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'Semoga kami tidak terlalu banyak menangis' - Lautaro Martinez bersiap menghadapi malam emosional jelang laga perpisahan Argentina Lionel Messi melawan Benin
Kemenangan telak Cordoba mengawali periode transisi
Lautaro langsung mengalihkan pikirannya ke perpisahan emosional Lionel Messi di level internasional setelah menjadi motor di balik kemenangan meyakinkan 4-0 atas Bolivia pada Rabu malam. Mengatur tempo sejak awal di Estadio Mario Alberto Kempes, sang striker membuka skor lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti sebelum Nico Paz mencetak gol kedua yang cerdik lewat chip jelang turun minum. Kapten sementara Cristian Romero kemudian menanduk gol ketiga pada awal babak kedua, dengan Jose Manuel Lopez menambah pemanis di akhir laga dari jarak dekat.
- Getty Images Sport
Lautaro menantikan penghormatan yang sangat mengharukan
Setelah kemenangan di Cordoba, Lautaro memanfaatkan tugas medianya usai pertandingan untuk merefleksikan transisi tim nasional dan perpisahan Messi yang akan datang di Estadio Monumental.
Berbicara kepada jaringan televisi Telefe, ia mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali mewakili negaranya: "Selalu menjadi perasaan yang luar biasa saat mengenakan seragam ini. Ini adalah siklus baru, kami memulainya lagi hari ini, dan pengalaman dari kami yang sudah pernah bermain di Piala Dunia akan membantu."
Tentang kembali berkumpul dengan skuad setelah finis sebagai runner-up di panggung dunia, pemain berusia 29 tahun itu menambahkan: "Kami kembali berkumpul setelah Piala Dunia dan energinya tetap persis sama."
Menatap penampilan terakhir Messi melawan Benin pada 6 Oktober, ia mengakui malam yang emosional sudah menanti: "Pertandingan hari Selasa pasti akan penuh emosi, sangat spesial dan penting. Semoga kami tidak terlalu banyak menangis."
Pemecah rekor mengakhiri era penuh sejarah
Laga perpisahan itu menyusul keputusan sang ikon untuk mengumumkan pensiun dari tim nasional pada 31 Agustus 2026, setelah berakhirnya Piala Dunia dan wafatnya ayahnya, Jorge.
Sang penyerang, yang terus bermain di level klub untuk Inter Miami CF di Major League Soccer, menutup kiprahnya di tim nasional dengan sederet gelar, setelah mengangkat trofi Copa America pada 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022.
Sepanjang karier legendaris bersama Argentina, ia mencatat rekor sepanjang masa dengan 125 gol dalam 207 penampilan, termasuk 21 gol di turnamen Piala Dunia.
- Fotobaires
Ujian Burkina Faso mendahului perayaan
Itu menjadi suntikan semangat yang ideal bagi tim asuhan Scaloni, yang kembali beraksi untuk pertama kalinya sejak patah hati di final Piala Dunia melawan Spanyol. Gol itu juga membuat Lautaro hanya terpaut satu gol dari Sergio Aguero di peringkat ketiga daftar pencetak gol sepanjang masa tim nasional tersebut. Argentina kini akan menghadapi Burkina Faso pada 3 Oktober sebelum menuju Buenos Aires untuk perpisahan sang playmaker legendaris.
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