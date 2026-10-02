Klopp cepat menyoroti dampak besar yang diberikan gelandang serang mudanya itu setelah peluit akhir berbunyi. Mantan manajer Liverpool itu menyaksikan dengan kekaguman yang jelas saat Wirtz dengan cermat memberikan assist kepada Tom Bischof untuk gol pembuka pertandingan. Wirtz kemudian mengambil alih keadaan untuk memastikan hasil laga tak pernah diragukan, mengunci kemenangan dengan sebuah gol fantastis pada babak kedua.

"Cara kami ingin bermain cocok untuk ‘Flo’ Wirtz," kata Klopp kepada AZ setelah pertandingan. "Saya pikir semua orang di Liverpool sangat bahagia hari ini. Anak itu meluap-luap dengan kegembiraan bermain dan telah bekerja sangat keras."