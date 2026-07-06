"Erling saat ini sangat bahagia di Manchester City dan memiliki kontrak jangka panjang, tetapi semua orang ingin bermain untuk Real Madrid dan memenangkan Liga Champions," jelas Alf-Inge, ayah Haaland, kepada DAZN menjelang pertandingan babak 16 besar Piala Dunia Norwegia melawan Brasil.
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"Semua orang ingin bermain untuk Real Madrid!" Agen Erling Haaland membuka peluang untuk transfer yang mengejutkan
Selain Rafaela Pimenta dari Brasil, Alf-Inge juga menjadi bagian dari tim penasihat penyerang berusia 25 tahun tersebut. Pria berusia 53 tahun ini tidak menyangkal bahwa ia ingin melihat putranya mengenakan seragam Real Madrid suatu hari nanti: "Apakah saya ingin melihatnya bermain di Real Madrid? Mungkin. Dalam sepak bola, selalu ada peluang, kita tidak pernah tahu."
Haaland pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester City pada musim panas 2022 dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro. Kontraknya di sana masih berlaku hingga 30 Juni 2034, sehingga The Skyblues berada dalam posisi tawar yang sangat menguntungkan.
Rumor mengenai ketertarikan klub Madrid terhadap penyerang asal Norwegia itu sudah beredar sejak lama. Dalam kampanye pemilihan presiden Los Blancos, pesaing Florentino Perez yang akhirnya kalah, Enrique Riquelme, pernah berjanji bahwa jika ia menang, ia akan merekrut pemain berusia 25 tahun itu.
- Getty Images
Haaland mencetak gol demi gol untuk Norwegia di Piala Dunia
Meskipun demikian, rencana transfer tersebut tidak pernah benar-benar terwujud. Haaland dan Real kemudian dengan tegas membantah bahwa pemain asal Norwegia itu telah memberikan persetujuannya untuk pindah.
Di Manchester City, Haaland menjadi salah satu pemain kunci yang tak terbantahkan pada musim lalu. Dalam 52 pertandingan di semua kompetisi, ia mencetak 38 gol dan menyumbang sembilan assist.
Pemain berusia 25 tahun ini juga tampil sama kuatnya di Piala Dunia yang sedang berlangsung. Di sana, ia nyaris sendirian membawa Norwegia ke perempat final dengan mencetak tujuh gol dalam empat pertandingan. Di babak perempat final, tim Skandinavia itu kini akan menghadapi Inggris.
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