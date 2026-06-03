"Semoga sukses di masa depan" - Man Utd secara resmi mengonfirmasi bahwa seorang pemain tim utama telah hengkang untuk bergabung dengan klub Serie A

Drama seputar masa depan Hojlund akhirnya mencapai titik akhir setelah Manchester United mengonfirmasi bahwa sang penyerang telah bergabung dengan Napoli secara permanen. Pemain berusia 23 tahun itu menghabiskan musim 2025-26 dengan status pinjaman di Italia, dan kepindahannya kini telah resmi diumumkan setelah musim berakhir. Dalam pernyataan singkat di situs web resmi klub, United mengucapkan selamat tinggal kepada sang penyerang, dengan menyatakan: "Semua orang di klub ingin mendoakan yang terbaik untuk masa depan Rasmus."

Kepergian Hojlund menandai berakhirnya hubungan tiga tahun dengan raksasa Liga Premier tersebut. Setelah bergabung dari Atalanta pada musim panas 2023 sebagai penggemar klub sejak kecil, ia berhasil mencetak 26 gol dalam 95 penampilan untuk Setan Merah. Ia juga meraih trofi selama berkarier di Inggris, tampil sebagai pemain pengganti dalam kemenangan final Piala FA 2024 atas Manchester City di Wembley.



