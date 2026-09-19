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Jose Mourinho - جوزيه مورينيو - Kooora OnlyKooora.com
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Semua jalan menuju bahaya: 5 mimpi buruk yang mengganggu tidur Mourinho di malam derbi Madrid

FEATURES
J. Mourinho
Atletico Madrid vs Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
LaLiga
Vinicius Junior
Portugal
Spanyol
Brasil

Ujian dini yang menempatkan pelatih Portugal itu di hadapan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa ditunda

José Mourinho, pelatih Real Madrid, memasuki derby ibu kota yang dinanti-nanti melawan Atletico Madrid, besok Minggu, di tengah suasana kekhawatiran yang menyelimuti Los Blancos, seiring berbagai krisis yang membentang antara aspek teknis di satu sisi dan aspek mental di sisi lain.

Awal periode kedua Mourinho tidak sesuai dengan harapan para pendukung Real Madrid, setelah tim mengalami kesulitan untuk memenangkan sejumlah pertandingannya, bersamaan dengan dimulainya perbandingan-perbandingan dini dengan Barcelona, yang menampilkan awal musim yang kuat dan meraih kemenangan-kemenangannya dengan cara yang lebih meyakinkan.

Real Madrid perlu keluar dari Stadion "Riyadh Air Metropolitano" dengan kemenangan yang tidak hanya sebatas tiga poin, melainkan mengembalikan kepercayaan diri kepada tim dan para pendukungnya, dalam ujian besar pertamanya musim ini di La Liga.

Namun, tugas tersebut tampak rumit di tengah 5 krisis yang jelas mendahului laga yang dinanti-nanti, yang diulas oleh "Kooora" dalam baris-baris berikut:

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  • Kesalahan Lini Pertahanan

    Meski Real Madrid meraih kemenangan, dua laga terakhir di Liga Spanyol mengungkap masalah yang jelas di lini belakang, berupa buruknya penempatan posisi serta kesalahan individu dan kolektif yang membuat tim kebobolan 3 gol.

    Real Madrid hanya kalah dalam satu pertandingan di 6 jornada pertama kompetisi, namun tiga gol terakhir yang mereka terima seluruhnya berasal dari kesalahan bertahan, dengan rincian dua gol saat menghadapi Elche dan satu gol melawan Rayo Vallecano.

    Dalam pertandingan melawan Elche, Abel Ossorio dengan mudah melompat di dalam kotak enam yard untuk mengubah umpan silang menjadi gol, tanpa tekanan berarti dari kedua bek tengah Real Madrid, sementara seorang penyerang lain berada dalam posisi yang memungkinkannya menyambut bola juga seandainya bola melewati Ossorio.

    Gol kedua tidak lebih baik keadaannya, setelah Fer Niño menerima bola di dalam kotak penalti, sebelum menembakkannya ke pojok kanan atas gawang Thibaut Courtois, di tengah absennya kedua bek tengah, sementara Fede Valverde mencoba melakukan intervensi, namun bola melewati kedua kakinya.

    Dan dalam pertandingan melawan Rayo Vallecano, gol terjadi setelah kesalahan bertahan bersama, setelah Eduardo Camavinga gagal menguasai bola, sehingga bola sampai ke Sergio Camello, yang memanfaatkan keluarnya dari posisinya dan menembakkan bola di antara kedua kaki Ibrahima Konaté, saat Courtois maju.

    Detail-detail ini mungkin terlihat bisa diatasi menghadapi lawan yang kurang berbahaya, tetapi bisa berubah menjadi masalah sungguhan menghadapi Atletico, yang memiliki para penyerang yang mampu menghukum setiap kelengahan.

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  • Teka-teki Vinicius

    Persoalan Mourinho tidak hanya terbatas pada lini belakang, karena Vinicius Junior menjadi teka-teki lain dalam sistem serangan, di tengah penurunan mencolok pada penampilannya sejak awal musim.

    Para pendukung Real Madrid menaruh harapan pada terbentuknya duet serangan menakutkan antara Vinicius dan Kylian Mbappe, namun kekompakan yang dinantikan antara kedua bintang itu belum tampak sesuai harapan hingga saat ini, sementara pemain Brasil tersebut juga mengalami kesulitan di level individu.

    Selama 6 pertandingan, Vinicius bermain sepanjang 511 menit, dan hanya mencetak satu gol, sebuah rasio yang jauh dari level yang biasa ia tampilkan setelah mencapai tahap kematangan serangan yang lanjut.

    Sebaliknya, Mbappe mencetak 7 gol dalam 540 menit, dengan rasio satu gol setiap 77 menit, yang mencerminkan perbedaan besar dalam produktivitas serangan antara keduanya di awal musim.

