Getty Images Sport
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'Semua ini adalah proses' - Marc Cucurella membela awal yang sulit Jose Mourinho di Real Madrid setelah kepindahan musim panas senilai €55 juta
Real Madrid menjalani awal musim domestik yang lambat
Masa jabatan kedua Mourinho di ibu kota Spanyol belum dimulai sesuai rencana, dengan Real Madrid sudah tertinggal enam poin dari Barcelona yang memimpin di awal. Kekalahan dari Real Betis dan rival sekota Atletico Madrid dalam tujuh laga pembuka La Liga semakin menambah tekanan di Bernabeu.
Cucurella menjadi sorotan utama dalam periode sulit ini. Setelah transfernya senilai €55 juta (£46 juta) dari Chelsea, bek kiri itu terekspos habis-habisan di sektornya saat derby Madrid. Namun, kesulitannya di level domestik sangat kontras dengan penampilan dominannya di tugas internasional. Bek tersebut melanjutkan performa gemilangnya di Piala Dunia ke jeda internasional saat ini, dengan menjadi bintang dalam kemenangan terbaru juara dunia Spanyol atas Inggris dan Kroasia di Nations League.
- Getty Images Sport
Mempertahankan persiapan yang kacau
Berbicara kepada media saat sedang bersama tim nasional, Cucurella meminta kesabaran dan menyoroti musim panas skuad yang tidak berjalan selaras. Ia menegaskan bahwa kurangnya waktu persiapan yang memadai sangat menghambat upaya Mourinho untuk menerapkan cetak biru taktiknya.
"Ini semua adalah proses," jelas Cucurella. "Bersama tim nasional, fondasinya sudah dibangun selama bertahun-tahun, begitu juga dengan pelatihnya. Di Madrid, kami baru saja memulai dengan manajer baru dan masih terlalu dini untuk berbicara. Beberapa pemain hanya menjalani pramusim selama sepekan sebelum memulai."
Bek Spanyol itu tetap yakin hasil akhirnya akan berbalik. "Awal musim ini belum seperti yang kami semua harapkan, tetapi ini adalah proses dan kami akan melihat di mana posisi kami pada akhir musim," tambahnya.
Nasib yang kontras di panggung internasional
Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente baru-baru ini menilai Cucurella terlihat "sensasional" dalam seragam merah, dan menyiratkan bahwa lingkungan tim nasional memungkinkan pemain tertentu tampil di level yang "jauh lebih tinggi" dibandingkan performa mereka di klub.
Cucurella tidak menutup-nutupi perbedaan itu, dan berjanji untuk menampilkan standar yang sama seperti di tim nasional untuk klub barunya. "Bahkan belum sampai 10 pertandingan," lanjutnya. "Ada hal-hal yang harus diperbaiki, tentu saja. Kami pada dasarnya tidak punya pramusim, sementara ini adalah klub baru bagi saya. Saya harus beradaptasi dengan rekan-rekan setim baru saya dan memberikan yang terbaik agar pemain yang Anda lihat bersama tim nasional adalah pemain yang sama di Real Madrid."
Terlepas dari masalahnya di klub belakangan ini, tahun luar biasa Cucurella membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or bersama rekan setimnya di tim nasional Lamine Yamal dan rekan setimnya di klub Kylian Mbappe. "Kalau saya yang menentukan suara, saya akan memilih diri saya sendiri," candanya. "Tapi tidak, dua kandidat untuk memenangkannya adalah rekan setim saya, jadi siapa pun yang menang, saya akan senang."
- AFP
Tugas di Nations League berlanjut
Spanyol berusaha meraih tiga kemenangan dari tiga laga saat menjamu Ceko di Oviedo pada Sabtu. Pasukan De la Fuente kemudian akan menutup jeda internasional yang diperpanjang dengan lawatan untuk menghadapi Kroasia pada Selasa.
Bagi Cucurella, laga-laga ini menawarkan peluang vital untuk membangun momentum sebelum kembali ke Madrid. Mourinho sangat membutuhkan rekrutan musim panas andalannya itu untuk beroperasi pada kapasitas puncak saat Real Madrid berupaya memangkas jarak dalam perburuan gelar La Liga.
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