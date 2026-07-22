Karier Ruiz terus menanjak sejak ia meninggalkan Real Betis pada 2018, melewati Napoli sebelum akhirnya bergabung dengan Parc des Princes. Sejak itu, ia telah menjadi juara Liga Champions dua kali dan juara Piala Dunia bersama Spanyol, yang mengalahkan Argentina di final 2026. Namun, terlepas dari kesuksesannya, hati gelandang ini tetap tertuju pada Betis. Dalam sebuah upacara yang penuh emosi di kota kelahirannya, sang pesepakbola ditanya mengenai kemungkinan mengenakan jersey Betis lagi di masa depan.

"Sebenarnya, ya. Saya selalu mengatakannya. Saya tidak pernah menyembunyikannya. Saya sangat ingin kembali. Waktunya semakin dekat setiap hari. Saya adalah penggemar Betis, dan suatu hari nanti saya berharap bisa kembali ke Betis," kata Ruiz, seperti dilansir Marca.







