Semua orang ingin Tuchel dipecat, tetapi muncul klausul yang mengikatnya di bangku cadangan timnas Inggris hingga tahun 2028. Dan ada cerita di balik layar mengenai Guardiola

Meskipun tekanan media terhadap pelatih asal Jerman itu semakin kuat—ia digambarkan sebagai sosok menakutkan di halaman depan surat kabar nasional terkemuka, serta dikritik dengan keras dan tanpa pandang bulu baik oleh para pendukung biasa maupun para pemain dan bintang tim nasional Inggris—saat ini belum ada tanda-tanda akan terjadinya perubahan drastis. Thomas Tuchel mengambil alih kepelatihan timnas Inggris pada 1 Januari 2025, menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Gareth Southgate – yang dua kali berturut-turut membawa tim ke final Kejuaraan Eropa, tersingkir di semifinal Piala Dunia 2018, dan di perempat final empat tahun kemudian – dengan menandatangani kontrak hingga tahun 2028. Tahun di mana Kejuaraan Eropa akan digelar di Inggris dan Irlandia. Ajang yang sudah dipastikan akan diikuti oleh Tuchel.