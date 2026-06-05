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"Semua ini berkat Unai Emery" - Legenda Barcelona dan Spanyol ini menganggap "seluruh kariernya" berutang budi kepada pelatih Aston Villa tersebut setelah perubahan mengejutkan dalam posisinya
Alba mengenang perubahan posisi yang membentuk kariernya
Alba mengungkapkan bahwa Emery memainkan peran krusial dalam perkembangannya dengan memindahkannya dari posisi penyerang sayap ke bek kiri selama mereka bekerja sama di Valencia pada periode 2009 hingga 2012. Alba memulai karier profesionalnya sebagai pemain sayap, namun Emery melihat kualitas-kualitas yang menurutnya lebih cocok untuk posisi yang lebih dalam. Meskipun perubahan tersebut awalnya tidak disambut baik oleh sang pemain, hal itu pada akhirnya menjadi titik balik dalam perjalanannya menuju puncak sepak bola Eropa.
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Alba mengapresiasi peran penting Emery
Mantan bek Barcelona itu meyakini bahwa keputusan tersebut menjadi landasan bagi kesuksesan yang diraih selanjutnya, termasuk gelar-gelar bergengsi di level klub dan internasional. Dalam wawancara di podcast El Camino de Mario, ia mengatakan: "Saat itu saya berusia dua puluh tahun dan [David] Villa adalah idola di Valencia. Emery berkata kepada saya, 'Bergabunglah dengan tim utama.'
"Saya mendapat tawaran lain dari divisi dua dan divisi satu, tetapi Emery sangat bersikeras. Saya mengikuti pramusim, semuanya berjalan lancar, dan meskipun saya tidak bermain selama beberapa waktu, dalam pertandingan Liga Europa melawan Werder Bremen, kami hanya tersisa sepuluh orang. Saya sedang pemanasan di babak pertama dan pelatih kebugaran, Pako Ayestaran, berkata kepada saya, 'Kamu akan masuk,' dan saya menjawab, 'Bagus,' lalu dia berkata, 'Sebagai bek sayap.' Jadi, bagi saya itu adalah momen di mana saya tidak tahu harus berbuat apa, itu posisi baru bagi saya.
"Awalnya, saya tidak menerimanya dengan baik; saat masih muda, kita sering membuat kesalahan. Yang tidak saya ketahui adalah bahwa Emery sedang melakukan kebaikan bagi karier saya secara keseluruhan. Tanpa perubahan posisi itu, saya tidak akan memiliki karier seperti yang saya miliki sekarang. Saya mulai bermain, saya mendapat kritik tajam, tetapi Emery terus percaya pada saya, dan saya masih berterima kasih padanya hingga hari ini. Dan kami ingat karena dalam sesi latihan sebelumnya, saat saya sedang mencoba, saya tidak ingin bermain sebagai bek sayap. Dan saya tidak menerimanya dengan baik. Berkat Emery, saya memiliki karier seperti yang saya miliki sekarang. Dia adalah salah satu pelatih terbaik di dunia, tanpa ragu."
Keputusan yang membawa gelar juara dan kesuksesan
Keputusan Emery membantu mengubah Alba menjadi salah satu bek sayap terbaik di Eropa. Pemain asal Spanyol itu pindah ke Barcelona pada 2012 dan kemudian menghabiskan 11 musim di Camp Nou. Selama periode tersebut, Alba tampil lebih dari 450 kali dan meraih enam gelar liga. Kemitraannya dalam serangan bersama barisan penyerang Blaugrana menjadi salah satu kekuatan tim yang paling dikenal, dengan fondasi kesuksesan tersebut bermula dari perubahan posisinya di Valencia.
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Emery terus menunjukkan kemampuannya di Aston Villa
Meskipun Alba telah pensiun, Emery tetap fokus pada kemajuan Villa. Pelatih asal Spanyol ini telah mendapat pengakuan atas kemampuannya dalam mengembangkan pemain dan meningkatkan performa tim sepanjang karier kepelatihannya. Ia juga semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu manajer terbaik di Eropa setelah menjuarai Liga Europa bersama Villa musim lalu, yang menandai gelar kelima di kompetisi Eropa yang diraihnya bersama tiga klub berbeda.