"Semakin cepat, semakin baik" - Manuel Neuer menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depannya di Bayern Munich akan segera diumumkan, di tengah spekulasi soal pensiunnya

Kiper veteran yang masih menjadi sosok kunci bagi raksasa Bavaria itu berbicara secara terbuka mengenai situasinya menjelang leg kedua babak perempat final Liga Champions yang krusial melawan Real Madrid.

"Semakin cepat semakin baik, jujur saja - bagi saya secara pribadi juga," kata Neuer kepada wartawan saat ditanya tentang rencananya setelah musim ini berakhir.

Di usia 40 tahun, Neuer memasuki masa senja dari kariernya yang penuh prestasi, di mana ia telah mendefinisikan ulang peran kiper modern. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, perannya bagi tim tidak berkurang, namun pemain internasional Jerman ini menyadari bahwa keputusan perlu diambil untuk semua pihak yang terlibat. "Saya rasa tidak akan butuh waktu lama lagi sampai saya mengambil keputusan. Dan kemudian, tentu saja, akan ada pembicaraan dengan klub," tambahnya.