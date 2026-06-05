Mantan bek Barcelona itu meyakini bahwa keputusan tersebut menjadi landasan bagi kesuksesan yang diraih kemudian, termasuk gelar-gelar bergengsi di level klub dan internasional. Dalam wawancara di podcast El Camino de Mario, ia mengatakan: "Saat itu saya berusia 20 tahun dan [David] Villa adalah idola di Valencia. Emery berkata kepada saya, 'Bergabunglah dengan tim utama.'

"Saya mendapat tawaran lain dari divisi dua dan divisi satu, tetapi Emery sangat bersikeras. Saya mengikuti pramusim, semuanya berjalan lancar, dan meskipun saya tidak bermain selama beberapa waktu, dalam pertandingan Liga Europa melawan Werder Bremen, kami hanya bermain dengan sepuluh orang. Saya sedang pemanasan di babak pertama dan pelatih kebugaran, Pako Ayestaran, berkata kepada saya, 'Kamu akan masuk,' dan saya menjawab, 'Bagus,' lalu dia berkata, 'Sebagai bek sayap.' Jadi, bagi saya itu adalah momen di mana saya tidak tahu harus berbuat apa, itu posisi baru bagi saya.

"Awalnya, saya tidak menerimanya dengan baik; saat masih muda, kita sering membuat kesalahan. Yang tidak saya ketahui adalah bahwa Emery sedang melakukan kebaikan bagi karier saya secara keseluruhan. Tanpa perubahan posisi itu, saya tidak akan memiliki karier seperti yang saya miliki. Saya mulai bermain, saya mendapat kritik tajam, tetapi Emery terus percaya pada saya, dan saya masih berterima kasih padanya hingga hari ini. Dan kami ingat karena dalam sesi latihan sebelumnya, saat saya sedang mencoba, saya tidak ingin bermain sebagai bek sayap. Dan saya tidak menerimanya dengan baik. Berkat Emery, saya memiliki karier seperti yang saya miliki sekarang. Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia, tanpa ragu."