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imago-sport-1084543655.jpgIPA Sport
Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

“Semua orang mengira kami sudah habis!” Jose membalas anggapan itu saat Real Madrid bangkit secara dramatis

Real Madrid
J. Mourinho
Endrick
A. Ruediger
C. Espi
F. Valverde
Roma vs Real Madrid
Roma
Champions League

Real Madrid melakukan kebangkitan luar biasa di kompetisi Eropa dengan mencetak tiga gol dalam delapan menit terakhir untuk mengalahkan Roma 4-3 di Stadio Olimpico. Manajer Jose Mourinho dan para pemainnya mengenang malam Liga Champions yang penuh kekacauan, dengan pemain pengganti Endrick dan pencetak gol kemenangan Antonio Rudiger menjadi penggerak utama.

  • Real Madrid bangkit secara sensasional pada menit-menit akhir di Eropa

    Real Madrid melakukan comeback luar biasa di Liga Champions di Stadio Olimpico. Mereka mencetak tiga gol dalam delapan menit terakhir yang berlangsung sengit untuk mengamankan kemenangan 4-3 atas Roma. Menghadapi mantan klubnya, Jose Mourinho menyaksikan timnya tertinggal 3-1 setelah Donyell Malen mencetak dua gol dan Marten de Roon membuka keunggulan.

    Kylian Mbappe mencetak gol dalam penampilannya yang ke-100 di Liga Champions sebelum drama di menit-menit akhir terjadi.

    Arda Guler mengirimkan tiga bola mati berturut-turut yang memungkinkan Carlos Espi, Endrick yang terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, dan mantan bek Roma Antonio Rudiger membalikkan keadaan.

  • FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP

    Mourinho jelaskan perubahan taktik dan puji dampak Endrick

    Berbicara seusai kemenangan dramatis itu, Mourinho mengakui timnya sempat melalui periode sulit sebelum Roma kelelahan. "Rasanya seperti dua pertandingan dalam satu laga: pada bagian pertama, Roma unggul dalam segala aspek, lalu pada 20 menit terakhir, Real Madrid tak terbendung," kata Mourinho.

    "Saat skor 3-1, semua orang mengira kami sudah habis, tetapi pada akhirnya merekalah yang kelelahan."

    Memuji penyerang remaja Endrick, Mourinho menambahkan: "Saya tahu bakat yang dimilikinya. Para bek Roma sudah kelelahan dan tidak bisa menghentikannya."

    Endrick sendiri mengakui: "Saya masih merasakan luapan emosinya. Saya tidak menyangka akan masuk begitu cepat, tetapi saya ingin membantu tim saya."

  • Rudiger dan Espi bereaksi atas aksi heroik mencetak gol pada menit-menit akhir

    Mantan bek Roma, Rudiger, mengungkapkan perasaan campur aduk setelah mencetak gol kemenangan lewat tendangan voli pada menit ke-89. "Saya senang bisa mencetak gol kemenangan. Tentu saja, rasanya manis sekaligus pahit, tetapi begitulah sepakbola," ungkap Rudiger. "Roma akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya."

    "Cara kami bangkit pada akhirnya persis seperti bagaimana kami seharusnya bermain: dengan tekad lebih besar, keberanian lebih besar, dan keyakinan lebih kuat."

    Penyerang muda Espi menambahkan: "Bersitegang! Benar-benar gila! Kami berjuang bersama untuk meraih kemenangan. Seiring berjalannya waktu, kami merasa semakin dekat."

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  • imago-sport-1084539163.jpgItaly Photo Press

    Valverde soroti karakter skuad di tengah pelajaran berat

    Gelandang Federico Valverde memuji ketangguhan skuadnya, tetapi mengakui masih ada hal yang perlu diperbaiki. "Sebagai pemain, saya bangga," kata Valverde. "Namun, jika kami menjalankan tugas dengan baik sejak awal, pertandingan ini tidak akan serumit itu."

    "Kami melakukan kesalahan sendiri, tetapi berhasil membalikkan keadaan. Apresiasi patut diberikan kepada para pemain yang masuk dan membawa perubahan."

    Kemenangan ini menjadi kemenangan kedua Real Madrid pada fase liga Liga Champions, menjelang pertandingan mereka berikutnya di kompetisi tersebut.

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