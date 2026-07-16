"Semoga aku tidak sebodoh dia!" Bintang Argentina mengejek legenda Inggris setelah drama Piala Dunia

Menjelang laga semifinal, Gary Neville menyampaikan pendapat kontroversial mengenai Romero dan rekan duetnya di lini belakang, Lisandro Martinez, dalam acara The Overlap. Menurutnya, keduanya “menyerahkan satu gol per pertandingan” dan merupakan “duo bek tengah terbaik sekaligus terburuk di dunia—brilian di satu momen, lalu melakukan kesalahan konyol di momen berikutnya”.

Namun, mantan pemain timnas Inggris itu juga menekankan betapa “luar biasa” keduanya bermain untuk Argentina pada saat-saat tertentu: “Mereka mencetak gol, menghalau bola, mereka ada di mana-mana,” puji Neville.

Setelah kemenangan dramatis Albiceleste dengan dua gol di menit-menit terakhir pertandingan, yang membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan Argentina, kapten Tottenham Hotspur itu tetap melontarkan balasan verbal.