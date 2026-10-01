Getty Images Sport
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'Semoga saya akan kembali!' - Pembunuh Arsenal milik Brighton membuka peluang untuk pindah ke Real Madrid pada masa depan setelah kemunculan 'Rodri baru'
Wonderkid Brighton bidik kepulangan ke Bernabeu
Andres bergabung dengan Brighton dari Stuttgart pada musim panas ini dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £19 juta (€23 juta). Pemain berusia 21 tahun itu relatif tidak dikenal saat tiba, setelah hanya menghabiskan satu musim di Bundesliga. Namun, ia dengan cepat memantapkan diri sebagai bintang yang sedang naik daun di pesisir selatan.
Internasional Spanyol U-21 itu telah membukukan 200 menit bermain untuk Brighton. Ia sudah mencatatkan satu gol dan satu assist dalam tiga penampilan pertamanya, memainkan peran penting dalam kemenangan dominan atas Manchester United di Piala EFL dan kemenangan telak 3-0 atas Arsenal di Premier League.
- AFP
"Semoga saya akan kembali!"
Sebelum pindah ke Jerman, Andres menghabiskan tujuh tahun di sistem akademi Real Madrid. Ia lebih banyak bermain untuk akademi dan tim B, hanya mencatatkan tiga penampilan senior dan bermain total 37 menit dalam periode pertamanya bersama Real Madrid pada 2024-25.
Meski meninggalkan Bernabeu untuk mencari kesempatan bermain reguler di tim utama, gelandang itu masih menaruh respek tinggi kepada mantan klubnya. Saat ditanya oleh Tiempo de Juego milik COPE apakah ia ingin kembali membela raksasa Spanyol itu, Andres tidak menutup kemungkinan untuk bereuni.
"Semoga saya kembali di masa depan, tetapi saat ini saya tidak memikirkan itu," jelas sang gelandang.
Real Madrid kehilangan hak pembelian kembali
Real Madrid memiliki beberapa opsi pembelian kembali dan klausul penjualan kembali sebesar 50 persen selama sang gelandang bermain di Stuttgart. Setelah menjalani musim debut yang impresif dengan 41 penampilan di Jerman, muncul spekulasi bahwa raksasa Spanyol itu mungkin akan mengaktifkan opsi pemulangannya.
Namun, mereka menolaknya, sehingga Brighton bisa mengamankan tanda tangannya. Transfer ke Premier League memutus hubungan kontraktual Real Madrid dengan pemain tersebut untuk selamanya, meski mereka tetap mengantongi €11,5 juta dari klausul penjualan kembali.
Mengingat awal cerahnya di Inggris dan kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 2031, setiap langkah Real Madrid di masa depan untuk memulangkan lulusan akademi mereka itu akan membutuhkan pengeluaran finansial yang besar.
- Getty Images Sport
Mengamankan masa depan
Brighton akan sangat ingin mempertahankan talenta-talenta mudanya yang sedang berkembang, tetapi kemampuan mereka untuk melakukannya bisa bergantung pada masa depan pelatih kepala Fabian Hurzeler. Ahli taktik asal Jerman itu sudah dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United jika mereka memutuskan berpisah dengan Michael Carrick, sehingga memunculkan kekhawatiran bahwa para pemain kunci bisa mengikuti dirinya keluar dari klub.
Untuk saat ini, Andres masih terikat kontrak jangka panjang di Stadion Amex. Ia akan berusaha melanjutkan performa impresifnya dan membangun reputasinya sebagai 'Rodri baru' seiring musim Premier League berjalan.
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