Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente baru-baru ini menilai Cucurella terlihat "sensasional" dalam seragam merah, dan menyiratkan bahwa lingkungan tim nasional memungkinkan pemain tertentu tampil di level yang "jauh lebih tinggi" dibandingkan performa mereka di klub.

Cucurella tidak menutup-nutupi perbedaan itu, dan berjanji untuk menampilkan standar yang sama seperti di tim nasional untuk klub barunya. "Bahkan belum sampai 10 pertandingan," lanjutnya. "Ada hal-hal yang harus diperbaiki, tentu saja. Kami pada dasarnya tidak punya pramusim, sementara ini adalah klub baru bagi saya. Saya harus beradaptasi dengan rekan-rekan setim baru saya dan memberikan yang terbaik agar pemain yang Anda lihat bersama tim nasional adalah pemain yang sama di Real Madrid."

Terlepas dari masalahnya di klub belakangan ini, tahun luar biasa Cucurella membuatnya masuk nominasi Ballon d'Or bersama rekan setimnya di tim nasional Lamine Yamal dan rekan setimnya di klub Kylian Mbappe. "Kalau saya yang menentukan suara, saya akan memilih diri saya sendiri," candanya. "Tapi tidak, dua kandidat untuk memenangkannya adalah rekan setim saya, jadi siapa pun yang menang, saya akan senang."