    Kesulitan Vinicius di depan gawang kian bertambah mengingat ia menyia-nyiakan 5 peluang emas, menurut statistik "Sofascore", dan hal itu membuka ruang perdebatan seputar kemungkinan dirinya dikeluarkan dari susunan inti.

    Namun Mourinho terus membela pemainnya, dengan menganggap bahwa kritik yang meningkat terhadapnya adalah karena ia "pohon yang berbuah", sebagaimana ia menggambarkannya.

    Pertanyaan yang paling penting tetap: bahkan jika pelatih asal Portugal itu memutuskan mencoret Vinicius, apakah Real Madrid memiliki alternatif yang mampu menggantikannya di posisi tersebut?

  • Babak Kedua: Krisis yang Terus Berulang

    Mungkin perubahan yang dialami Real Madrid setelah turun minum menjadi salah satu tanda tanya paling jelas sejak awal musim.

    Tim ini tampil kuat atau setidaknya layak di babak pertama, namun kehilangan sebagian besar konsentrasi dan kendalinya setelah turun minum, hal yang terlihat jelas dalam dua pertandingan menghadapi Elche dan Rayo Vallecano.

    Menghadapi Elche, Real Madrid unggul dua gol dan mengendalikan jalannya pertandingan, sebelum tiba-tiba mengendur seolah-olah laga sudah benar-benar selesai, sehingga memberi lawannya peluang untuk bangkit.

    Elche pun berhasil mencetak dua gol sepanjang babak kedua, serta menguasai bola dengan persentase 60%, dan nyaris membalikkan keadaan, sebelum Real Madrid menyelamatkan situasi untuk kedua kalinya musim ini.

    Skenario itu berulang saat menghadapi Rayo Vallecano. Setelah Los Blancos unggul tiga gol, para pemain jelas mengendur, dan kelelahan tampak memengaruhi penampilan mereka, sehingga Rayo memanfaatkan hal itu untuk mencetak gol dan menguasai bola, sebelum Kylian Mbappe memastikan kemenangan dengan gol keempat.

    Mourinho merangkum masalah ini dengan jelas usai laga melawan Elche, ketika ia berkata: "Yang membuatku terganggu adalah kami mampu menyelesaikan pertandingan seperti ini dengan mudah, tetapi kami tidak melakukannya."

    Pelatih asal Portugal itu mengakui bahwa para pemainnya membiarkan lawan kembali ke dalam pertandingan setelah mereka merasa laga sudah terselesaikan, sebuah masalah yang tidak bisa ditoleransi dalam pertandingan sebesar derби Madrid.

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  • Penderitaan di luar Bernabeu

    Jika Real Madrid menampilkan performa yang lebih baik di kandangnya sendiri, maka gambarannya berbeda secara jelas ketika mereka meninggalkan ibu kota menuju markas para pesaingnya.

    Tim ini mengawali perjalanan tandangnya dengan kemenangan dramatis di detik-detik akhir atas Espanyol, sebelum menjalani laga kedua jauh dari Santiago Bernabeu menghadapi Real Betis, yang berakhir dengan satu-satunya kekalahan mereka sejauh ini.

    Kemudian datang ujian ketiga melawan Elche, di mana Real Madrid unggul dengan dua gol, tetapi mengalami kesulitan luar biasa di babak kedua, dan mengubah pertandingan yang tampak berada dalam genggaman menjadi duel yang rumit, serta nyaris kehilangan dua poin.

    Dan di sinilah muncul sebuah masalah yang melampaui hasil satu pertandingan, karena menjadi hal yang penting untuk mengajukan tanda tanya seputar kemampuan Real Madrid dalam memaksakan tempo dan mengendalikan pertandingan ketika bermain jauh dari pendukungnya.

    Angka-angka juga menunjukkan bahwa krisis ini bukanlah lahir pada musim ini, setelah Real Madrid tersandung dalam 5 dari 10 laga tandang terakhir yang mereka jalani.

    Dan dengan pertandingan melawan Atletico di stadion "Riyadh Air Metropolitano", kemampuan tim dalam menghadapi tekanan pertandingan dan menjaga fokusnya sepanjang 90 menit akan diuji.

  • Atletico: Momok Statistik

    Selain masalah teknis, sejarah pertemuan terakhir Real Madrid melawan sang tetangga Atletico menyimpan sejumlah indikasi yang mengkhawatirkan bagi Los Blancos.

    Dalam 7 pertemuan terakhir antara kedua tim di La Liga Spanyol, Real Madrid hanya meraih satu kemenangan, berbanding dua kekalahan dan empat hasil imbang.

    Kesulitan itu kian bertambah bila melihat rekor Real Madrid di Stadion Metropolitano, yang menelan tiga kekalahan dan satu hasil imbang dalam lima kunjungan terakhir ke markas Atletico.

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