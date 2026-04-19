"Semoga kami bisa mengatasi hal ini": Cedera Serge Gnabry membuat FC Bayern München kecewa

Namun, Bayern tidak hanya kehilangan seorang pemain penting, tetapi juga sosok yang selalu menghidupkan suasana. Dan Kimmich kehilangan sahabat terbaik dan terlama di tim: "Tentu saja kami sangat merindukannya, baik di ruang ganti maupun di lapangan. Ini benar-benar kehilangan yang sangat, sangat besar." Tim akan merindukan Gnabry "sebagai pemain dan sebagai manusia", "saya harap kami bisa mengatasi hal ini dengan cara tertentu," kata Kimmich.

Belum sepenuhnya pasti apakah Gnabry hanya akan melewatkan akhir musim bersama FC Bayern, atau juga Piala Dunia, namun prediksinya cenderung buruk, seperti yang disampaikan oleh Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl: "Dia tenang, tapi tentu saja ini tragis. Dia berusia 30 tahun dan saya tidak tahu berapa lama lagi dia akan bermain, tapi mungkin ini adalah kesempatan terakhir baginya untuk berpartisipasi di Piala Dunia," katanya.

Presiden Herbert Hainer pun memikirkan sang pemain yang cedera di saat kemenangan: "Ini benar-benar menyedihkan dan saya sangat menyesal. Saya juga sudah mencoba meneleponnya hari ini. Sayangnya, itu tidak berhasil. Saya juga mengerti jika dia tidak ingin mengangkat telepon. Tapi tentu saja kami akan menghiburnya," katanya.