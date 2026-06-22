"Sungguh luar biasa betapa mudahnya dia bermain sepak bola. Hal seperti itu mungkin tidak akan kita lihat lagi," kata Klopp tentang kapten Argentina, Lionel Messi, dalam wawancara di MagentaTV menjelang pertandingan grup kedua Albiceleste melawan Austria.
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"Semua itu tidak dikenakan pajak hiburan!" Sebuah mimpi buruk yang pernah dialami Jürgen Klopp kini membuat legenda pelatih Jerman itu bersemangat "seperti anak kecil" di Piala Dunia
Meskipun usianya sudah 38 tahun—seperti dalam Alkitab—Messi kembali bersinar di panggung besar Piala Dunia pada laga pembuka melawan Aljazair dan membawa juara dunia bertahan meraih kemenangan telak berkat hat-trick-nya. Karena itu, Klopp merasa senang “seperti anak kecil yang bisa melihatnya lagi secara langsung”.
Sebelumnya, hal itu “jarang terjadi padaku, tepatnya hanya dua kali – dan saat itu aku berdiri di pinggir lapangan sebagai pelatih,” kenang Klopp: “Itu jauh dari kata menikmati. Saat itu, kamu harus memikirkan cara menghentikan si bocah itu. Semua itu sama sekali tidak menyenangkan. Sekarang, aku pasti akan membayar pajak kesenangan!”
Messi hanya sekali menjadi mimpi buruk bagi pelatih Klopp
Faktanya, setidaknya dalam satu duel langsung, Messi benar-benar menjadi mimpi buruk bagi Klopp. Dalam kemenangan 3-0 pada leg pertama semifinal Liga Champions tahun 2019, Messi mencetak dua gol melawan Liverpool FC dalam seperempat jam terakhir pertandingan. Yang paling berkesan adalah gol kedua Messi, yang dicetaknya melalui tendangan bebas yang luar biasa.
Namun, Klopp (59 tahun) kemungkinan besar akan mengenang duel kedua dan terakhir antara dirinya sebagai pelatih dan Messi sebagai pemain dengan kenangan yang jauh lebih positif. Pasalnya, setelah melakukan comeback bersejarah, The Reds mengalahkan Messi dan Barcelona dengan skor 4-0 pada leg kedua, melaju ke final Liga Champions, dan akhirnya merebut trofi Liga Champions melawan Tottenham.
Tujuh tahun telah berlalu sejak saat itu, dan usia yang semakin bertambah memang terlihat jelas pada diri Messi. Klopp pun menyadari hal ini ketika menyoroti peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara dunia. “Dia tidak sendirian, dia membutuhkan dukungan yang sangat besar. Tim ini bekerja untuknya,” katanya. Namun pada akhirnya, Messi “hampir bisa melakukan apa saja! Dalam arti tertentu, dia memiliki kecerdasan yang jarang dimiliki orang lain. Begitu dia menguasai bola, dia mengubah jalannya pertandingan seperti yang belum pernah dilakukan pemain lain. Itulah yang membuatnya begitu istimewa,” lanjut Klopp dengan penuh kekaguman.
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Klopp menilai Austria masih memiliki peluang melawan Messi dan Argentina: "Mereka adalah penantang bagi setiap lawan"
Fakta bahwa Messi nyaris tidak berperan dalam pertahanan bukanlah masalah bagi Klopp—bahkan pada masa-masa ketika Messi masih jauh lebih muda: “Pep Guardiola pernah berkata: ‘Saat Lionel Messi tidak menguasai bola, dia memantau seluruh lapangan’. Dulu saya pernah mengatakan: Semua harus ikut berkontribusi, kecuali jika kalian adalah Lionel Messi. Ada yang seperti itu? Tidak, jadi kalian semua harus ikut serta.”
Meskipun memiliki pemain luar biasa seperti Messi dan kerja sama tim yang penuh pengorbanan dari para pemain Argentina, Klopp tidak menganggap bahwa pertandingan grup kedua Albiceleste melawan Austria dan pelatih Ralf Rangnick akan berjalan mulus. Justru sebaliknya. “Ralf Rangnick adalah pelatih yang sempurna untuk tim ini! Austria memang bukan favorit dalam pertandingan ini, tetapi mereka kini menjadi penantang bagi setiap lawan karena mereka sangat terorganisir saat bertahan,” kata Klopp.
Sama seperti Argentina, negara di Pegunungan Alpen ini juga telah memenangkan pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. Bagi kedua tim, meraih satu poin kemungkinan besar akan berarti lolos ke babak selanjutnya.