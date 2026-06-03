Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Semoga sukses di masa depan" - Man Utd secara resmi mengonfirmasi bahwa seorang pemain tim utama telah hengkang untuk bergabung dengan klub Serie A
Kepindahan permanen ke Napoli telah dipastikan
Drama seputar masa depan Hojlund akhirnya mencapai titik akhir setelah Manchester United mengonfirmasi bahwa sang penyerang telah bergabung dengan Napoli secara permanen. Pemain berusia 23 tahun itu menghabiskan musim 2025-26 dengan status pinjaman di Italia, dan kepindahannya kini telah resmi diumumkan setelah musim berakhir. Dalam pernyataan singkat di situs web resmi klub, United mengucapkan selamat tinggal kepada sang penyerang, dengan menyatakan: "Semua orang di klub ingin mendoakan yang terbaik untuk masa depan Rasmus."
Kepergian Hojlund menandai berakhirnya hubungan tiga tahun dengan raksasa Liga Premier tersebut. Setelah bergabung dari Atalanta pada musim panas 2023 sebagai penggemar klub sejak kecil, ia berhasil mencetak 26 gol dalam 95 penampilan untuk Setan Merah. Ia juga meraih trofi selama berkarier di Inggris, tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan final Piala FA 2024 atas Manchester City di Wembley.
- Getty Images
Klausul Liga Champions memicu transfer wajib
Sifat permanen dari kesepakatan tersebut bukanlah pilihan para pihak yang terlibat pada musim panas ini, melainkan hasil dari klausul kewajiban pembelian yang spesifik. Perjanjian yang ditandatangani tahun lalu menetapkan bahwa jika Napoli berhasil finis di empat besar Serie A, transfer tersebut akan menjadi wajib. Partenopei secara resmi memastikan tempat mereka di kompetisi elit Eropa setelah menang 3-0 atas Pisa di Serie A bulan lalu, sebuah pertandingan di mana Hojlund mencetak gol dan memberikan assist.
Kesepakatan tersebut diperkirakan bernilai sekitar £38 juta, yang merupakan pengembalian yang substansial bagi United saat mereka berupaya membangun skuad dengan wajah baru. Hojlund tampil gemilang jauh dari sorotan Liga Premier, menjadi pencetak gol terbanyak Napoli dengan 16 gol dalam 44 pertandingan di semua kompetisi selama masa peminjamannya. Dampaknya sangat terasa di liga, di mana kerja keras dan ketajamannya membantu Napoli finis sebagai runner-up dan merebut gelar Supercoppa Italiana.
Penyerang menulis pesan yang menyentuh hati untuk para penggemar
Saat mengunggah pesan di media sosial di awal musim ini setelah kepindahannya secara permanen resmi terwujud, Hojlund tak menyembunyikan perasaan campur aduknya karena harus meninggalkan klub yang telah ia dukung sejak kecil. Dalam pesan yang menyentuh hati kepada para pendukung setia United, ia menulis: "Mengucapkan selamat tinggal kepada Manchester United adalah sesuatu yang terasa sangat emosional. Mimpi masa kecil saya menjadi kenyataan dengan bermain di Old Trafford dengan seragam merah. Cara kalian para penggemar mendukung saya, membuat saya merasa seperti di rumah sendiri, dan membantu saya menemukan kembali kepercayaan diri adalah sesuatu yang sangat saya syukuri."
Ia melanjutkan: "Jadi, gol hari ini melambangkan awal yang penuh keyakinan, di mana saya akan memberikan segalanya untuk masa depan bersama Napoli, serta ucapan terima kasih kepada semua penggemar, pemain, dan staf Manchester United yang telah mewujudkan mimpi yang saya miliki sejak kecil. Saatnya mengejar mimpi-mimpi baru, jadi mari kita kejar."
- Getty Images Sport
Era Carrick menargetkan penambahan pemain segera
Kepergian Hojlund memberikan dorongan finansial yang cepat bagi upaya perekrutan United di bawah asuhan pelatih kepala Michael Carrick. Dengan dana tambahan sebesar £38 juta yang telah diperoleh, klub telah memulai proses reinvestasi pada skuad. Berbagai laporan menyebutkan bahwa United tidak membuang waktu di bursa transfer, karena mereka telah bergerak untuk mencapai kesepakatan dalam merekrut gelandang Atalanta, Ederson, dengan nilai transfer yang juga mencapai £38 juta.
Restrukturisasi di Old Trafford diperkirakan akan berlangsung besar-besaran musim panas ini, dengan pemain-pemain senior seperti Casemiro juga akan hengkang untuk mengosongkan ruang dalam anggaran gaji. Dengan bergerak cepat untuk melepas pemain yang tidak lagi dibutuhkan dan mengamankan target utama, Carrick diberikan sumber daya untuk menghindari awal musim yang lambat yang telah menghantui United di musim-musim sebelumnya. Dengan Hojlund kini secara resmi menjadi pemain Napoli, fokus sepenuhnya beralih ke era baru talenta di Theatre of Dreams.