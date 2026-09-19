Semua jalan menuju bahaya: 5 mimpi buruk yang mengganggu tidur Mourinho di malam derbi Madrid

José Mourinho, pelatih Real Madrid, memasuki derby ibu kota yang dinanti-nanti melawan Atletico Madrid, besok Minggu, di tengah suasana kekhawatiran yang menyelimuti Los Blancos, seiring berbagai krisis yang membentang antara aspek teknis di satu sisi dan aspek mental di sisi lain.

Awal periode kedua Mourinho tidak sesuai dengan harapan para pendukung Real Madrid, setelah tim mengalami kesulitan untuk memenangkan sejumlah pertandingannya, bersamaan dengan dimulainya perbandingan-perbandingan dini dengan Barcelona, yang menampilkan awal musim yang kuat dan meraih kemenangan-kemenangannya dengan cara yang lebih meyakinkan.

Real Madrid perlu keluar dari Stadion "Riyadh Air Metropolitano" dengan kemenangan yang tidak hanya sebatas tiga poin, melainkan mengembalikan kepercayaan diri kepada tim dan para pendukungnya, dalam ujian besar pertamanya musim ini di La Liga.

Namun, tugas tersebut tampak rumit di tengah 5 krisis yang jelas mendahului laga yang dinanti-nanti, yang diulas oleh "Kooora" dalam baris-baris berikut:

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