‘Semoga saja’ - Newcastle memberikan kabar terbaru mengenai kondisi kebugaran Sandro Tonali menjelang laga Liga Champions melawan Barcelona, sekaligus menjelaskan alasan absennya pemain asal Italia itu dalam kemenangan atas Chelsea

Penyakit yang diderita Tonali merupakan bagian dari tren yang lebih luas di klub. Jacob Ramsey, Nick Woltemade, dan Anthony Gordon semuanya baru-baru ini terkena dampaknya. Ramsey ditarik keluar pada babak pertama saat melawan Everton, sementara Woltemade sama sekali absen dalam kemenangan atas Manchester United. Gordon juga hanya bisa duduk di bangku cadangan saat melawan Barcelona pada leg pertama karena masalah yang sama.

Dengan skor agregat yang imbang 1-1, Howe sangat ingin memiliki lini tengah yang lengkap. The Magpies akan bertandang ke Spanyol untuk pertandingan yang dimulai Rabu malam, menyadari bahwa energi Tonali akan sangat penting jika mereka ingin mengalahkan raksasa Catalan tersebut. Klub sedang memantau pemain asal Italia itu dengan cermat untuk melihat apakah ia dapat naik pesawat ke Barcelona setelah istirahat akhir pekan ini.