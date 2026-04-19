Saat Joshua Kimmich menghampiri mikrofon DAZN setelah kemenangan 4-2 FC Bayern München atas VfB Stuttgart, yang memastikan gelar Bundesliga ke-35 bagi tim asal München itu, ia tersenyum lebar. Namun, ketika ditanya siapa yang bertugas mengurus pesta di FC Bayern, raut wajahnya langsung berubah menjadi serius. "Sebenarnya, Serge-lah yang bertanggung jawab atas suasana," katanya.
"Semoga kami bisa mengatasi hal ini": Cedera Serge Gnabry membuat FC Bayern München kecewa
Namun, "Serge", alias Serge Gnabry, tidak hanya absen bersama Bayern dalam laga melawan VfB akibat cedera yang aneh sekaligus menyedihkan saat sesi latihan terakhir pada Sabtu lalu; pemain serang ini kemungkinan besar juga akan absen dalam Piala Dunia bersama timnas Jerman di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko karena mengalami robekan otot adduktor.
Sebelum pertandingan dimulai, pelatih Vincent Kompany menceritakan bagaimana Gnabry mengalami cedera yang "sangat disayangkan" dalam sesi latihan: "Itu terjadi saat latihan tendangan penalti. Itu benar-benar sangat, sangat disayangkan dan mengejutkan kami semua. Kami mendoakan yang terbaik untuknya. Serge telah memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kami musim ini," kata Kompany.
Serge Gnabry harus cemas soal partisipasinya di Piala Dunia
Namun, Bayern tidak hanya kehilangan seorang pemain penting, tetapi juga sosok yang selalu menghidupkan suasana. Dan Kimmich kehilangan sahabat terbaik dan terlama di tim: "Tentu saja kami sangat merindukannya, baik di ruang ganti maupun di lapangan. Ini benar-benar kehilangan yang sangat, sangat besar." Tim akan merindukan Gnabry "sebagai pemain dan sebagai manusia", "saya harap kami bisa mengatasi hal ini dengan cara tertentu," kata Kimmich.
Belum sepenuhnya pasti apakah Gnabry hanya akan melewatkan akhir musim bersama FC Bayern, atau juga Piala Dunia, namun prediksinya cenderung buruk, seperti yang disampaikan oleh Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl: "Dia tenang, tapi tentu saja ini tragis. Dia berusia 30 tahun dan saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan bermain, tapi mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk berpartisipasi di Piala Dunia," katanya.
Presiden Herbert Hainer pun memikirkan sang pemain yang cedera di saat kemenangan: "Ini benar-benar menyedihkan dan saya sangat menyesal. Saya juga sudah mencoba meneleponnya hari ini. Sayangnya, itu tidak berhasil. Saya juga mengerti jika dia tidak ingin mengangkat telepon. Tapi tentu saja kami akan menghiburnya," katanya.