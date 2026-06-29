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"Semoga saya tidak pergi lagi" - Enzo Maresca bertekad untuk mengembangkan "gaya dan visi" Pep Guardiola saat sang pelatih menjelaskan masa jabatannya yang ketiga di Man City
Kembalinya mantan manajer Chelsea
City secara resmi telah memulai babak baru dengan menunjuk Maresca sebagai manajer barunya, mengakhiri proses negosiasi yang berlarut-larut dan kacau yang pada awalnya terancam mandek akibat perselisihan mengenai ketentuan kompensasi dengan Chelsea. Kini, ia dihadapkan pada tugas berat dan penuh tekanan untuk mengikuti jejak Guardiola.
Dalam wawancara pertamanya dengan situs web resmi City sejak mengambil alih kendali, Maresca menegaskan bahwa ia merasa memiliki ikatan yang mendalam dengan klub ini dan berharap masa jabatannya kali ini akan menjadi yang terlama baginya. "Saya sangat bersemangat, sangat bersemangat karena banyak alasan. Yang pertama adalah betapa besarnya klub ini, jadi ini tentu saja menjadi salah satu alasannya," jelasnya. "Ini adalah kali ketiga saya bekerja di City – semoga ini adalah kali terakhir saya kembali dan saya tidak akan pergi lagi!"
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Mempertahankan filosofi Guardiola
Alih-alih berusaha meruntuhkan fondasi yang telah dibangun oleh pendahulunya, Maresca justru berfokus pada evolusi dan kesinambungan. Ia memahami DNA klub ini lebih baik daripada kebanyakan orang, mengingat sebelumnya ia pernah menjabat sebagai pelatih kepala tim pengembangan elit dan menjadi anggota penting dalam staf kepelatihan Guardiola selama musim bersejarah 2022-23 yang berhasil meraih treble.
Maresca meyakini bahwa pengetahuannya yang mendalam tentang seluk-beluk klub merupakan keunggulan utama. Ia mengatakan: "Mungkin alasan mengapa saya berada di sini juga karena klub ingin mempertahankan gaya sepak bola yang sama dan filosofi yang sama, dan kami akan berusaha melakukan hal terpenting dalam sepak bola, yaitu berusaha menang dan meraih prestasi besar. Kemudian, aktivitas sehari-hari juga akan menentukan cara saya bekerja."
Tantangan dalam dekade emas
Maresca sangat menyadari tekanan yang menyertai jabatan ini, yang diwarisi dari Guardiola, yang berhasil meraih 20 trofi—sebuah rekor bersejarah—selama masa jabatannya yang gemilang bersama Man City. Prestasi luar biasa tersebut ditandai dengan enam gelar Liga Premier dan lima kemenangan di Piala Carabao, dengan dominasi Guardiola di kancah domestik juga mencakup tiga gelar Piala FA dan tiga Community Shield, sementara di panggung kontinental dan global, sang ahli taktik ini membawa klub meraih satu gelar Liga Champions, satu Piala Super UEFA, dan satu trofi Piala Dunia Antarklub.
“Ini tantangan yang sangat besar, karena berbagai alasan. Semua kesuksesan selama 10 hingga 15 tahun terakhir, namun di saat yang sama ini juga merupakan tantangan yang menyenangkan,” tutup Maresca. “Ini menarik karena tujuannya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan apa yang telah dicapai dalam dekade terakhir atau beberapa tahun terakhir, di mana segalanya berjalan sangat baik.”
- Getty Images Sport
Chelsea mengkritik Maresca dengan keras
Chelsea melancarkan serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat pedas terhadap Maresca setelah ia secara resmi diperkenalkan sebagai manajer City, dengan merilis pernyataan klub yang penuh amarah yang secara tegas menolak untuk menyebut nama mantan pelatih kepala mereka itu. Klub asal London Barat itu secara terbuka mengungkapkan kekecewaannya atas kepergian Maresca di tengah musim pada 1 Januari, secara eksplisit menyalahkan pelatih asal Italia itu karena telah mengganggu dan merusak musim 2025-26 mereka yang “sangat mengecewakan”.
Pernyataan tersebut melontarkan tuduhan berat terkait loyalitas yang terpecah terhadap Maresca, dengan mengklaim bahwa ia telah mengungkapkan keinginan kuat untuk menggantikan Guardiola sejak musim gugur tahun lalu, meskipun masih terikat kontrak jangka panjang. Chelsea menyatakan merasa sangat kecewa dengan pengunduran diri manajer tersebut yang tak terduga dan mendadak pada Desember 2025, serta menegaskan bahwa “pikiran dan hatinya telah tertuju pada klub lain”.