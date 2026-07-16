"Semoga aku nggak sebodoh itu!" - Cristian Romero menanggapi dengan keras komentar Gary Neville soal "duet bek tengah terburuk" sambil menikmati kemenangan Argentina atas Inggris di Piala Dunia

Mantan bek Manchester United itu sebelumnya sangat kritis terhadap duo bek asal Argentina tersebut, namun Romero langsung membalasnya begitu peluit akhir dibunyikan di Atlanta.

"Satu-satunya hal yang saya harapkan adalah ketika saya pensiun, saya tidak sebodoh itu. Semoga saya tidak akan mengkritik seorang pemain atau siapa pun," kata Romero kepada DSports saat ditanya mengenai komentar Neville sebagai analis. "Karena pada akhirnya, kami sedang berusaha sebaik mungkin untuk tim nasional kami. Terkadang hasilnya bagus bagi kami, terkadang buruk, tetapi kami hanya senang bisa kembali ke final Piala Dunia."