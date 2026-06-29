"Semoga saya tidak pergi lagi" - Enzo Maresca bertekad untuk mengembangkan "gaya dan visi" Pep Guardiola saat sang pelatih menjelaskan masa jabatannya yang ketiga di Man City

City secara resmi telah memulai babak baru dengan menunjuk Maresca sebagai manajer barunya, mengakhiri proses negosiasi yang berlarut-larut dan kacau yang pada awalnya terancam mandek akibat perselisihan mengenai ketentuan kompensasi dengan Chelsea. Kini, ia dihadapkan pada tugas berat dan penuh tekanan untuk mengikuti jejak Guardiola.

Dalam wawancara pertamanya dengan situs web resmi City sejak mengambil alih kendali, Maresca menegaskan bahwa ia merasa memiliki ikatan yang mendalam dengan klub ini dan berharap masa jabatannya kali ini akan menjadi yang terlama baginya. "Saya sangat bersemangat, sangat bersemangat karena banyak alasan. Yang pertama adalah betapa besarnya klub ini, jadi ini tentu saja menjadi salah satu alasannya," jelasnya. "Ini adalah kali ketiga saya bekerja di City – semoga ini adalah kali terakhir saya kembali dan saya tidak akan pergi lagi!"