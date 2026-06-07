Sembilan orang terluka! Terjadi baku tembak di dekat markas timnas Inggris untuk Piala Dunia

Kedua surat kabar tersebut melaporkan, mengutip pernyataan dari Departemen Kepolisian Kansas City, bahwa para tersangka belum ditahan. Lokasi kejadian berjarak sekitar tujuh kilometer dari Swope Soccer Village, tempat tinggal yang akan ditempati timnas Inggris asuhan pelatih Thomas Tuchel selama turnamen berlangsung. Saat ini, tim tersebut masih berada di Florida untuk persiapan Piala Dunia, di mana mereka berhasil meraih kemenangan atas Selandia Baru (1-0) pada Sabtu lalu di Tampa.

Di Orlando, Inggris akan menjalani pertandingan uji coba melawan Kosta Rika pada hari Rabu, sebelum kemudian bertolak ke Kansas City. Pertandingan pertama Inggris di babak penyisihan grup Piala Dunia di AS, Kanada, dan Meksiko akan berlangsung pada 17 Juni melawan Kroasia.

Mengingat lokasinya yang strategis di AS, Kansas City menjadi markas yang populer bagi tim-tim peserta. Selain Inggris, juara dunia Argentina serta tim-tim dari Aljazair dan Belanda juga mendirikan markas mereka di sana.