Setelah kemenangan di Cordoba, Lautaro memanfaatkan tugas medianya usai pertandingan untuk merefleksikan transisi tim nasional dan perpisahan Messi yang akan datang di Estadio Monumental.

Berbicara kepada jaringan televisi Telefe, ia mengungkapkan kebanggaannya bisa kembali mewakili negaranya: "Selalu menjadi perasaan yang luar biasa saat mengenakan seragam ini. Ini adalah siklus baru, kami memulainya lagi hari ini, dan pengalaman dari kami yang sudah pernah bermain di Piala Dunia akan membantu."

Tentang kembali berkumpul dengan skuad setelah finis sebagai runner-up di panggung dunia, pemain berusia 29 tahun itu menambahkan: "Kami kembali berkumpul setelah Piala Dunia dan energinya tetap persis sama."

Menatap penampilan terakhir Messi melawan Benin pada 6 Oktober, ia mengakui malam yang emosional sudah menanti: "Pertandingan hari Selasa pasti akan penuh emosi, sangat spesial dan penting. Semoga kami tidak terlalu banyak menangis."