"Semua orang ingin bermain untuk Real Madrid!" Agen Erling Haaland membuka peluang untuk transfer yang mengejutkan

Selain Rafaela Pimenta dari Brasil, Alf-Inge juga menjadi bagian dari tim penasihat penyerang berusia 25 tahun tersebut. Pria berusia 53 tahun ini tidak menyangkal bahwa ia ingin melihat putranya mengenakan seragam Real Madrid suatu hari nanti: "Apakah saya ingin melihatnya bermain di Real Madrid? Mungkin. Dalam sepak bola, selalu ada peluang, kita tidak pernah tahu."

Haaland pindah dari Borussia Dortmund ke Manchester City pada musim panas 2022 dengan biaya transfer sebesar 60 juta euro. Kontraknya di sana masih berlaku hingga 30 Juni 2034, sehingga The Skyblues berada dalam posisi tawar yang sangat menguntungkan.

Rumor mengenai ketertarikan klub Madrid terhadap penyerang asal Norwegia itu sudah beredar sejak lama. Dalam kampanye pemilihan presiden Los Blancos, pesaing Florentino Perez yang akhirnya kalah, Enrique Riquelme, pernah berjanji bahwa jika ia menang, ia akan merekrut pemain berusia 25 tahun itu.