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Sempurna dalam 16 besar! Benjamin Sesko kirim peringatan kepada Manchester City saat Manchester United melaju mulus dalam kebangkitan di Liga Champions
Manchester United rayakan kembalinya ke Liga Champions dengan gaya
Manchester United menandai kembalinya mereka ke Liga Champions UEFA setelah absen selama tiga tahun dengan kemenangan nyaman 4-0 atas tim Azerbaijan, Sabah, di Old Trafford. Matheus Cunha membuka skor sebelum Bruno Fernandes menggandakan keunggulan saat tampil dominan pada babak pertama.
Benjamin Sesko menambah gol ketiga tepat menjelang turun minum sebelum Lisandro Martinez mencetak gol pertamanya di Old Trafford untuk melengkapi pesta gol.
Patrick Dorgu juga tampil saat United meraih kemenangan pembuka yang memuaskan di hadapan para pendukung tuan rumah mereka.
- News Images
Analisis Sesko saat mengecoh kiper
Sesko mencetak gol keduanya dalam jumlah laga yang sama, setelah melanjutkan golnya pada akhir pekan melawan Everton dengan penyelesaian tenang. Penyerang Slovenia itu memanfaatkan Stas Pokatilov yang terburu-buru keluar, melewati kiper Sabah tersebut sebelum menceploskan bola ke gawang kosong.
Berbicara setelah pertandingan kepada TNT Sports, sang striker mengungkapkan kegembiraannya karena mampu memaksimalkan peluang itu dan menuntaskan pergerakan tim yang klinis.
"Saya melihat dia bergegas keluar dan saya cukup senang bisa merebut bola darinya untuk membuat gol itu sedikit lebih mudah," jelas Sesko. "Tentu saja, saya senang."
Striker memuji tanggung jawab bersama dalam mencetak gol
Keberadaan empat pencetak gol berbeda dalam daftar skor menyoroti kedalaman serangan United dan fleksibilitas di lini depan. Sesko menegaskan bahwa pembagian beban mencetak gol di seluruh skuad memberikan dorongan besar bagi momentum dan moral tim secara keseluruhan.
Sang penyerang memuji atmosfer luar biasa yang diciptakan para pendukung di dalam M16 saat mereka kembali ke kompetisi Eropa.
"Itu sempurna untuk semua orang, terutama para penggemar kami," kata Sesko. "Itu sangat berarti bagi mereka, terutama melihat begitu banyak gol. Saya pikir itu penting, terutama ketika semua orang bisa mencetak gol."
- AFP
United bangun kepercayaan diri jelang derby Manchester
Setelah mengamankan tiga poin pada laga comeback mereka di Eropa, United langsung mengalihkan fokus kembali ke tugas di Premier League. Manchester United akan menjamu pemuncak klasemen Manchester City di Old Trafford pada hari Minggu dalam derby yang sangat dinantikan.
Sesko tetap yakin kemenangan penting di Eropa itu menjadi pijakan ideal untuk menghadapi tantangan domestik mereka.
"Suntikan kepercayaan diri dari sini jelas sangat besar," tambah Sesko. "Sekarang, yang penting adalah pulih dengan sangat baik dan tentu saja fokus pada derby."
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