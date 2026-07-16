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RomeroGetty Images
Jonas Rütten

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"Semoga aku tidak sebodoh dia!" Bintang Argentina mengejek legenda Inggris setelah drama Piala Dunia

World Cup
Argentina
England vs Argentina
England
C. Romero
L. Martinez

Cristian Romero mungkin menikmati keberhasilan Argentina melaju ke final melawan Inggris sedikit lebih dari rekan-rekan setimnya. Setelah kemenangan itu, ia menegur seorang pakar TV tertentu.

Menjelang laga semifinal, Gary Neville menyampaikan pendapat kontroversial mengenai Romero dan rekan duetnya di lini belakang, Lisandro Martinez, dalam acara The Overlap. Menurutnya, keduanya “menyerahkan satu gol per pertandingan” dan merupakan “duo bek tengah terbaik sekaligus terburuk di dunia—brilian di satu momen, lalu melakukan kesalahan konyol di momen berikutnya”.

Namun, mantan pemain timnas Inggris itu juga menekankan betapa “luar biasa” keduanya bermain untuk Argentina pada saat-saat tertentu: “Mereka mencetak gol, menghalau bola, mereka ada di mana-mana,” puji Neville.

Setelah kemenangan dramatis Albiceleste dengan dua gol di menit-menit terakhir pertandingan, yang membalikkan keadaan dari ketertinggalan 0-1 menjadi kemenangan Argentina, kapten Tottenham Hotspur itu tetap melontarkan balasan verbal.

  • "Lisandro dan saya sudah benar-benar kesal sebelum pertandingan, karena apa yang dikatakan Gary Neville," aku Romero dengan jujur: "Di Inggris, mereka suka bicara sebelum pertandingan. Sekarang kami mengirimkan pelukan erat untuknya. “Saya harap saya tidak akan sebodoh dia saat saya pensiun,” katanya dengan nada mengejek dalam wawancara dengan DSports. Martinez menambahkan: “Kami sudah terbiasa orang-orang membicarakan kami, sepertinya mereka memang suka melakukannya. Tapi kami memberikan jawaban di lapangan, selalu dengan penuh rasa hormat.”

    Namun, setidaknya Romero tidak bersikap sehormat itu selama pertandingan berlangsung. Video-video di internet memperlihatkan dirinya benar-benar kehilangan kendali setelah gol penyama kedudukan oleh Enzo Fernandez menjelang akhir pertandingan; ia berlari ke arah kiper Inggris Jordan Pickford yang kalah sambil bersorak dan berteriak, lalu membungkuk ke arahnya sekali lagi dengan sikap provokatif. Hal serupa terjadi tak lama setelah peluit akhir dibunyikan, ketika ia dengan jelas terlihat merayakan kemenangan Argentina dengan gerakan tangan ke arah Jude Bellingham yang tampak frustrasi.

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  • Cristian RomeroGetty

    Cristian Romero menjadi pahlawan Piala Dunia bagi Argentina

    Dari segi olahraga murni, Romero kembali menjadi salah satu pemain kunci utama di kubu Albiceleste sepanjang turnamen Piala Dunia. Ia sudah menjadi pemain inti saat Albiceleste menjuarai Piala Dunia di Qatar, namun pada putaran final di AS, Kanada, dan Meksiko, ia juga tampil menonjol di lini serang. 

    Dalam comeback dramatis melawan Mesir di babak 16 besar, gol penyama kedudukannya pada menit ke-79 saat skor 0-2 menghidupkan kembali harapan akan kebangkitan tim. Di babak 32 besar melawan Cape Verde, dialah yang mencetak gol penentu melalui sundulan pada babak perpanjangan waktu. Namun, gol 3-2 tersebut dinyatakan sebagai gol bunuh diri.

    Dalam final Piala Dunia keduanya, Romero kini akan menghadapi Spanyol yang kembali bangkit bersama tim Argentina. Setelah penampilan yang kurang konsisten, La Furia Roja menampilkan keahlian taktis dan pertahanan yang luar biasa di babak semifinal melawan Prancis yang sangat tangguh, dan karenanya menjadi favorit menjelang pertandingan final pada Minggu mendatang.

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