Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
‘Semoga saja’ - Newcastle memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Sandro Tonali menjelang laga Liga Champions melawan Barcelona, sekaligus menjelaskan alasan absennya pemain asal Italia itu dalam kemenangan atas Chelsea
Howe Optimis soal Pemulihan Tonali
Ketika ditanya apakah Tonali bisa ikut dalam perjalanan ke Spotify Camp Nou, Howe menjawab: “Ya, kami harap begitu. Dia merasa tidak enak badan setelah latihan Jumat lalu. Segera terlihat jelas bahwa dia tidak akan bisa ikut dalam perjalanan. Jadi, semoga saja ini mengikuti pola yang sama seperti penyakit-penyakit lain yang pernah kami alami dan pemulihannya cukup cepat. Sudah ada sesuatu yang menyebar di skuad selama dua hingga tiga minggu terakhir. Semoga saja, ini sama saja.”
- Getty Images Sport
Catatan kasus penyakit di St James' Park
Penyakit yang diderita Tonali merupakan bagian dari tren yang lebih luas di klub. Jacob Ramsey, Nick Woltemade, dan Anthony Gordon semuanya baru-baru ini terkena dampaknya. Ramsey ditarik keluar pada babak pertama saat melawan Everton, sementara Woltemade sama sekali absen dalam kemenangan atas Manchester United. Gordon juga hanya bisa duduk di bangku cadangan saat melawan Barcelona pada leg pertama karena masalah yang sama.
Dengan skor agregat yang imbang 1-1, Howe sangat ingin memiliki lini tengah yang lengkap. The Magpies akan bertandang ke Spanyol untuk pertandingan yang dimulai Rabu malam, menyadari bahwa energi Tonali akan sangat penting jika mereka ingin mengalahkan raksasa Catalan tersebut. Klub sedang memantau pemain asal Italia itu dengan cermat untuk melihat apakah ia dapat naik pesawat ke Barcelona setelah istirahat akhir pekan ini.
Kekhawatiran akan cedera yang semakin meningkat bagi Magpies
Selain Tonali, tim medis Newcastle sedang bekerja ekstra keras. Joe Willock menjadi kekhawatiran terbaru setelah mengalami cedera otot saat melawan Chelsea, dan Lewis Miley masih diragukan meski hampir pulih dari masalah paha. Howe terpaksa menghadapi masa sulit dengan beberapa bintang kunci yang saat ini berada di ruang perawatan, termasuk Bruno Guimaraes. Pemain asal Brasil itu dijadwalkan akan terbang ke Spanyol bersama skuad, namun tidak akan bermain karena cedera otot paha, sementara Fabian Schar dan Emil Krafth masih absen.
- AFP
Pesan peringatan dari Barcelona
Menjelang pertandingan Barcelona melawan Newcastle pada Rabu depan di Spotify Camp Nou, pasukan Hansi Flick melontarkan peringatan keras kepada rival mereka dalam perebutan tiket perempat final Liga Champions dengan mengalahkan Sevilla 5-2 di La Liga.
Pertandingan ini diwarnai oleh penampilan gemilang Raphinha, yang mencetak hat-trick luar biasa untuk memimpin dominasi Barcelona. Sementara itu, bintang remaja Lamine Yamal, yang mencetak gol penyama kedudukan dramatis melawan Newcastle pada leg pertama, diberi waktu istirahat. Pemain remaja itu memulai pertandingan dari bangku cadangan namun tampil pada babak kedua.
Iklan