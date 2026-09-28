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'Semua bergerak ke arah yang sama!' - Joao Felix mengungkap rahasia di balik start sempurna Portugal di Nations League
Felix pertahankan tren gol dalam kemenangan sengit di Oslo
Penyerang yang sedang on fire, Joao Felix, melanjutkan performa impresifnya di level internasional dengan membuka skor dalam kemenangan 2-1 Portugal atas Norwegia di UEFA Nations League di Stadion Ullevaal. Setelah sebelumnya sudah mencetak gol penentu kemenangan saat melawan Wales, Felix mencetak gol pada menit ke-17 lewat penyelesaian akhir yang klinis.
Goncalo Ramos memastikan kemenangan pada babak kedua setelah Erling Haaland sempat menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah.
Hasil ini memastikan posisi Portugal di puncak Grup A4 dengan enam poin.
- Bildbyran
Forward memuji persatuan kolektif atas performa kuat di level internasional
Berbicara kepada RTP setelah peluit akhir, Felix menegaskan bahwa kesuksesan Portugal bergantung pada keselarasan tim secara mutlak, bukan pada kecemerlangan individu. Pemain berusia 26 tahun itu mencatat bahwa setiap pemain yang bergerak ke arah yang sama membuat Portugal sangat tangguh, baik dalam menyerang maupun bertahan.
Felix mengungkapkan kepuasannya atas performa pribadinya sambil memuji etos kerja lini pertahanan skuad di Oslo.
"Kerja sama tim adalah fondasinya, di atas segalanya," kata Felix kepada RTP. "Jika semua orang bergerak ke arah yang sama dan berjuang untuk tujuan yang sama, kami tanpa ragu adalah tim yang sangat kuat. Kami menunjukkan bahwa kami sangat kuat, baik secara taktik maupun fisik."
Penyerang menyoroti dinamika positif di bawah Jorge Jesus
Felix memuji dampak instan dari pelatih kepala Jorge Jesus, seraya mencatat bahwa skuad merespons tuntutan taktik sang manajer dengan mulus. Ia menyoroti bahwa kemenangan di lingkungan yang tidak bersahabat seperti Oslo membuktikan kematangan tim yang kian berkembang di bawah staf pelatih baru.
Sang penyerang mengungkapkan harapan agar rentetan gol pribadinya terus berlanjut sepanjang musim ini.
"Dinamika tim sudah ada; kami merespons ide-ide pelatih dengan baik," tambah Felix. "Kemenangan ini sangat penting, tidak mudah datang ke Norwegia dan menang. Semuanya mulai menyatu dan berjalan dengan baik. Saya harap ini terus berlanjut seperti ini."
- Fotoarena
Portugal membidik kemenangan ketiga beruntun di Denmark
Felix dan Portugal mengalihkan fokus mereka ke laga internasional pada Kamis saat bertandang ke Kopenhagen untuk menghadapi Denmark. Tim asuhan Jesus berusaha memperpanjang rekor sempurna mereka di Grup A4 sebelum menjamu Norwegia di Estadio do Dragao pada Oktober.
Norwegia bertandang ke Wales untuk memburu poin pertama mereka di fase grup.
Felix bertekad memperpanjang rangkaian golnya saat melawan Denmark.
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