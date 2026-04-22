"Semangat mencintai olahraga telah hilang": Pemain tim nasional memperingatkan agar sepak bola pria tidak dijadikan panutan

"Seringkali yang menjadi fokus hanyalah nilai transfer dan gaji yang sangat tinggi. Kita tidak boleh terjebak dalam situasi seperti itu di sepak bola wanita," kata wanita berusia 35 tahun itu kepada majalah 11 Freunde.

Menurut Popp, hal ini juga berkaitan dengan pertanyaan: "Apakah saya harus menjadi jutawan melalui sepak bola?" Setiap orang harus bertanya pada diri sendiri, "seberapa penting olahraga ini bagi saya," kata pemain asal Wolfsburg yang akan pindah ke klub divisi tiga Borussia Dortmund pada musim panas ini.