Sang playmaker mencetak gol solo brilian pada menit ke-54 sebelum menambah gol dari jarak jauh hanya lima menit kemudian. Maresca cepat menyoroti kontribusi gelandang itu secara menyeluruh.

"Tentu dia senang karena penampilannya sangat bagus, bukan karena dua gol itu tetapi karena cara dia bekerja tanpa bola," jelas Maresca, seperti dikutip ESPN. "Dia bertugas melakukan pressing ketika Palace menguasai bola. Itu adalah permainan yang komplet, saat menguasai bola maupun tanpa bola."