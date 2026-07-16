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"Semoga aku nggak sebodoh itu!" - Cristian Romero mengecam Gary Neville atas komentarnya mengenai "duo bek tengah terburuk" sambil menikmati kemenangan Argentina atas Inggris di Piala Dunia
Romero membalas serangan Neville
Mantan bek Manchester United itu sebelumnya sangat kritis terhadap duo bek asal Argentina tersebut, namun Romero langsung membalasnya begitu peluit akhir dibunyikan di Atlanta.
"Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah ketika saya pensiun, saya tidak sebodoh itu. Semoga saya tidak akan mengkritik seorang pemain atau siapa pun," kata Romero kepada DSports saat ditanya mengenai komentar Neville sebagai analis. "Karena pada akhirnya, kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk tim nasional kami. Terkadang hasilnya bagus bagi kami, terkadang buruk, tetapi kami hanya senang bisa kembali ke final Piala Dunia."
- Getty Images Sport
Pasangan 'terbaik sekaligus terburuk'
Neville telah memicu kontroversi dengan pernyataannya kepada Sky Bet yang mempertanyakan keandalan duet Romero-Martinez. Sebelumnya ia mengatakan: "Mereka sepertinya selalu kebobolan satu gol setiap pertandingan. Tapi coba perhatikan mereka, mereka mencetak gol, menyundul bola, mereka benar-benar ada di mana-mana — sungguh luar biasa. Saya menyebut mereka pasangan bek tengah terbaik sekaligus terburuk di dunia. Karena terkadang mereka benar-benar luar biasa, tetapi di saat berikutnya, penampilan mereka bisa berubah dari yang luar biasa menjadi konyol."
Martinez juga menolak untuk diam, mendukung sikap rekan setimnya terkait sorotan media yang terus-menerus mereka hadapi di Liga Premier. "Kami sudah terbiasa dengan orang-orang yang selalu membicarakan kami. Sepertinya mereka suka melakukannya, dan kami meresponsnya di lapangan, itu saja, selalu dengan penuh rasa hormat," jelas bek Manchester United itu saat para juara dunia itu merayakan tonggak sejarah lainnya.
Scaloni terharu oleh semangat pantang menyerah
Sikap bertahan habis-habisan itu didukung oleh manajer Lionel Scaloni, yang tampak terharu setelah menyaksikan timnya bangkit dari ketertinggalan akibat gol Anthony Gordon di babak kedua untuk akhirnya menang berkat gol-gol dari Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Pelatih kepala itu menepis segala tuduhan arogan, dan justru menyoroti ikatan unik di dalam skuad yang memungkinkan mereka tampil gemilang saat berada dalam situasi terdesak.
"Suara saya tercekat karena ini merupakan bukti dari begitu banyak hal: semangat tim, persaudaraan, pantang menyerah, dan berjuang hingga akhir. Setelah ini, kami akan memenangkan final, tapi apa lagi yang harus dilakukan tim ini? Mereka telah sangat mengharukan saya. Saya tidak punya banyak yang bisa dikatakan; semuanya berkat mereka," kata Scaloni dalam konferensi pers pasca-pertandingan.
- Getty Images Sport
Sejarah menanti di New York
Kemenangan Argentina menandai final yang sangat dinanti melawan Spanyol, di mana mereka berupaya mempertahankan gelar juara dan meraih bintang keempat di Piala Dunia. Sikap berapi-api Romero terlihat jelas sepanjang pertandingan semifinal, saat ia terlihat merayakan di hadapan Jordan Pickford dan kemudian menatap tajam Jude Bellingham saat peluit akhir berbunyi, yang mencerminkan semangat juang yang dipuji Scaloni.
"Saya rasa kami sedang menorehkan sejarah; bagi kami ini adalah sesuatu yang sangat besar, dan kami merasakan makna seragam ini lebih dari siapa pun," tutup Romero. Albiceleste kini akan bertolak ke New Jersey untuk pertandingan puncak pada hari Minggu, sementara Inggris yang kecewa harus bersiap menghadapi pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Prancis setelah kekecewaan terbaru mereka di panggung dunia.
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