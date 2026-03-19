Sembilan tim terpaut lima poin, pertarungan sengit untuk menghindari degradasi di Serie B: Insigne memberi harapan bagi Pescara, Bari, dan Sampdoria untuk menghindari nasib tragis

Meskipun Padova, Mantova, dan Empoli memimpin dalam perebutan untuk menghindari degradasi, kedua tim tersebut tidak boleh lengah mengingat enam tim hanya terpaut dua poin. Tim yang sedang dalam performa terbaik tentu saja Pescara, yang sejak kedatangan Insigne benar-benar bangkit dan meraih lima hasil positif berturut-turut. Sedikit di atasnya, dengan 30 poin, ada Reggiana dan Spezia. Tim asal Emilia ini, berbeda dengan Delfino, sedang dalam tren menurun meskipun hasil imbang dalam pertandingan tengah pekan melawan Monza telah mengembalikan harapan. Spezia tampaknya mulai bangkit setelah kemenangan meyakinkan 4-2 atas Monza dan beberapa perbaikan dalam permainan, namun mereka menderita kekalahan telak 3-0 dari Modena sebelum akhirnya ditaklukkan oleh Empoli pada pertandingan tambahan waktu (1-1 pada laga tengah pekan).





Tiga tim berbagi posisi dengan 31 poin: Entella, Sampdoria, dan Bari. Entella, setelah awal musim yang sangat baik sebagai tim promosi, kini terseret ke dalam pertarungan bertahan di liga. Sampdoria dan Bari memulai musim dengan harapan yang berbeda dibandingkan Entella, namun kini kembali terpuruk di dasar klasemen Serie B. Kedua tim tidak mampu menemukan konsistensi hasil, terutama Blucerchiati yang, setelah beberapa hasil positif, kembali terpuruk. Pergantian pelatih, yang kini dipercayakan kepada Attilio Lombardo, belum memberikan efek yang diharapkan. Pada laga tengah pekan, mereka menelan kekalahan ke-14 di liga dari Carrarese.