Berbicara kepada Realmadrid TV setelah peluit akhir, Cucurella mengungkapkan kegembiraannya usai menjalani debut setelah penantian panjang. Ia merefleksikan usaha yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ini dalam kariernya.

"Saya sangat senang," aku Cucurella. "Saya pikir itu adalah pertandingan yang hebat untuk semua orang dan hasil yang hebat sebelum memulai Liga. Itu adalah menit-menit pertama saya, dan saya sangat antusias. Penantiannya panjang, tetapi sekarang, sedikit demi sedikit, saya mulai menemukan ritme dan menantikan dimulainya Liga.

"Sangat bagus. Saya pikir dengan rekan-rekan setim ini, semuanya jadi lebih mudah. Ini adalah menit-menit pertama musim ini, dan sedikit demi sedikit, saya menemukan ritme saya, dan sebentar lagi kompetisi yang sesungguhnya dimulai.

"Saya sangat senang. Di balik semua ini, ada banyak kerja keras, dan semua usaha yang saya lakukan selama bertahun-tahun terbayar sudah. Saya sangat senang dengan semua yang terjadi pada saya, dan saya berharap ini terus berlanjut, memenangi gelar dan, yang terpenting, bisa menikmati pengalaman ini."