Manchester United menandai kembalinya mereka ke Liga Champions UEFA setelah absen selama tiga tahun dengan kemenangan nyaman 4-0 atas tim Azerbaijan, Sabah, di Old Trafford. Matheus Cunha membuka skor sebelum Bruno Fernandes menggandakan keunggulan saat tampil dominan pada babak pertama.

Benjamin Sesko menambah gol ketiga tepat menjelang turun minum sebelum Lisandro Martinez mencetak gol pertamanya di Old Trafford untuk melengkapi pesta gol.

Patrick Dorgu juga tampil saat United meraih kemenangan pembuka yang memuaskan di hadapan para pendukung tuan rumah mereka.