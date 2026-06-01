"Semoga mereka pulang lebih awal": Cucurella, mimpi buruk DFB, menyebut lawan Jerman sebagai favorit tersembunyi di Piala Dunia

Tim Amerika Selatan ini, yang akan menjadi lawan ketiga Jerman di babak penyisihan grup Piala Dunia yang dimulai pada 11 Juni, "bisa memberikan perlawanan yang sengit," tegas Cucurella. Bek kiri yang pelanggaran tangannya di kotak penalti pada babak perpanjangan waktu perempat final Euro 2024 melawan tim DFB tidak mendapat sanksi tersebut, menjelaskan mengenai Ekuador: "Mereka memiliki banyak pemain bagus. Dan meskipun banyak yang meremehkan mereka, saya yakin mereka akan tampil bagus. Semoga mereka pulang lebih awal," kata Cucurella menanggapi kemungkinan pertemuan dengan tim Ekuador di babak gugur.

Tim asuhan pelatih Argentina Sebastian Beccacece memulai kualifikasi Amerika Selatan untuk Piala Dunia 2026 dengan pengurangan tiga poin, karena pada kualifikasi Piala Dunia 2022 mereka pernah menyerahkan akta kelahiran seorang pemain dengan tanggal dan tempat lahir yang salah. Namun, Ekuador berhasil lolos ke putaran final yang akan digelar di AS, Meksiko, dan Kanada dengan meyakinkan, finis di posisi kedua dan hanya harus mengalah kepada juara dunia Argentina.

Di antara lain, mereka berhasil mengungguli Brasil, Kolombia, dan Uruguay, serta membuat heboh pada September tahun lalu dengan kemenangan 1-0 atas Argentina. Yang paling mengesankan adalah kekuatan pertahanan yang ditunjukkan Ekuador: Dengan hanya kebobolan lima gol dalam 18 pertandingan, lawan grup Jerman ini menjadi tim dengan kebobolan paling sedikit di kualifikasi Amerika Selatan, dan dalam 13 pertandingan Ekuador tidak kebobolan sama sekali.