menjualnya” karena bintang timnas AS itu terus menunda penandatanganan kontrak baru

Meskipun Milan berharap Pulisic tetap bertahan—karena kontraknya masih terikat dengan klub hingga setidaknya tahun 2027—Ambrosini mengakui ada kemungkinan pemain internasional Amerika Serikat itu akan dilepas.

Ketika ditanya apakah ia memperkirakan Pulisic akan bertahan atau hengkang, ia menambahkan: “Saya pikir Milan membutuhkannya. Saya sangat yakin akan hal itu. Saya tidak tahu bagaimana hubungannya dengan [Massimiliano] Allegri, saya tidak tahu persis. Saya juga tidak tahu apa rencana Allegri untuk tahun depan.

“Tentu saja, AC Milan dengan Liga Champions, mereka akan membutuhkan lima atau enam pemain lagi. Dan saya tidak tahu apakah mereka punya uang untuk membeli empat atau lima pemain baru. Jadi saya tidak tahu apakah mereka terpaksa harus menjual seseorang. Inilah pertanyaannya. Inilah masalahnya.

“Mungkin saja jika Allegri menginginkan lima atau empat pemain dan klub berkata, ‘Oke, kami tidak punya cukup uang, kami harus menjual seseorang’. Saya tidak tahu apakah Christian akan berada dalam situasi ini. Tapi bagi saya, jika saya adalah pelatih AC Milan, dia akan tetap di Milan, tentu saja.”