Real Madrid melakukan comeback luar biasa di Liga Champions di Stadio Olimpico. Mereka mencetak tiga gol dalam delapan menit terakhir yang berlangsung sengit untuk mengamankan kemenangan 4-3 atas Roma. Menghadapi mantan klubnya, Jose Mourinho menyaksikan timnya tertinggal 3-1 setelah Donyell Malen mencetak dua gol dan Marten de Roon membuka keunggulan.

Kylian Mbappe mencetak gol dalam penampilannya yang ke-100 di Liga Champions sebelum drama di menit-menit akhir terjadi.

Arda Guler mengirimkan tiga bola mati berturut-turut yang memungkinkan Carlos Espi, Endrick yang terpilih sebagai pemain terbaik pertandingan, dan mantan bek Roma Antonio Rudiger membalikkan keadaan.