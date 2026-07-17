Thomas Tuchel tetap memimpin timnas Inggris. Inilah kabar yang tersiar dengan tegas dan jelas dari markas besar Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) setelah hasil mengejutkan di semifinal Piala Dunia yang berakhir dengan kekalahan dari Argentina, dan terutama jalannya pertandingan yang—meski Kane dan rekan-rekannya sempat unggul satu gol—berujung pada kebangkitan balik juara dunia bertahan, yang dipermudah oleh sikap tim Inggris yang terlalu pasif.
Diterjemahkan oleh
Semua orang ingin Tuchel dipecat, tetapi muncul klausul yang mengikatnya di bangku cadangan timnas Inggris hingga tahun 2028. Dan ada cerita di balik layar mengenai Guardiola
TUCHEL MENYASAR KE PIALA EROPA
Meskipun tekanan media terhadap pelatih asal Jerman itu semakin kuat—ia digambarkan sebagai sosok menakutkan di halaman depan surat kabar nasional terkemuka, serta dikritik dengan keras dan tanpa pandang bulu baik oleh para pendukung biasa maupun para pemain dan bintang tim nasional Inggris—saat ini belum ada tanda-tanda akan terjadinya perubahan drastis. Thomas Tuchel mengambil alih kepelatihan timnas Inggris pada 1 Januari 2025, menggantikan posisi yang sebelumnya dijabat oleh Gareth Southgate – yang dua kali berturut-turut membawa tim ke final Kejuaraan Eropa, tersingkir di semifinal Piala Dunia 2018, dan di perempat final empat tahun kemudian – dengan menandatangani kontrak hingga tahun 2028. Tahun di mana Kejuaraan Eropa akan digelar di Inggris dan Irlandia. Ajang yang sudah dipastikan akan diikuti oleh Tuchel.
DISELAMATKAN OLEH KLAUSUL-KLAUSUL
The Athletic memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai dinamika hubungan yang terjalin antara pelatih asal Jerman tersebut dan Federasi Sepak Bola Inggris; dalam beberapa jam terakhir, media tersebut mengungkap beberapa detail serta adanya beberapa klausul yang terkait dengan performa Inggris di Piala Dunia kali ini. Jika Inggris tersingkir pada fase grup, babak 16 besar, atau perempat final (kecuali jika kalah dari tuan rumah Meksiko), kedua belah pihak dapat dengan bebas menyepakati pemutusan kontrak lebih awal. Karena Inggris berhasil melaju satu babak lebih jauh dari yang direncanakan dan berhasil mencapai semifinal melawan Argentina – bahkan sempat memimpin hingga 7 menit menjelang menit ke-90 – maka syarat krusial yang berpotensi mengakhiri petualangan Tuchel lebih awal tidak terpenuhi.
DI BALIK LAYAR GUARDIOLA
Namun, masih ada lagi. Menurut The Athletic, keputusan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) untuk memilih mantan pelatih Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, dan Chelsea tersebut baru diambil setelah Pep Guardiola—yang semula ditunjuk untuk menggantikan Southgate dan telah mencapai kesepakatan prinsip pada musim semi 2024—memilih untuk tetap memimpin Manchester City selama dua musim lagi. Hal ini pun membuka jalan bagi Tuchel, yang belum pernah sekontroversial ini dan belum pernah berada di tengah badai kritik, namun tampaknya tetap aman di kursi kepelatihannya.
BERAPA BESAR PENDAPATAN TUCHEL
Hal yang semakin memperumit rencana Federasi Sepak Bola Inggris untuk memberhentikan pelatih kepalamereka—dengan menuruti tekanan publik yang kuat dan kritik pedas, disertai tuntutan pengunduran diri dari tokoh-tokoh ternama seperti Gary Neville, Michael Owen, Thierry Henry, serta mantan pemain dan komentator terkenal lainnya dari berbagai jaringan televisi utama di Inggris maupun luar negeri—adalah beban finansial yang akan timbul akibat pemutusan kontrak sebelum waktunya. Untuk memimpin tim nasional Inggris, Tuchel menerima gaji sebesar 5 juta poundsterling: hingga Juni 2028, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) diperkirakan harus membayar sebanyak 10 juta poundsterling, angka yang setara dengan sekitar 12 juta euro berdasarkan kurs saat ini.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami