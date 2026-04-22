Oleh karena itu, mantan kapten timnas Jerman itu memperingatkan para wanita di industri ini agar tidak terlalu meniru rekan-rekan pria mereka dalam hal pengembangan diri.
"Semangat mencintai olahraga telah hilang": Pemain tim nasional memperingatkan agar sepak bola pria tidak dijadikan panutan
"Seringkali yang menjadi fokus hanyalah nilai transfer dan gaji yang sangat tinggi. Kita tidak boleh terjebak dalam situasi seperti itu di sepak bola wanita," kata wanita berusia 35 tahun itu kepada majalah 11 Freunde.
Menurut Popp, hal ini juga berkaitan dengan pertanyaan: "Apakah saya harus menjadi jutawan melalui sepak bola?" Setiap orang harus bertanya pada diri sendiri, "seberapa penting olahraga ini bagi saya," kata pemain asal Wolfsburg yang akan pindah ke klub divisi tiga Borussia Dortmund pada musim panas ini.
Popp memandang perkembangan timnas Jerman dengan kritis
Meskipun demikian, Popp menuntut agar gaji para pemain wanita sesuai dengan "standar profesional". "Bagi saya, ini bukan soal angka tertentu, melainkan agar para pemain di dua divisi teratas setidaknya mendapatkan gaji yang cukup sehingga mereka dapat sepenuhnya fokus pada sepak bola dan memberikan performa terbaik mereka," kata Popp.
Mantan pemain tim nasional ini juga memandang kritis perkembangan tim DFB. "Dalam beberapa tahun terakhir, kami terlalu mengandalkan nilai-nilai tradisional," jelas Popp, "tim nasional belum menampilkan 'sepak bola yang indah dan berkualitas tinggi' belakangan ini." Klub-klub dan asosiasi harus "bekerja sama lebih erat serta lebih mendukung dan mengintensifkan pembinaan pemain muda. Dengan begitu, tim nasional pun akan kembali memainkan sepak bola yang lebih baik," kata Popp.