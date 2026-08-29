Getty Images Sport
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'Sempurna!' - Enzo Maresca memuji penampilan kelas master Rayan Cherki saat Manchester City membungkam Crystal Palace di Selhurst Park
City raih kemenangan beruntun
City melanjutkan awal yang kuat bersama manajer baru Maresca dengan kemenangan telak 4-1 atas Palace. Cherki dan Erling Haaland sama-sama mencetak dua gol untuk mengamankan tiga poin dominan lainnya bagi tim tamu. Kemenangan meyakinkan ini berarti Maresca membukukan kemenangan beruntun untuk mengawali masa jabatannya sebagai manajer. Ini menyusul kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Bournemouth akhir pekan lalu.
- AFP
Cherki dipuji atas penampilan komplet
Sang playmaker mencetak gol solo brilian pada menit ke-54 sebelum menambah gol dari jarak jauh hanya lima menit kemudian. Maresca cepat menyoroti kontribusi gelandang itu secara menyeluruh.
"Tentu dia senang karena penampilannya sangat bagus, bukan karena dua gol itu tetapi karena cara dia bekerja tanpa bola," jelas Maresca, seperti dikutip ESPN. "Dia bertugas melakukan pressing ketika Palace menguasai bola. Itu adalah permainan yang komplet, saat menguasai bola maupun tanpa bola."
Dari pemain pengganti pembawa dampak menjadi sosok utama
Pemain asal Prancis itu mendapatkan tempat di starting XI setelah tampil brilian sebagai pemain pengganti akhir pekan lalu. Setelah memulai laga dari bangku cadangan melawan Bournemouth, ia menyumbang dua assist krusial untuk membantu mengamankan kemenangan 2-1. Saat menghadapi Palace, ia meningkatkan permainannya. Manajernya meyakini performa apik ini hanyalah bukti dari bakat alami dan kecintaannya pada olahraga tersebut.
"Dia mencintai sepakbola jadi jauh lebih mudah untuk bekerja dengannya," kata Maresca. "Dia Rayan, memang seperti itu. Kami tahu seberapa bagus dia, kualitas yang dia miliki. Saat ini dia membantu tim, dan akan terus melakukannya di masa depan."
- Getty Images Sport
Derbi Coventry dan Manchester menanti
Manchester City kini akan berusaha meraih tiga kemenangan beruntun saat menghadapi tim promosi Coventry City dalam laga Premier League berikutnya. Maresca akan mengharapkan penampilan dominan lagi dari skuadnya untuk menjaga momentum awal mereka.
Setelah laga melawan Coventry, City akan menghadapi ujian besar karena mereka akan bertandang ke Old Trafford untuk menjalani duel Derby Manchester yang sangat dinantikan melawan rival, Manchester United.
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