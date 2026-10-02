AFP
Diterjemahkan oleh
"Semua orang di Liverpool sangat senang!" - Jurgen Klopp memuji penampilan masterclass Florian Wirtz untuk Jerman setelah bintang Anfield itu membungkam para pengkritik
Wirtz membungkam para pengkritik saat membela tim nasional
Wirtz merespons dengan tegas kritik baru-baru ini lewat penampilan luar biasa di panggung internasional. Gelandang serang berusia 23 tahun itu menjadi bintang utama tanpa terbantahkan saat Jerman mengamankan kemenangan nyaman 2-0 atas Serbia. Setelah menjalani awal musim domestik yang menantang bersama Liverpool, Wirtz memberikan kelas master yang tepat waktu ketika tim nasionalnya paling membutuhkannya.
- AFP
Klopp melontarkan pujian kepada Wirtz
Klopp cepat menyoroti dampak besar yang diberikan gelandang serang mudanya itu setelah peluit akhir berbunyi. Mantan manajer Liverpool itu menyaksikan dengan kekaguman yang jelas saat Wirtz dengan cermat memberikan assist kepada Tom Bischof untuk gol pembuka pertandingan. Wirtz kemudian mengambil alih keadaan untuk memastikan hasil laga tak pernah diragukan, mengunci kemenangan dengan sebuah gol fantastis pada babak kedua.
"Cara kami ingin bermain cocok untuk ‘Flo’ Wirtz," kata Klopp kepada AZ setelah pertandingan. "Saya pikir semua orang di Liverpool sangat bahagia hari ini. Anak itu meluap-luap dengan kegembiraan bermain dan telah bekerja sangat keras."
Kebebasan taktis membuka potensi sesungguhnya
Penampilan dominan melawan Serbia datang pada momen yang benar-benar krusial bagi Wirtz. Ia menghadapi banyak sorotan tajam dari para suporter maupun pengamat setelah mengawali kampanye musim ini dengan sangat lambat di Anfield.
Namun, pemain berusia 23 tahun itu tampak benar-benar segar kembali saat beroperasi dalam sistem taktis yang jelas sesuai dengan kekuatan alaminya. Kebebasan untuk berkreasi, menyerang, dan bergerak ke berbagai area di sepertiga akhir membuatnya mampu mengatur tempo dan terus-menerus merepotkan pertahanan Serbia.
- Getty Images Sport
Fokus pada tantangan Yunani
Fokus langsung bagi Wirtz dan rekan-rekan setimnya kini beralih untuk mempertahankan level performa tinggi ini saat bermain tandang. Jerman dijadwalkan bertandang ke Yunani pada Minggu untuk laga terakhir mereka yang sangat dinantikan dalam jeda internasional saat ini.
Penampilan kuat lainnya di Athena akan menjadi penutup yang sempurna untuk pekan yang sangat produktif bagi gelandang berbakat itu. Itu juga akan membuatnya kembali ke Merseyside dengan kepercayaan diri yang kembali melimpah menjelang jadwal domestik yang padat. Para pendukung Liverpool tentu berharap performa internasional yang luar biasa ini bisa langsung terbawa ke penampilannya bersama klub dalam waktu dekat.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami