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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Diterjemahkan oleh

'Semakin dekat setiap hari' - Bintang PSG Fabian Ruiz mengungkapkan keinginannya untuk pindah klub dan ambisinya meraih Ballon d'Or setelah sukses bersama Spanyol di Piala Dunia

Transfers
F. Ruiz
Paris Saint-Germain
Spain
Ligue 1
World Cup
Real Betis

Bintang Paris Saint-Germain, Fabian Ruiz, mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Real Betis di masa depan. Gelandang tersebut juga mengincar gelar Ballon d'Or, setelah berhasil meraih gelar Liga Champions untuk kedua kalinya secara berturut-turut bersama PSG dan membantu Spanyol menjuarai Piala Dunia 2026.

  • Berharap bisa kembali ke Sevilla

    Karier Ruiz terus menanjak sejak ia meninggalkan Real Betis pada 2018, melewati Napoli sebelum akhirnya bergabung dengan Parc des Princes. Sejak itu, ia telah menjadi juara Liga Champions dua kali dan juara Piala Dunia bersama Spanyol, yang mengalahkan Argentina di final 2026. Namun, terlepas dari kesuksesannya, hati gelandang ini tetap tertuju pada Betis. Dalam sebuah upacara yang penuh emosi di kota kelahirannya, sang pesepakbola ditanya mengenai kemungkinan mengenakan jersey Betis lagi di masa depan.

    "Sebenarnya, ya. Saya selalu mengatakannya. Saya tidak pernah menyembunyikannya. Saya sangat ingin kembali. Waktunya semakin dekat setiap hari. Saya adalah penggemar Betis, dan suatu hari nanti saya berharap bisa kembali ke Betis," kata Ruiz, seperti dilansir Marca.



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    Impian meraih Ballon d'Or bagi pemain asal Spanyol itu

    Setelah penampilan gemilang di mana ia memainkan peran kunci dalam kemenangan Spanyol di Piala Dunia, Ruiz semakin sering disebut-sebut sebagai kandidat serius untuk Ballon d'Or. Pemain berusia 30 tahun ini sangat berperan penting baik di level klub maupun tim nasional, membantu PSG meraih gelar Eropa sebelum menjadi tulang punggung lini tengah Spanyol sepanjang turnamen di Amerika Utara.

    Mantan pemain Napoli ini menanggapi spekulasi yang semakin menguat mengenai pencalonannya untuk Ballon d'Or dengan ambisi yang jelas. Ruiz mengatakan kepada para wartawan: "Siapa yang tidak ingin memenangkan Ballon d'Or? Saya senang dengan musim yang telah saya jalani, memenangkan Liga Champions dan Piala Dunia. Jika saya masuk dalam daftar calon, itu akan menjadi suatu kehormatan."

  • Kebangkitan Los Palacios

    Ruiz berbicara dalam perayaan kepulangan ke kampung halaman di Los Palacios y Villafranca, sebuah kota kecil yang telah melahirkan sejumlah bintang internasional, termasuk Jesús Navas dan Gavif. Setelah baru saja menaklukkan panggung dunia, Ruiz kini menikmati hasil jerih payahnya sambil tetap rendah hati di tengah komunitas lokalnya. Saat ia bersiap untuk liburan yang memang pantas dinikmatinya sebelum bergabung dengan PSG dalam persiapan pramusim, popularitas gelandang ini belum pernah setinggi ini.

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    Apa yang akan terjadi selanjutnya?

    Kontrak Fabian Ruiz di PSG saat ini akan berakhir musim panas mendatang, namun dilaporkan bahwa gelandang tersebut telah menyetujui perpanjangan masa tinggalnya di Parc des Princes hingga tahun 2029, dengan opsi perpanjangan satu tahun lagi. Hal ini berarti kemungkinan kembalinya Ruiz ke Betis dalam waktu dekat sangat kecil, dan PSG diprediksi akan terus menikmati keahliannya dalam mengatur serangan untuk beberapa waktu ke depan. Dia diperkirakan akan diturunkan saat tim asuhan Luis Enrique memulai musim 2026-27 melawan Aston Villa di final UEFA Super Cup.