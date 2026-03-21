Semakin matang! Danny Welbeck menyusul Zlatan Ibrahimovic masuk ke jajaran pencetak gol elit Liga Premier berkat dua golnya saat melawan Liverpool
Welbeck double downs Liverpool
Brighton berhasil meraih empat kemenangan dari lima pertandingan terakhirnya setelah mengantongi tiga poin penuh saat menjamu Liverpool pada Sabtu lalu. Welbeck menjadi pahlawan tuan rumah dengan mencetak dua gol, sehingga total golnya di Liga Premier musim ini menjadi 12. Kekalahan ini menjadi kekalahan ke-10 Liverpool di Premier League musim ini, melanjutkan pertahanan gelar mereka yang berantakan. Tim asuhan Arne Slot kini tertinggal 21 poin dari pemuncak klasemen Arsenal dan juga harus berjuang untuk lolos ke Liga Champions musim depan. The Reds saat ini berada di peringkat kelima, namun tertinggal enam poin dari Manchester United di peringkat ketiga.
Welbeck matches Ibrahimovic
Gol-gol Welbeck membuatnya menjadi pemain ketiga dalam sejarah Liga Premier yang mencetak lebih dari 10 gol dalam satu musim untuk pertama kalinya pada usia 35 tahun ke atas. Ibrahimovic dan McAllister juga pernah mencatatkan prestasi serupa, menurut talkSPORT. Dua gol tersebut berarti Welbeck kini menikmati musim terbaiknya di depan gawang di Liga Premier dan juga menjadi pemain Inggris dengan jumlah gol terbanyak di divisi tersebut. Namun, hal itu belum cukup bagi Welbeck untuk mengamankan tempat di skuad Three Lions terbaru asuhan Thomas Tuchel. Bintang Brighton ini terlewatkan, dengan Tuchel menunjuk 35 pemain dan memasukkan penyerang seperti Dominic Calvert-Lewin dan Dominic Solanke sebagai gantinya.
Hurzeler memuji Welbeck
Manajer Brighton, Fabian Hurzeler, ditanya apakah Welbeck layak masuk skuad Inggris untuk Piala Dunia setelah mencetak dua gol melawan Liverpool. Ia mengatakan kepada TNT Sports: "Saya rasa Inggris memiliki pelatih asal Jerman yang sangat bagus dan dia akan mengambil keputusan yang tepat. Saya hanya bisa mengatakan betapa pentingnya Danny Welbeck dalam membangun kekompakan tim, yang juga bisa menjadi kunci di Piala Dunia. Bukan hanya soal mencetak gol, meskipun dia dalam kondisi prima, tapi juga sebagai rekan setim. Membangun koneksi yang baik dan kekompakan. Dia sangat berharga di dalam dan di luar lapangan, dan saya pikir dia bisa membantu tim mana pun di dunia, bahkan Inggris."
Welbeck menanggapi pencoretan namanya dari skuad Inggris
Harapan Welbeck untuk tampil di Piala Dunia sedikit terkendala setelah namanya tidak masuk dalam skuad Tuchel, namun bintang Brighton itu tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh keputusan tersebut. Ia mengatakan kepada BBC Match of the Day: "Saya hanya mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan. Sangat menyenangkan nama saya disebut-sebut. Itu hal yang positif bagi saya. Saya tidak suka menghabiskan energi untuk hal-hal yang tidak bisa saya kendalikan. Bagi saya, saya hanya bahagia, saya menikmati sepak bola saya, dan saya fokus pada hal-hal yang bisa saya kendalikan."
