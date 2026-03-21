Semakin matang! Danny Welbeck menyusul Zlatan Ibrahimovic masuk ke jajaran pencetak gol elit Liga Premier berkat dua golnya saat melawan Liverpool

Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, ditanya apakah Welbeck layak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia setelah mencetak dua gol melawan Liverpool. Ia mengatakan kepada TNT Sports: "Saya rasa Inggris memiliki pelatih asal Jerman yang sangat bagus dan dia akan mengambil keputusan yang tepat. Saya hanya bisa mengatakan betapa pentingnya Danny Welbeck dalam membangun kekompakan tim, yang juga bisa menjadi kunci di Piala Dunia. Bukan hanya soal mencetak gol, meskipun dia dalam kondisi prima, tapi juga sebagai rekan setim. Membangun koneksi yang baik dan kekompakan. Dia sangat berharga di dalam dan di luar lapangan, dan saya pikir dia bisa membantu tim mana pun di dunia, bahkan Inggris."