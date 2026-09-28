Penyerang yang sedang on fire, Joao Felix, melanjutkan performa impresifnya di level internasional dengan membuka skor dalam kemenangan 2-1 Portugal atas Norwegia di UEFA Nations League di Stadion Ullevaal. Setelah sebelumnya sudah mencetak gol penentu kemenangan saat melawan Wales, Felix mencetak gol pada menit ke-17 lewat penyelesaian akhir yang klinis.

Goncalo Ramos memastikan kemenangan pada babak kedua setelah Erling Haaland sempat menyamakan kedudukan untuk tim tuan rumah.

Hasil ini memastikan posisi Portugal di puncak Grup A4 dengan enam poin.