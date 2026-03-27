“Semua orang menyukainya,” namun Christian Pulisic mengungkapkan alasan mengapa AC Milan mungkin “harus menjualnya” karena bintang timnas AS itu terus menunda penandatanganan kontrak baru
Milan ingin agar spekulasi yang tidak diinginkan ini segera diakhiri. Dalam skenario ideal, klub raksasa Serie A ini akan mencapai kesepakatan dengan Pulisic yang memuaskan semua pihak. Ia akan menandatangani kontrak dan setuju untuk tetap bertahan di klubnya saat ini dalam waktu dekat.
Sangat mudah untuk memahami mengapa keputusan seperti itu akan diambil, mengingat rekor pribadi terbaiknya dalam hal mencetak gol telah dicatat sejak ia pindah dari Stamford Bridge ke San Siro pada tahun 2023. Pulisic telah menjadi favorit para penggemar di Milan dan secara luas dianggap sebagai bagian dari elit liga utama Italia - bersama dengan pemain-pemain seperti Kenan Yildiz dan Lautaro Martinez.
Apakah kontroversi seputar kontraknya telah menjadi gangguan bagi Pulisic?
Namun, belakangan ini ia sering mengalami masalah cedera dan sudah 12 pertandingan tak mencetak gol—belum ada gol resmi yang dicetaknya sepanjang tahun 2026. Mungkinkah saga perpanjangan kontrak yang berkepanjangan ini telah menjadi gangguan yang tak diinginkan bagi Pulisic?
Ketika pertanyaan itu diajukan kepada Ambrosini, mantan gelandang Milan itu - yang berbicara secara eksklusif kepada GOAL atas izin Betinia - mengatakan: “Saya tidak yakin. Saya tidak tahu apa yang ada di pikirannya. Namun, biasanya, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Dia merasa bahwa semua orang menyukainya - mulai dari para penggemar, klub, hingga rekan-rekan setimnya. Jadi, saya rasa kontraknya bukanlah masalah. Menurut saya, dia memiliki masalah fisik dan taktis, tetapi bukan masalah kontrak. Di sini, di Milan, semua orang menyukainya. Mereka melihat usaha yang dia lakukan setiap saat, jadi tidak, bukan kontraknya.”
Rumor transfer: Mengapa Milan mungkin setuju untuk menjual Pulisic
Meskipun Milan berharap Pulisic tetap bertahan—karena kontraknya masih terikat dengan klub hingga setidaknya tahun 2027—Ambrosini mengakui ada kemungkinan pemain internasional Amerika Serikat itu akan dilepas.
Ketika ditanya apakah ia memperkirakan Pulisic akan bertahan atau hengkang, ia menambahkan: “Saya pikir Milan membutuhkannya. Saya sangat yakin akan hal itu. Saya tidak tahu bagaimana hubungannya dengan [Massimiliano] Allegri, saya tidak tahu persis. Saya juga tidak tahu apa rencana Allegri untuk tahun depan.
“Tentu saja, AC Milan dengan Liga Champions, mereka akan membutuhkan lima atau enam pemain lagi. Dan saya tidak tahu apakah mereka punya uang untuk membeli empat atau lima pemain baru. Jadi saya tidak tahu apakah mereka terpaksa harus menjual seseorang. Inilah pertanyaannya. Inilah masalahnya.
“Mungkin saja jika Allegri menginginkan lima atau empat pemain dan klub berkata, ‘Oke, kami tidak punya cukup uang, kami harus menjual seseorang’. Saya tidak tahu apakah Christian akan berada dalam situasi ini. Tapi bagi saya, jika saya adalah pelatih AC Milan, dia akan tetap di Milan, tentu saja.”
Captain America: Bintang Timnas AS, Pulisic, Sangat Penting bagi Milan
Pulisic tidak hanya memberikan kontribusi besar bagi Milan di lapangan, tetapi juga menjadi aset pemasaran yang sangat menjanjikan di luar lapangan—sebagai ‘Captain America’ dan calon bintang paling cemerlang yang pernah muncul dari Amerika Serikat.
Dengan pasar Amerika yang kini begitu penting bagi klub-klub papan atas di seluruh dunia - dan dengan RedBird Capital yang memegang kendali di San Siro - Ambrosini melanjutkan penjelasannya mengenai nilai Pulisic bagi kepentingan bersama: “Itulah mengapa saya pikir klub ingin mempertahankannya. Tentu saja, dia sangat penting. Anda tahu betapa pentingnya dia bagi pasar AS. Dan, Anda tahu, pemilik AC Milan, Anda tahu, sangat baik. Jadi itulah mengapa saya pikir dia sangat penting bagi AC Milan.”
Pulisic mungkin menunda keputusan mengenai masa depannya hingga setelah Piala Dunia 2026, di mana dia akan mewakili timnas AS di kandang sendiri. Minat dari klub-klub luar negeri bisa saja muncul di sana - mengingat dia sudah dikaitkan dengan klub-klub seperti Liverpool dan Manchester United - sementara Milan mungkin harus menyesuaikan tawaran mereka agar pemain berusia 27 tahun yang pekerja keras ini tetap bertahan.