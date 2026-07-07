‘Semoga cepat sembuh’ - Kabar terbaru mengenai cedera Jordan Henderson setelah menjalani operasi pada lengannya yang patah saat merayakan kemenangan epik Inggris atas Meksiko di Piala Dunia

Henderson mengalami cedera serius saat memanjat papan penghalang setelah pertandingan babak 16 besar yang mendebarkan, di mana Inggris yang bermain dengan 10 orang berhasil meraih kemenangan 3-2 berkat tendangan penalti Harry Kane dan dua gol dari Jude Bellingham. Henderson, yang tidak diturunkan sebagai pemain cadangan selama pertandingan, merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah terjatuh.

Ia harus diberi oksigen oleh tim medis sebelum dibawa keluar lapangan dengan tandu dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Kecelakaan tak terduga tersebut membayangi pencapaian monumental yang diraih Three Lions, yang dengan berani berjuang melewati berbagai rintangan untuk mengamankan tempat di perempat final kompetisi tersebut.