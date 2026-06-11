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"Semoga mereka bisa melakukan sesuatu yang istimewa" - Bintang USMNT Tyler Adams menanggapi perayaan Knicks yang viral setelah comeback bersejarah di Final NBA
- Getty Images Sport
Knicks hampir meraih kemenangan
Knicks berhasil bangkit dari ketertinggalan 29 poin untuk mengejutkan Spurs dan memastikan kemenangan krusial di Game 3. Adams, seorang penggemar Knicks yang fanatik, termasuk di antara jutaan orang yang tak percaya saat tip-in OG Anunoby masuk dan membawa Knicks unggul. U.S. Soccer mengabadikan momen saat ia dan rekan-rekan setimnya merayakan momen dramatis tersebut.
New York Knicks kini hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk mengakhiri puasa gelar NBA selama 50 tahun bagi franchise dan kota tersebut. Meskipun Adams, 27, tidak mengalami semua masa-masa sulit itu, ia telah mengalami banyak pasang surut sebagai penggemar tim tersebut.
"Tentu saja, sebagai anak dari New York yang tumbuh besar sebagai penggemar Knicks bersama keluarga saya, ya, ini sangat istimewa saat ini," kata Adams mengenai kemenangan tersebut. "Semoga mereka bisa melakukan sesuatu yang istimewa."
Dalam perayaannya
Adams mengakui bahwa dia terbawa suasana begitu hal itu terjadi.
"Segala hal bisa saja terjadi saat itu. Saya kehilangan kesadaran di tengah-tengah semua itu. Saya senang kita bisa berada di sini hari ini karena kita berhasil mengikuti sesi latihan lainnya," katanya.
- Getty Images Sport
Tentang Knicks sebagai sumber inspirasi dan persaingan di ruang ganti NBA
Knicks telah menunggu puluhan tahun untuk membuktikan diri sebagai calon juara, dan Adams ditanya apakah perjalanan mereka bisa menjadi inspirasi.
"Ini cukup memikat," kata Adams. "Menurutku, mereka yang awalnya dianggap underdog dari Wilayah Timur dan berhasil melakukan hal istimewa seperti yang mereka lakukan saat ini, aku juga terinspirasi, tapi aku adalah penggemar New York Knicks."
Namun, tidak semua orang di ruang ganti merasakan getaran positif tersebut, karena Adams menunjuk beberapa "pembenci" Knicks di antara rekan-rekan setimnya.
"Brenden. Dia penggemar Sixers. Dia tidak bisa berkata apa-apa," kata Adams. "Haji Wright adalah pembenci berat saat ini, tapi saya suka semua energi itu. Itu bagus. Itu cukup menghebohkan."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Timnas AS akan memulai perjalanan mereka di Piala Dunia pada Jumat ini saat menjamu Paraguay di Los Angeles.
Ryan Tolmich dari GOAL turut melaporkan dari Irvine, California.