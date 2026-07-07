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‘Semoga cepat sembuh’ - Kabar terbaru mengenai cedera Jordan Henderson setelah menjalani operasi pada lengannya yang patah saat merayakan kemenangan epik Inggris atas Meksiko di Piala Dunia
Kecelakaan tak terduga merusak kemenangan Inggris
Henderson mengalami cedera serius saat memanjat papan penghalang setelah pertandingan babak 16 besar yang mendebarkan, di mana Inggris yang bermain dengan 10 orang berhasil meraih kemenangan 3-2 berkat tendangan penalti Harry Kane dan dua gol dari Jude Bellingham. Henderson, yang tidak diturunkan sebagai pemain cadangan selama pertandingan, merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah terjatuh.
Ia harus diberi oksigen oleh tim medis sebelum dibawa keluar lapangan dengan tandu dan langsung dilarikan ke rumah sakit setempat. Kecelakaan tak terduga tersebut membayangi pencapaian monumental yang diraih Three Lions, yang dengan berani berjuang melewati berbagai rintangan untuk mengamankan tempat di perempat final kompetisi tersebut.
- AFP
Rekan setim memberikan kabar terbaru yang menggembirakan
Jadwal pasti kembalinya dia ke lapangan masih belum jelas, tetapi telah dipastikan bahwa Henderson akan absen di sisa pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini merupakan pukulan telak, suasana di dalam tim menunjukkan bahwa dia tetap bersikap positif. Saat berbicara di acara Lions' Den, Marc Guehi memberikan kabar terbaru yang menggembirakan mengenai rekan setimnya di tim nasional. Guehi mengatakan: "Hendo adalah orang yang baik, kondisinya sekarang lebih baik daripada kemarin. Jelas hal itu menakutkan baginya, keluarganya, dan semua orang, tetapi kami senang dia sedang dalam proses pemulihan yang cepat." Pemain yang cedera tersebut akan tetap bersama skuad untuk memberikan dukungan moral saat mereka melanjutkan perjuangan meraih kejayaan di kancah internasional.
Perasaan campur aduk bagi sang manajer
Insiden tersebut jelas meninggalkan perasaan campur aduk bagi manajer Thomas Tuchel setelah malam yang penuh drama di Stadion Azteca. Saat berbicara kepada media, Tuchel mengungkapkan kebanggaan yang luar biasa atas cara para pemainnya menghadapi tekanan, namun ia mengakui bahwa cedera serius tersebut meredam euforia kemenangan. Ia berkata: "Perasaan campur aduk juga karena saya lelah, tentu saja, dan emosional, tetapi juga sedih karena Jordan mengalami cedera. Dia mengalami cedera pergelangan tangan. Saat ini dia sedang di rumah sakit, jadi cedera itu cukup serius." Pelatih asal Jerman itu menambahkan: "Sungguh tidak pantas bahwa Jordan sekarang tidak bersama kami pada malam ini. Saya tidak tahu prosedur apa yang sedang berlangsung. Saya baru saja menghadiri konferensi pers, dan dokter memberitahu saya bahwa dia sedang di rumah sakit."
- Getty Images
Apa langkah selanjutnya bagi Inggris?
Inggris kini harus segera memusatkan kembali perhatiannya sambil mempersiapkan diri untuk laga perempat final yang sangat dinanti melawan Norwegia di Miami pada Sabtu malam. Pertandingan yang sangat dinanti ini akan mempertemukan Guehi dan Nico O'Reilly dengan rekan setim mereka di Manchester City, Erling Haaland, yang baru-baru ini mencetak dua gol dalam kemenangan 2-1 di babak 16 besar melawan Brasil. Meskipun Henderson tidak bisa lagi berkontribusi di lapangan, kepemimpinan dan kehadirannya di ruang ganti akan sangat penting.
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