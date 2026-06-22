"Semua itu tidak dikenakan pajak hiburan!" Sebuah mimpi buruk yang pernah dialami Jürgen Klopp kini membuat legenda pelatih Jerman itu bersemangat "seperti anak kecil" di Piala Dunia

Faktanya, setidaknya dalam satu duel langsung, Messi benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Klopp. Dalam kemenangan 3-0 pada leg pertama semifinal Liga Champions tahun 2019, Messi mencetak dua gol melawan Liverpool FC dalam seperempat jam terakhir pertandingan. Yang paling berkesan adalah gol kedua Messi, yang dicetaknya melalui tendangan bebas yang luar biasa.

Namun, Klopp (59 tahun) kemungkinan besar akan mengenang duel kedua dan terakhir antara dirinya sebagai pelatih dan Messi sebagai pemain dengan kenangan yang jauh lebih positif. Pasalnya, setelah melakukan comeback bersejarah, The Reds mengalahkan Messi dan Barcelona dengan skor 4-0 pada leg kedua, melaju ke final Liga Champions, dan akhirnya merebut trofi Liga Champions melawan Tottenham.

Tujuh tahun telah berlalu sejak saat itu, dan usia yang semakin bertambah memang terlihat jelas pada diri Messi. Klopp pun menyadari hal ini ketika menyoroti peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia. “Dia tidak sendirian, dia membutuhkan dukungan yang sangat besar. Tim ini bekerja untuknya,” katanya. Namun pada akhirnya, Messi “hampir bisa melakukan apa saja! Dalam arti tertentu, dia memiliki kecerdasan yang jarang dimiliki orang lain. Begitu dia menguasai bola, dia mengubah jalannya pertandingan seperti yang belum pernah dilakukan pemain lain. Itulah yang membuatnya begitu istimewa,” lanjut Klopp dengan penuh kekaguman.