"Semoga saya akan kembali!"

Andres bergabung dengan Brighton dari Stuttgart pada musim panas ini dengan biaya transfer yang dilaporkan sebesar £19 juta (€23 juta). Pemain berusia 21 tahun itu relatif tidak dikenal saat tiba, setelah hanya menghabiskan satu musim di Bundesliga. Namun, ia dengan cepat memantapkan diri sebagai bintang yang sedang naik daun di pesisir selatan.

Internasional Spanyol U-21 itu telah membukukan 200 menit bermain untuk Brighton. Ia sudah mencatatkan satu gol dan satu assist dalam tiga penampilan pertamanya, memainkan peran penting dalam kemenangan dominan atas Manchester United di Piala EFL dan kemenangan telak 3-0 atas Arsenal di Premier League.



