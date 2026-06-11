Knicks berhasil bangkit dari ketertinggalan 29 poin untuk mengejutkan Spurs dan memastikan kemenangan krusial di Game 3. Adams, seorang penggemar Knicks yang fanatik, termasuk di antara jutaan orang yang tak percaya saat tip-in OG Anunoby masuk dan membawa Knicks unggul. U.S. Soccer mengabadikan momen saat ia dan rekan-rekan setimnya merayakan momen dramatis tersebut.

New York Knicks kini hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk mengakhiri puasa gelar NBA selama 50 tahun bagi franchise dan kota tersebut. Meskipun Adams, 27, tidak mengalami semua masa-masa sulit itu, ia telah mengalami banyak pasang surut sebagai penggemar tim tersebut.

"Tentu saja, sebagai anak dari New York yang tumbuh besar sebagai penggemar Knicks bersama keluarga saya, ya, ini sangat istimewa saat ini," kata Adams mengenai kemenangan tersebut. "Semoga mereka bisa melakukan sesuatu yang istimewa."