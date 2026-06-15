"Semangat besar itu pun lenyap": Joshua Kimmich menjelaskan alasannya tetap bertahan di FC Bayern meski mendapat minat besar dari PSG

Dalam dokumenter ZDF berjudul "Kapitän Kimmich", gelandang tengah tersebut baru-baru ini mengungkapkan tawaran finansial yang sangat menggiurkan dari PSG serta kemungkinan sebesar 95 persen bahwa ia akan meninggalkan klub tersebut. Di PSG, Kimmich diharapkan menjadi "bagian penting dari puzzle", seperti yang ia ceritakan sendiri. "Itu memang berdampak pada seseorang," tegasnya. Kimmich bahkan sudah menerima tawaran tersebut.

"Aspek finansialnya luar biasa. Sungguh. Sangat, sangat luar biasa, harus saya akui. Namun, saya tidak ingin menjadikan hal itu sebagai faktor penentu." Istrinya, Lisa, juga menceritakan bahwa keduanya sudah mencari sekolah untuk keempat anak mereka dan kawasan tempat tinggal di Paris.

Faktor penentu dalam pengambilan keputusan terutama adalah kedatangan pelatih Vincent Kompany pada musim panas 2024, jelas Kimmich: "Saya belum pernah merasakan kepercayaan sebesar ini sebelumnya." Selain itu, aspek pribadi juga memainkan peran besar. Lagi pula, ia juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga. "Bukan berarti saya lajang dan hanya bisa memutuskan berdasarkan karier saya."

Sementara PSG sejak itu memenangkan Liga Champions dua kali berturut-turut, Bayern di bawah Kompany meraih gelar juara (2025) dan double (2026). Kimmich menjadi poros utama dalam sistem sang pelatih asal Belgia. Ia sama sekali tidak menyesali keputusannya untuk memilih FCB: "Sangat tepat bahwa saya memperpanjang kontrak di Bayern."