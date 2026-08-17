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'Semua lebih mudah!' - Marc Cucurella kirim pesan kepada fans Real Madrid setelah menjalani debut yang 'sudah lama dinantikan'
Cucurella menjalani debut yang telah lama dinantikan di Madrid
Cucurella menjalani penampilan pertamanya untuk Real Madrid saat klub itu menang atas tim Jerman Schalke 04 di Veltins-Arena, Gelsenkirchen. Bek tersebut masuk pada menit ke-61 saat ia mendapatkan menit bermain pertamanya di pramusim.
Laga itu memberikan menit bermain yang krusial bagi pemain anyar tersebut saat Real Madrid menuntaskan persiapan pramusim mereka. Itu menjadi momen penting bagi pemain Spanyol tersebut, yang dengan sabar menunggu untuk melakoni debutnya bersama raksasa Spanyol itu. Setelah membantu mengamankan hasil positif, Cucurella membagikan kegembiraannya karena akhirnya bisa turun ke lapangan.
- Pakusch
Kerja keras membuahkan hasil bagi sang bek
Berbicara kepada Realmadrid TV setelah peluit akhir, Cucurella mengungkapkan kegembiraannya usai menjalani debut setelah penantian panjang. Ia merefleksikan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ini dalam kariernya.
"Saya sangat senang," aku Cucurella. "Saya pikir itu adalah pertandingan yang hebat untuk semua orang dan hasil yang hebat sebelum memulai Liga. Itu adalah menit-menit pertama saya, dan saya sangat antusias. Penantiannya panjang, tetapi sekarang, sedikit demi sedikit, saya mulai menemukan ritme dan menantikan dimulainya Liga.
"Sangat bagus. Saya pikir dengan rekan-rekan setim ini, semuanya jadi lebih mudah. Ini adalah menit-menit pertama musim ini, dan sedikit demi sedikit, saya menemukan ritme saya, dan sebentar lagi kompetisi yang sesungguhnya dimulai.
"Saya sangat senang. Di balik semua ini, ada banyak kerja keras, dan semua usaha yang saya lakukan selama bertahun-tahun terbayar sudah. Saya sangat senang dengan semua yang terjadi pada saya, dan saya berharap ini terus berlanjut, memenangi gelar dan, yang terpenting, bisa menikmati pengalaman ini."
Rekan setim membuat adaptasi di Madrid menjadi mudah
Cucurella cepat memuji rekan-rekan setim barunya karena membantunya beradaptasi dengan skuad dengan cepat. Ia menegaskan bahwa dinamika positif di ruang ganti akan langsung terlihat di lapangan.
"Mereka benar-benar orang-orang yang baik. Saya pikir mereka membuat semuanya sangat mudah bagi semua orang untuk beradaptasi," jelasnya. "Hal terpenting adalah memiliki kelompok yang bagus agar di lapangan terlihat bahwa kami bersatu. Begitulah cara Anda menang."
Ketika ditanya soal dukungan dari para suporter, Cucurella berkata: "Saya menerima banyak pesan, dan saya akan selalu berusaha memberikan yang terbaik dalam setiap menit yang saya miliki. Saya pikir hal yang paling penting, dan yang kami semua inginkan, adalah memenangkan gelar dengan jersey ini."
- as-sportfoto
Menantikan persaingan yang sesungguhnya
Setelah kini menuntaskan menit-menit pertamanya, Cucurella sepenuhnya fokus pada musim kompetitif yang akan datang. Bek kiri itu berharap bisa tampil saat Real Madrid memulai musim La Liga 2026-27 melawan Espanyol pada Sabtu.
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