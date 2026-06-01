Menanggapi pertanyaan mengenai potensi kejutan di turnamen tersebut, Cucurella menjawab dalam konferensi pers: "Tentu saja selalu ada favorit-favorit klasik. Namun, saya yakin Belanda memiliki tim yang sangat kuat. Selain itu, ada juga Ekuador yang sedikit luput dari perhatian."
"Semoga mereka pulang lebih awal": Cucurella, mimpi buruk DFB, menyebut lawan Jerman sebagai favorit tersembunyi di Piala Dunia
Tim Amerika Selatan ini, yang akan menjadi lawan ketiga Jerman di babak penyisihan grup Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni, "bisa memberikan perlawanan yang sengit," tegas Cucurella. Bek kiri yang pelanggaran tangannya di kotak penalti pada babak perpanjangan waktu perempat final Euro 2024 melawan tim DFB tidak mendapat sanksi tersebut, menjelaskan mengenai Ekuador: "Mereka memiliki banyak pemain bagus. Dan meskipun banyak yang meremehkan mereka, saya yakin mereka akan tampil bagus. Semoga mereka pulang lebih awal," kata Cucurella menanggapi kemungkinan pertemuan dengan tim Ekuador di babak gugur.
Tim asuhan pelatih Argentina Sebastian Beccacece memulai kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2026 dengan pengurangan tiga poin, karena pada kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka pernah menyerahkan akta kelahiran seorang pemain dengan tanggal dan tempat lahir yang salah. Namun, Ekuador berhasil lolos ke putaran final yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada dengan meyakinkan, finis di posisi kedua dan hanya harus mengalah kepada juara dunia Argentina.
Di antara lain, mereka berhasil mengungguli Brasil, Kolombia, dan Uruguay, serta membuat heboh pada September tahun lalu dengan kemenangan 1-0 atas Argentina. Yang paling mengesankan adalah kekuatan pertahanan yang ditunjukkan Ekuador: Dengan hanya kebobolan lima gol dalam 18 pertandingan, lawan grup Jerman ini menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di kualifikasi Amerika Selatan, dan dalam 13 pertandingan Ekuador tidak kebobolan sama sekali.
Ekuador: Pertahanan yang kokoh, tetapi apakah beban serangan terlalu berat bagi seorang pemain senior?
Sejalan dengan itu, para bintang utama dalam skuad Ekuador juga berada di lini pertahanan. Dengan Willian Pacho dari juara Liga Champions Paris Saint-Germain, mantan pemain Bayer Leverkusen Piero Hincapie dari finalis Liga Champions FC Arsenal, serta Joel Ordonez (Club Brugge) yang diminati oleh klub-klub top internasional, ketiga bek berkualitas tinggi ini memastikan stabilitas di barisan belakang. Dan di lini tengah bertahan, Moises Caicedo, rekan setim Cucurella di FC Chelsea, salah satu gelandang bertahan terbaik di Liga Premier, memegang kendali.
Sementara itu, daya serang tim ini masih kurang memuaskan; dalam kualifikasi Piala Dunia, mereka hanya mencetak 14 gol (kurang dari satu gol per pertandingan). Dalam hal ancaman gol, beban mungkin terlalu berat di pundak Enner Valencia yang kini berusia 36 tahun, yang bermain untuk CF Pachuca di Meksiko. Mantan penyerang West Ham dan Fenerbahce ini mencetak enam dari 14 gol kualifikasi tersebut. Bahkan pada partisipasi Piala Dunia Ekuador sebelumnya pada 2014 dan 2022, Valencia telah menjadi pemain paling tajam dengan masing-masing mencetak tiga gol di turnamen tersebut.
Harapan untuk meringankan beban Valencia di lini serang terutama bertumpu pada Gonzalo Plata. Pemain sayap kanan berusia 25 tahun dari klub papan atas Brasil, Flamengo, ini baru-baru ini tampil impresif dalam beberapa pertandingan persahabatan. Pemain serang Ekuador lainnya yang menarik adalah Nilson Angulo (AFC Sunderland), Kendry Paez (dipinjamkan dari Chelsea ke River Plate), atau John Yeboah (Venezia FC). Yang terakhir, kelahiran Hamburg dan dididik di akademi muda VfL Wolfsburg, pernah bermain untuk tim nasional DFB dari level U16 hingga U20. Karena ibu pemain berusia 25 tahun ini berasal dari Ekuador, ia juga memenuhi syarat untuk bermain bagi timnas Amerika Selatan tersebut, pindah afiliasi, dan merayakan debutnya di timnas senior pada musim semi 2024. Dalam kemenangan 2-1 pada laga uji coba melawan Arab Saudi akhir pekan lalu, Yeboah tampil meyakinkan dengan dua assist.
Ekuador: Satu-satunya kali mereka lolos ke babak gugur Piala Dunia juga terjadi saat mereka berada di grup yang sama dengan Jerman
Bagi Ekuador, Piala Dunia akan dimulai dengan pertandingan yang sangat penting; pasalnya, pada 13 Juni, dalam laga melawan Pantai Gading, mereka berpotensi sudah memperebutkan posisi kedua di belakang Jerman yang menjadi favorit grup. Pada 20 Juni, kemenangan atas tim underdog Curacao menjadi keharusan mutlak, sebelum Hincapie dan kawan-kawan menghadapi tim DFB pada 25 Juni.
Dalam partisipasi kelima mereka di Piala Dunia setelah 2002, 2006, 2014, dan 2022, tim Ekuador sangat ingin lolos ke babak gugur untuk kedua kalinya. Mungkin ini pertanda baik: Pada 2006, Ekuador lolos dari babak penyisihan grup untuk satu-satunya kali sejauh ini, saat mereka juga berada di grup bersama Jerman dan saat itu juga bermain melawan tuan rumah saat itu pada hari terakhir pertandingan grup (0-3). Di babak 16 besar, tim Amerika Selatan itu sempat menahan Inggris cukup lama, namun gol tendangan bebas dari David Beckham akhirnya memastikan kemenangan 1-0 bagi The Three Lions.