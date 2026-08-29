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Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

'Sempurna!' - Enzo Maresca memuji penampilan kelas master Rayan Cherki saat Manchester City membungkam Crystal Palace di Selhurst Park

Manchester City
R. Cherki
E. Maresca
Crystal Palace vs Manchester City
Crystal Palace
Premier League

Rayan Cherki menampilkan performa brilian saat Manchester City melaju mulus menuju kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace di Premier League pada Jumat malam. Playmaker Prancis itu mencetak dua gol untuk menjaga awal sempurna Enzo Maresca di musim baru, dan mendapat pujian tinggi dari manajernya.

  • City raih kemenangan beruntun

    City melanjutkan awal yang kuat bersama manajer baru Maresca dengan kemenangan telak 4-1 atas Palace. Cherki dan Erling Haaland sama-sama mencetak dua gol untuk mengamankan tiga poin dominan lainnya bagi tim tamu. Kemenangan meyakinkan ini berarti Maresca membukukan kemenangan beruntun untuk mengawali masa jabatannya sebagai manajer. Ini menyusul kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Bournemouth akhir pekan lalu.

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  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-MAN CITYAFP

    Cherki dipuji atas penampilan komplet

    Sang playmaker mencetak gol solo brilian pada menit ke-54 sebelum menambah gol dari jarak jauh hanya lima menit kemudian. Maresca cepat menyoroti kontribusi gelandang itu secara menyeluruh.

    "Tentu dia senang karena penampilannya sangat bagus, bukan karena dua gol itu tetapi karena cara dia bekerja tanpa bola," jelas Maresca, seperti dikutip ESPN. "Dia bertugas melakukan pressing ketika Palace menguasai bola. Itu adalah permainan yang komplet, saat menguasai bola maupun tanpa bola."

  • Dari pemain pengganti pembawa dampak menjadi sosok utama

    Pemain asal Prancis itu mendapatkan tempat di starting XI setelah tampil brilian sebagai pemain pengganti akhir pekan lalu. Setelah memulai laga dari bangku cadangan melawan Bournemouth, ia menyumbang dua assist krusial untuk membantu mengamankan kemenangan 2-1. Saat menghadapi Palace, ia meningkatkan permainannya. Manajernya meyakini performa apik ini hanyalah bukti dari bakat alami dan kecintaannya pada olahraga tersebut.

    "Dia mencintai sepakbola jadi jauh lebih mudah untuk bekerja dengannya," kata Maresca. "Dia Rayan, memang seperti itu. Kami tahu seberapa bagus dia, kualitas yang dia miliki. Saat ini dia membantu tim, dan akan terus melakukannya di masa depan."

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  • Crystal Palace FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Derbi Coventry dan Manchester menanti

    Manchester City kini akan berusaha meraih tiga kemenangan beruntun saat menghadapi tim promosi Coventry City dalam laga Premier League berikutnya. Maresca akan mengharapkan penampilan dominan lagi dari skuadnya untuk menjaga momentum awal mereka.

    Setelah laga melawan Coventry, City akan menghadapi ujian besar karena mereka akan bertandang ke Old Trafford untuk menjalani duel Derby Manchester yang sangat dinantikan melawan rival, Manchester United.

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