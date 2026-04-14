Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
"Semakin cepat, semakin baik" - Manuel Neuer menegaskan bahwa keputusan mengenai masa depannya di Bayern Munich akan segera diumumkan, di tengah spekulasi soal pensiunnya
Neuer ingin kejelasan mengenai masa depannya
Kiper veteran yang masih menjadi sosok kunci bagi raksasa Bavaria itu berbicara secara terbuka mengenai situasinya menjelang leg kedua babak perempat final Liga Champions yang krusial melawan Real Madrid.
"Semakin cepat semakin baik, jujur saja - bagi saya secara pribadi juga," kata Neuer kepada wartawan saat ditanya tentang rencananya setelah musim ini berakhir.
Di usia 40 tahun, Neuer memasuki masa senja dari kariernya yang penuh prestasi, di mana ia telah mendefinisikan ulang peran kiper modern. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, perannya bagi tim tidak berkurang, namun pemain internasional Jerman ini menyadari bahwa keputusan perlu diambil untuk semua pihak yang terlibat. "Saya rasa tidak akan butuh waktu lama lagi sampai saya mengambil keputusan. Dan kemudian, tentu saja, akan ada pembicaraan dengan klub," tambahnya.
- AFP
Petinggi Bayern bersedia memperpanjang kontrak
Pihak manajemen Bayern telah menunjukkan niat mereka untuk mempertahankan sang kapten di klub. Berbagai laporan menyebutkan bahwa dewan direksi bersedia menawarkan perpanjangan kontrak selama satu tahun kepada Neuer, asalkan ia merasa secara fisik masih mampu bersaing di level tertinggi selama satu musim lagi.
Neuer secara konsisten menyatakan bahwa ia perlu "mendengarkan tubuhnya" sebelum berkomitmen pada pencapaian profesional selanjutnya.
Meskipun Bayern siap untuk bernegosiasi, keputusan sepenuhnya ada di tangan sang pemain. Mantan pemain Schalke ini sangat teliti dalam proses pemulihannya dari cedera-cedera sebelumnya dan sebelumnya telah mengindikasikan bahwa ia akan pensiun dari sepak bola di puncak kariernya jika situasinya tepat.
Judul bukanlah faktor penentu
Terlepas dari taruhannya yang tinggi di Liga Champions, Neuer menegaskan bahwa keputusannya tidak bergantung pada apakah Bayern akan meraih trofi musim ini. "Saya tidak mengaitkan masa depan saya dengan gelar juara," katanya pada hari Selasa. "Tapi saya tentu lebih suka jika kami memenangkan semuanya. Kami tahu banyak hal yang bisa dicapai dengan skuad ini, tim ini, dan semangat yang ada dalam diri kami. Kami sedang bekerja keras untuk itu."
Upaya meraih gelar Liga Champions ketiga memang menjadi motivasi utama, namun sang kiper melihat gambaran yang lebih besar. Terlepas dari apakah Bayern berhasil melewati Real Madrid dan meraih kejayaan di level Eropa, penilaian Neuer terhadap kondisi fisik dan hasrat mentalnya akan lebih diutamakan daripada lemari trofi.
- Getty Images Sport
Keunggulan Bayern atas Real Madrid
Mengalihkan perhatiannya ke tantangan yang akan segera dihadapi, Neuer menyatakan keyakinannya menjelang leg kedua melawan Los Blancos. Setelah meraih kemenangan 2-1 di Madrid, ia yakin timnya memiliki keunggulan tipis menjelang pertandingan leg kedua di Munich. "Penonton tuan rumah sangat bersemangat, tim dan motivasi kami juga sama bersemangatnya," kata sang kapten, yang jelas-jelas bersemangat menyambut laga besar di ajang Eropa ini.
Namun, ia tidak meremehkan kualitas lawan. "Kami sudah cukup sering mengalami bagaimana Real Madrid bisa menyerang. Mereka bisa mengalahkan tim mana pun di dunia pada hari yang bagus, tapi kami juga bisa melakukannya," pungkasnya.